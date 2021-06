Un brote de COVID-19 deja 13 mayores y 7 trabajadores contagiados en una residencia de Vitoria

Este lunes se ha informado de un brote de COVID-19 cuyo origen se desconoce y que suma 20 casos en la residencia Albertia Campus de Vitoria, situada en la zona universitaria y que en 15 meses de pandemia había esquivado el coronavirus. Según datos de la Diputación de Álava, institución competente en materia de servicios sociales, hay 13 residentes contagiados y 7 personas más del personal. De todos ellos únicamente una persona presenta síntomas, una persona mayor ya vacunada que tenía otras patologías previstas y que se encuentra hospitalizada.

Informe: Euskadi gasta al año 17.923.236,37 euros en una flota de 3.785 vehículos

Saber más

La totalidad de los 13 mayores contagiados estaba vacunada. De hecho, ello ha motivado que doce de ellos están totalmente asintomáticos. Además de la persona hospitalizada, cuatro de los doce han sido derivados al centro Zadorra, una residencia pública que durante la pandemia ha tenido zonas habilitadas para garantizar los adecuados aislamientos de personas procedentes de centros más pequeños.

En cuanto a los gerocultores con COVID-19, cinco estaban vacunados y dos no, ya que eran alumnas en prácticas y no había dado tiempo a que fueran inmunizadas. No obstante, tenían una PCR negativa de acceso, como es preceptivo cuando alguien se incorpora a un centro de estas características. La toma de muestras se hizo 72 horas antes de que el único sintomático mostrara signos de tener coronavirus. Los siete están totalmente asintomáticos.

Se de la circunstancia de que hace dos semanas ya apareció otro brote en otra residencia de Vitoria, justamente en la primera de toda España que en marzo de 2020 tuvo que ser puesta en cuarentena por haber aparecido allí los primeros positivos. Fueron siete casos los de Sanitas San Martín, seis entre los internos y uno en la plantilla. Uno de los mayores contagiados no estaba vacunado por contraindicaciones sanitarias y se confirmó su fallecimiento con COVID-19.

En nuestros especiales interactivos, se pueden consultar todos los datos sobre la evolución de la pandemia en Euskadi, sobre los positivos y fallecidos en todas y cada una de las residencias de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y el avance día a día de la campaña de vacunación. También tenemos mapas con los brotes más destacados.