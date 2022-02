El Parlamento Vasco tiene una deuda con las víctimas de abusos sexuales

El 31 de mayo de 2019, en el Parlamento Vasco decía: "Nos sentimos realmente satisfechas con el acuerdo unánime que vamos a firmar en el día de hoy. Porque hoy, en el Parlamento Vasco, vamos a dar un gran salto cualitativo, sin precedentes, en la forma en que el abuso sexual infantil y de alguna manera todas las violencias sexuales son tratadas en la agenda política vasca". Ese día se aprobaba la realización de una "ponencia para la realización de un estudio que brinde propuestas para la prevención, verdad y reparación en los casos de abusos sexuales contra menores". ¡Qué ilusa fui! Lo que parecía un gran avance para la prevención, la memoria, la verdad y la reparación de la violencia sexual contra la infancia y adolescencia, lo que suponía reconocer la vulneración de derechos humanos que sufren nuestras y nuestros menores, quedó en nada.

En el camino por avanzar hacia una sociedad más justa, más igualitaria, por construir y defender una convivencia democrática y una sociedad basada en la defensa de los derechos humanos y la paz, es absolutamente imprescindible que afrontemos todas la violencias, que son bases ideológicas, culturales y simbólicas que se producen en nuestra sociedad contra aquellos que están en situación de mayor vulnerabilidad. Y la violencia sexual contra la infancia y adolescencia es una de las formas de esas violencias que por motivos culturales, simbólicos e ideológicos atraviesan a toda la sociedad. Hoy en día y gracias a la voz que están alzando las víctimas de violencias sexuales parece que las instituciones, los gobiernos y los partidos están empezando a ponerse las pilas. Instituciones, públicas y privadas, que han estado mirando a otro lado, que no han sabido o no han querido poner los mecanismos necesarios para prevenir y proteger a nuestras niñas, niños y adolescente frente a las violencias que sufren.

El Parlamento Vasco debería pedir perdón, perdón por haber tenido la oportunidad de escuchar a más de veinte víctimas que en su momento estaban dispuestas a acudir a la ponencia y contar cómo se han sentido en los procesos de denuncia y qué carencias tiene el sistema. Se acabó la legislatura y más de dos años después todavía no se les ha llamado, ni se les ha dado ningún tipo de explicación, lo que ha supuesto para muchas y muchos una nueva revictimización, una decepción más.

Los casos públicos sobre violencia sexual que estamos viendo últimamente son solo la punta del iceberg. Se estima que una de cada niñas, niños y adolescentes han sido víctimas, están siendo víctimas de violencia sexual, lo que significa que todas y todos conocemos seguramente, al menos, a un o una menor que está sufriendo violencia sexual, lo que significa que todas y todos conocemos a algún agresor y esta vergonzosa y horrible situación que sufren las y los menores hay que afrontarla con valentía y poniendo los recursos necesarios para prevenir, proteger y reparar a nuestra infancia y adolescencia.

Como sociedad tenemos que mirarnos al espejo sin engaños. Hay que cantarse las verdades. Pero no para lamentarnos, sino para afrontarlas con responsabilidad. Toca pedir perdón por no haber llegado a tiempo, por ir lentos y toca pedir perdón por no haber escuchado a las víctimas; invito a todas las instituciones a empezar por ahí, al Parlamento Vasco también. Esto no es cosa de algunas personas enfermas. No son episodios aislados, esto está más extendido de lo que nos gustaría. La violencia sexual infantil forma parte de una violencia estructural, y no puede ni debe quedar enterrada en el pasado, ya que en la actualidad también se están dando casos y no puede ni debe quedarse escondida en la privacidad del hogar, del equipo de fútbol, del colegio, etc.