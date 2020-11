Caen los contagios en Euskadi pero se mantiene un "exceso de mortalidad" que deja al menos otras 97 defunciones

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, y su 'número dos', Iñaki Berraondo, han insistido en su comparecencia semanal en el Parlamento Vasco en que la evolución de la pandemia en Euskadi es "muy buena" porque desciende la incidencia de una manera "bastante pronunciada", al mismo ritmo en que se disparó en octubre. Sin embargo, los máximos responsables de la Sanidad vasca han matizado que Euskadi todavía padece un "exceso de mortalidad" que se está produciendo "ahora mismo". El último dato ofrecido habla de 97 decesos directamente causados por la COVID-19 en la semana que acabó el domingo 22, aunque habitualmente se eliminan del recuento otros decesos de personas con coronavirus que no se consideran motivados directamente por esta patología. "Hasta cuándo va a durar es difícil de saber. Va a depender de los pacientes críticos", ha enfatizado Berraondo.

Euskadi pide a Sánchez medidas "más contundentes" para controlar aforos y limitar contactos en Navidad

Saber más

Sagardui y el viceconsejero han manifestado que la presión hospitalaria "tardará más tiempo" en notar el descenso de los positivos. Se considera que el pico en UCI se dio del 13 al 16 de noviembre y que el descenso de ocupación aún no es claro. Incluso se ha augurado un posible "ascenso" en las próximas jornadas porque es ahora el tiempo en que podrían empeorar los pacientes que ingresaron cuando la incidencia era más alta. De hecho, hace una semana había 133 pacientes críticos y ahora son 142, muy cerca del máximo de 146. Es un 46% de las 318 plazas disponibles. "Lo más seguro es que nos cueste bajar estas cifras mucho. La estancia media en la UCI ha mejorado pero sigue siendo de 30 días. La previsión no es que esto evolucione de una manera tan buena como la pandemia en su conjunto", ha explicado Berraondo, que ha dicho también que la mortalidad en UCI es algo menor que en la primera ola, aunque no ha precisado los datos. Los hospitalizados totales son 554.

Estas afirmaciones llegan en una jornada con 693 nuevos contagios pero, al tiempo, se ha dado la menor tasa de positividad en semanas: un 5,6% de las PCR y pruebas de antígenos han confirmado la enfermedad. Se llegó a superar el 10% en los momentos más críticos de la segunda ola. La OMS ha considerado el 5% como una primera barrera de seguridad aunque Europa rebaja al 3% el indicador de seguridad que indica que no existe transmisión comunitaria. El denominado R0 -que mide los casos que genera cada positivo- "está mejorando y va a continuar mejorando". El último dato marca 0,79. Por territorios, han aparecido 305 casos en Bizkaia, 275 en Gipuzkoa, 101 en Álava y 12 de personas de fuera o sin residencia conocida. La tasa de incidencia media en Euskadi es de 604,25 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, un indicador que sube hasta 785 en el caso de GIpuzkoa. La pandemia ha decrecido un 24% en siete días.