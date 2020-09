Urkullu relega Emakunde: las políticas de igualdad de nuevo a la esquinita

Si algo ha evidenciado la COVID-19 es que, como bien lleva apuntando el Movimiento Feminista desde hace años, tenemos que cambiar el paradigma actual para colocar los cuidados en el centro de la agenda política, además de dar la prioridad que se merece a la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres y contra las violencias machistas. Ante dicha coyuntura, que el Lehendakari haya decidido relegar Emakunde a un departamento más dentro de una consejería multifunciones nos dice mucho y mal sobre cuál será su apuesta en este sentido en esta legislatura.

Esta crisis sanitaria visibiliza las diferentes crisis actuales: la crisis de cuidados, ecológica, la social, la migratoria, las violencias machistas y los DDHH. Nuestro sistema capitalista y patriarcal no deja títere con cabeza privatizando todo aquello que es necesario para el sostenimiento de la vida, agotando los recursos naturales, ahondando, más si cabe, en la desigualdad que sufren las mujeres principalmente a través de contratos precarios, parcialidad, brecha salarial y falta de oportunidades.

La pandemia ha evidenciado la importancia del trabajo de los cuidados, la insostenibilidad del estado actual, poniendo de relieve la desigualdad que sufrimos las mujeres en la asunción de estas tareas vitales para la vida. Porque cuidar no es poner los pañales a los bebés y llevarlos al colegio. Cuando hablamos de la crisis de los cuidados hablamos de las personas que en un momento de su vida necesita cuidados, hablamos del sostenimiento del medio ambiente, de las condiciones laborales de un sector altamente feminizado y también de las condiciones de vida de aquellas personas que no son atendidas adecuadamente, de las que ya no producen, como dice Judith Butler “de aquellas vidas cuya pérdida no será llorada” por el sistema capitalista. Ante esto, los Gobiernos no deben dar pasos atrás y han de tomarse en serio la necesidad de fortalecer la organización social de los cuidados con corresponsabilidad, y hacerlo desde una mirada feminista promoviendo que estos atraviesen todas las políticas públicas.

Que Emakunde pase a ser un compartimiento más de las Políticas Sociales es fruto de una visión conservadora y obsoleta, además de un gran error

Con el nuevo Gobierno Vasco recién estrenado y con todo lo que se ha hablado de la crisis de los cuidados cuesta creer el retroceso voluntario que el Señor Urkullu está haciendo con las políticas de igualdad y de los cuidados. Que Emakunde pase a ser un compartimiento más de las Políticas Sociales es fruto de una visión conservadora y obsoleta, además de un gran error. Es desde este instituto como organismo autónomo y ejecutivo, desde donde se tendrían que definir y desarrollar las políticas de cuidados para que atraviesen, al igual que el feminismo, todas las políticas de Gobierno. Como bien explica Yayo Herrero: “En vez de tratar la dependencia como una especie de anomalía o patología que sufrimos en algunos momentos de nuestra vida, tratemos de repensar la política desde los cuidados”. Esto significa cambiar el paradigma de los cuidados y trabajar desde la idea de que las personas necesitamos cuidados toda nuestra vida. Es por eso que estos tienen que atravesar todas las políticas y no relegarse a ser una rama más de los servicios sociales.

Con esta nueva organización, el Instituto de la Mujer pierde su posición de interlocución central, recordar que la adscripción a Lehendakaritza está recogida en la ley de creación de Emakunde de 1988. Euskadi era la única Comunidad Autónoma cuyo Instituto de Igualdad no dependía de ninguna consejería. Ahora deja de tener identidad propia y pierde la transversalidad que necesitan y deben tener las políticas de igualdad.

Estamos ante una oportunidad perdida para abrir el debate para resignificar "los cuidados"; una verdadera pena si tenemos en cuenta que desde Emakunde, como organismo autónomo, se podrían generar estos espacios de la mano del Movimiento Feminista y de personas expertas en la materia.

Ahora tocaba dar más pasos, aumentar los recursos, crear una consejería específica de Igualdad y cuidados, tocaba tener una visión más global, inclusiva, justa y feminista. No cabe otra que estar atentas y vigilantes a lo que nos trae este nuevo Gobierno, y no es baladí señalar que pasamos de tener un Gobierno con mayoría de mujeres a uno en el que se pierde la paridad y cuyos principales cargos son hombres. Tenemos una Ley de igualdad que propone la paridad en las empresas pero que el mismo Gobierno Vasco no se la aplica.

En plena ola feminista y cuando los cuidados deben estar en el centro de la vida al nuevo gobierno le toca enmendarse y comprometerse con la igualdad con hechos y a través de políticas públicas. Un buen principio sería sacar adelante el proyecto de Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres, con un respaldo mayoritario del Movimiento Feminista, sociedad civil y partidos políticos, que tenía que haberse aprobado en la anterior legislatura.

Reorganizar los cuidados es uno de los grandes retos que tenemos como sociedad, necesitamos que el gobierno sepa estar a la altura de esta tarea y para ello las políticas de igualdad ni pueden arrinconarse, ni mucho menos dejarse de nuevo en la esquinita.