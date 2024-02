El próximo lehendakari no será negro

Decía el viejo líder del PNV, Xabier Arzallus, que, puesto en la tesitura, prefería un lehendakari negro que hablara euskera a uno blanco que no lo hablara. Pero, vamos por partes, no hay nada de qué preocuparse: no hay ningún peligro de que el próximo lehendakari sea negro. Esto no es Escocia, donde el líder del partido nacionalista es un musulmán, hijo de padre pakistaní y madre africana, casado con una palestina. Ya pueden respirar tranquilas las gentes de bien: el lehendakari será bien blanco y bien católico.

Tampoco hay motivo de preocupación para quienes piensen que se puede romper la tradición de que todos los lehendakaris sean varones. Una vez que EH Bildu ha decidido relegar a Maddalen Iriarte y sustituirla por Pello Otxandiano, al no necesitar dicha decisión someterse a primarias, y al contar con el respaldo acrítico de los medios de comunicación mayoritarios, resulta que, de los partidos relevantes en el Parlamento Vasco, todos menos Elkarrekin Podemos optarán por presentar a un varón, por lo que no parece haber riesgo alguno de que se pierda una de nuestras rancias tradiciones.

¡Avancemos un paso más! El próximo lehendakari, además de blanco y varón, será de derechas. ¿Cómo podemos saberlo? Porque tanto EH Bildu como el PSE-EE ya han anunciado que, aunque consideran agotado el modelo de país del PNV, renuncian a plantear ninguna alternativa. Y asumen que su objetivo es conformar Gobierno de coalición con ese mismo PNV del modelo de país agotado. Así que lo único que nos queda por saber es quién será el vicelehendakari, si Otxandiano, de EH Bildu, o Andueza, del PSE-EE. Y, como es lógico, el PNV preferirá elegir como socio a quien menos sombra pueda hacerle.

Así que tendremos de vicelehendakari a Andueza. Otro elemento de tranquilidad, especialmente para los aficionados a los espectáculos con maltrato animal, ya que se trata de un defensor a ultranza de la tauromaquia. En resumen, y por no alargarnos, ya les adelanto que el próximo lehendakari también será del PNV.

No, el mismo, no. Urkullu cometió el error de no ponerle entusiasmo a una idea tan original -nunca vista antes en ningún sitio del mundo, como bien ha aclarado el presidente del PNV, Ortuzar- de meter un museo Guggenheim en medio de la zona más delicada y sensible de una reserva de la biosfera, como es Urdaibai. Y fue rápidamente sustituido por el impulsor de tan “original” iniciativa, el diputado de infraestructuras Pradales. También sin necesidad de primarias y sin la menor crítica por parte de los medios.

¿A quién le preocupa que el lehendakari sea siempre un hombre de derechas en un país donde son mayoría las mujeres y donde son mayoría las personas que se reconocen de izquierdas? A pocas personas, parece ser, en unos tiempos en que la opinión pública se atreve cada vez menos a disentir de la opinión publicada.

Así que Euskadi seguirá siendo un oasis en medio de un mundo donde las políticas neoliberales, las políticas de concentración en manos de unos pocos de los recursos que generamos entre todos, tienen que imponerse recurriendo a la polarización y al deterioro de la democracia. Aquí, no. Aquí se seguirán implementando con amplios consensos y sin que nada perturbe la calma de las gentes de bien.