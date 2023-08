Bilbao, su alcalde, los toros, las tiendas, y el refranero

Uno de los mayores peligros que puede tener un político profesional es ser percibido por el electorado como alguien superfluo que pretende quedar bien con todo el mundo (el famoso “bienquedismo”) y dar la sensación de nadar entre dos aguas.

Iba a utilizar una fotografía para este artículo, pero no puedo hacerlo al disponer ésta de derechos de autor por parte de un -aún- “ilustre” medio de prensa escrita local. Así las cosas, y sabiendo que una imagen vale más que mil palabras, no tengo más remedio que describirla.

En la misma aparecen, de izquierda a derecha y posando en el interior de la plaza de toros de Vistalegre-Bilbao, la concejala socialista Yolanda Díez, el concejal del PNV Kepa Odriozola, el exentrenador del Athletic Club Luis Fernández, el alcalde de Bilbao Juanmari Aburto, y la concejala jeltzale Amaia Arregi. He rastreado de arriba abajo las redes sociales del alcalde intentando buscar esa imagen (o una similar) pero no ha habido manera. Las tiene en el concurso de tortilla de patata, en la entrega de varios premios, en el tren chú-chú, en los autos de choque, en una txosna, con Marijaia, con el Servicio Municipal de Limpieza, en recepciones, viendo los fuegos artificiales… Las hay de todo tipo, pero, curiosamente, ninguna en los toros. Quizá sea de los que piensa que si escondes algo lo haces desaparecer. Y nada más lejos de la realidad ya que esa foto en el antro de tortura animal de Vistalegre, está viralizada en internet y cualquier persona puede visionarla con “googlear” “Aburto en la plaza de toros”.

Como hemos podido observar quienes hemos visionado la fotografía descrita, si la primera autoridad de la villa va a los toros y no va a una manifestación antitaurina, a bote pronto, la primera conclusión que se puede extraer es que es más taurino que antitaurino. Solo su mera presencia en cualquiera de esos dos lugares hace que se posicione hacia una de las dos opciones. En este caso, podría adoptar una posición neutra (no ir a una concentración antitaurina ni ir a los toros) y, merecidamente con tanto trajín en Aste Nagusia, quedarse tranquilamente descansando un rato en casa o haciendo, lógicamente, lo que le apetezca… Lo que quiera, pero, si es posible, que no nos maree.

También podemos fijarnos en una entrevista para tratar de dilucidar si el alcalde de Bilbao es taurino o antitaurino (él dice no ser ni una ni la otra cosa) ya que, en este debate, aunque se pretenda, no se puede ser muy neutro. Habría infinidad de ejemplos, pero por no alargarnos diremos que, esto es como si eres del Athletic o no eres del Athletic, o como lo de ser creyente o no serlo. Para entendernos, ni se puede ser un poco creyente, ni ser un poco athleticzale: Se es o no se es. Así de claro.

En la misma le preguntaron si había ido a los toros y contestó que iría “hoy” (por el pasado sábado, día 26 de agosto). A renglón seguido dijo que creía irrelevante que el alcalde fuese o no a los toros. Decía que este año los toros no han estado en el programa de fiestas, una decisión que habían adoptado por entender que es una actividad privada y que ya tenía una campaña publicitaria muy intensa tanto en el tranvía como en las farolas de Bilbao, en un ejercicio legítimo de comunicación y de propaganda. Proseguía declarando que habían dejado de comprar el palco de los toros, como ya lo hizo el Gobierno vasco y la Diputación; pero que el Ayuntamiento tampoco tiene ningún palco en San Mamés y no pasa nada.

Después le preguntaron sobre que tampoco la Banda Municipal había ido a las corridas, a lo que contestó que el año pasado solo lo hicieron tres días y que ya se les dijo que, además de no contar con un espacio en condiciones, tenían compromisos muy importantes en Aste Nagusia. Y aclaraba que si la Banda da un concierto en Abandoibarra con Tamara resultaría imposible que esa tarde estuviese en la plaza. Matizaba que lo importante es que en Bilbao se puede elegir dónde ir y que tanto unos como otros actúen con respeto.

Tras ello, fue preguntado sobre si el Ayuntamiento se está replanteando su apoyo a los toros, a lo que contestó que no, que el Ayuntamiento no apoya las corridas de toros ni deja de apoyarlas y que, hasta ahora, tenían un flujo económico, que era la compra del palco, y habían decidido no comprarlo. Finalizaba aseverando que en Bilbao hay toros porque el Ayuntamiento licitó un concurso público, que posibilita que haya una empresa privada que gestione la plaza de toros.

