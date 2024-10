Bruce Springsteen dará un concierto en Donostia el 21 de junio de 2025, la única parada en España de su gira

Bruce Springsteen ofrecerá el 21 de junio un concierto en el estadio de Anoeta, en Donostia, única ciudad española en la que actuará en la gira de 2025. La promotora Doctor Music ha informado, en un comunicado recogido por Efe, de las nuevas fechas de la gira del Boss, que ha añadido ocho nuevos conciertos en Europa.

Con esta serán cuatro las actuaciones que Bruce Springsteen ha brindado a sus seguidores en Donostia, la última de ellas en 2016, cuando conmemoró con su banda el 40 aniversario del legendario álbum 'The river'. Las entradas para este concierto se pondrán a la venta el próximo martes, 8 de octubre, a las 10:00 horas exclusivamente en doctormusic.com y entradas.com. a precios que oscilan entre los 70 y los 140 euros.

Donostia es una de las ocho nuevas ciudades que Bruce Springsteen and The E Street Band han incluido en su gira europea, con la que tocarán en Lille, Marsella, Liverpool, Berlín, Praga, Fráncfort, Gelsenkirchen y Milán. El anuncio de las nuevas fechas de la gira llega poco antes del lanzamiento de 'Road diary: Bruce Springsteen and The E Street Band“, un documental dirigido por Thom Zimny que ofrece una mirada profunda y desconocida sobre la creación de los legendarios 'shows' del Boss.