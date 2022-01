La cara más feminista de las protagonistas de 'Referentes en femenino'

Made Urieta: “Los deportistas masculinos no se plantean estudiar algo para después de su carrera profesional, pero a nosotras es lo que más nos preocupa”

¿Qué suele hacer el 8M?

Me suelo acercar a las manifestaciones que suele haber y me visto con algo morado. Con el equipo hacemos un vídeo por este tema, pero no debería ser solo el 8 de marzo, sino cada día.

¿Qué significa el feminismo para usted?

La unión de muchas mujeres para defender nuestros valores y poner en alza nuestro trabajo.

¿Cobra menos que los hombres en su empresa o sector?

Seguro que sí. No tengo ninguna duda de que cobro bastante menos que cualquier entrenador masculino.

¿Cuál es el último episodio de micromachismo que ha sufrido?

En una reunión, un hombre y yo dijimos lo mismo y cuando yo lo dije no valía y cuando lo dijo él ya sí.

¿Usted es un referente, pero quién es su referencia?

Todas las entrenadoras que hay en cantera ahora mismo. Puede parecer que yo soy su referente, pero ellas también me mueven a mí.

ASIER BASTIDA