Bien… Ahora vamos a “destripar” un poco el contenido de esa entrevista ya que hay aspectos que no acaban de cuadrar o piezas que no acaban de encajar: De entrada, no es en absoluto irrelevante que el alcalde vaya o no vaya a los toros. Que haya ido es relevante ya que su presencia institucional (que no a título personal) denota un apoyo implícito a semejante anacrónica y siniestra actividad. De igual manera, si hubiese optado por participar en una manifestación antitaurina, hubiese sido igual de relevante. Y si hubiese ido un día a la plaza y otro a la manifestación, hubiese terminado por descuadrarme del todo el esquema, aunque eso de quedar bien con todo el mundo, si no imposible, es realmente muy difícil… Pero que muy, muy, muy difícil.

Que este año los toros no hayan estado en el programa oficial de fiestas es una decisión que ya se aplaudió desde este mismo espacio de opinión y se sigue aplaudiendo. Incluso se mostró solidaridad con el alcalde Juan Mari Aburto ante el aluvión de injustas críticas que estaba recibiendo por parte de una “federación” taurina de Bizkaia. Desconozco si se lo dijeron a la cara en Vistalegre pero, de la misma, se quedarían descolocados con su presencia. O no… ya que ese tipo de asistencias se programan, pactan o negocian. Es decir, no es un acto espontáneo de esos de “mira, tengo un hueco en la agenda así que me voy a los toros”. Para nada… Eso, no cuela.

Quede bien claro que la decisión adoptada por primera vez en el Ayuntamiento ha sido del todo acertada ya que entendieron perfectamente que se trataba de una actividad privada. Que el Ayuntamiento de Bilbao haya dejado de comprar el palco en la plaza de toros, o que justificara con sólidos argumentos la ausencia de la Banda Municipal, también ha sido, se ha de insistir en ello, algo muy acertado que seguimos aplaudiendo. Efectivamente, no deja de ser un paso importante.

Nadie va a cuestionar que en Bilbao se pueda elegir dónde ir y que, tanto unos como otros, actuemos con respeto, pero eso de dar una de cal y una de arena ya no vale de cara a una sociedad debidamente informada y, muchas veces, hasta sobre informada en tiempo real. ¿Acaso pretendió con su asistencia a “Vistamuerte” desagraviar a quiénes -literalmente- le habían puesto a parir desde la citada “Federación taurina”? A saber…

Tampoco acierta el alcalde Aburto poniendo ejemplos como el de “la tienda”, que tuvo a bien desarrollar en un concurrido medio de televisión local cuando dijo que los toros son una actividad, que está ahí, que es legal y, por lo tanto, desde ese punto de vista nada que decir. Dijo tener la sensación de que la tauromaquia en Bilbao está en un momento delicado. Y puso un ejemplo en el que comentaba que él solía decir que es como una tienda de cualquiera de nuestros barrios. Si nosotros entramos a comprar, esa tienda se mantiene alegre y dando servicio. Si la gente deja de ir a comprar, esa tienda se ve obligada a cerrar. Pues, en opinión del alcalde con los toros ocurre un poco lo mismo: si la gente acude a la plaza a ver los toros, pues seguirán estando y en la medida que la gente deje de acudir… Según Aburto la tauromaquia en nuestra villa se encuentra en un momento en el que hay que ver hacia dónde va ese espectáculo“.

Vamos a ver… (y lo voy a explicar con cierto sarcasmo por lo que, simplemente, entiéndase como tal): la Teoría de la Tienda, actualizada, puede suponer al alcalde una candidatura al Premio Nobel de Economía Circular. Es cierto que sería bastante similar a la de Jon Kenneth Galbraith, que elaboró su famosa Teoría de las Casas de Citas y su proyección de negocio según que hubiera muchas o pocas trabajadoras sexuales y muchos o pocos cabrones. Aburto perfecciona todo ello y le da su personal toque de humildad “txirene”, como diría el difunto alcalde Azkuna.

Pero todo esto no es nada nuevo ni viene de hoy, ni de ayer. Ya en 2016 Aburto “denunció” en una entrevista en un medio radiofónico que se estaba creando un “debate artificial” sobre los toros porque “hay algunos componentes de índole política”. Pues nada, si hablamos de la “fiesta nacional” española y de componentes de índole política, pues hablemos de política: Siete años después de aquellas declaraciones se ha encontrado de frente con 17.433 votos menos que en su anterior mandato y con un buen puñado de votos nulos (a su candidatura más que a su sigla) que ha conllevado la pérdida de dos ediles. Y esas elecciones no estaban “bipolarizadas”. Igual algunos (repito, algunos) de esos votos perdidos o nulos tengan algo que ver con todo esto. En realidad, ni yo ni nadie puede saberlo, pero es una hipótesis tan válida como cualquier otra, pero como antes se ha apuntado, y entrando en la parte final dedicada al refranero, esa indeterminación viene a ser percibida como eso de comer sopas y sorber.