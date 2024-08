Cinco menores investigados en Gipuzkoa por solicitar contenido sexual a otros menores

La Ertzaintza ha abierto diligencias en calidad de investigados a cinco menores residentes en localidades de Gipuzkoa por su presunta implicación en delitos contra la libertad sexual. Los jóvenes habrían solicitado imágenes de carácter sexual a menores de edad a través de redes sociales, informa Europa Press.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, los delitos investigados por efectivos de la división de Investigación Criminal de la Policía vasca consistían en solicitar imágenes de carácter sexual a menores de edad, bien para su difusión inmediata o bien para coaccionarles en caso de que no quisieran realizar nuevos envíos de contenidos eróticos. El modus operandi de esta tipología delictiva consiste en ganarse la confianza de la víctima, principalmente a través de las redes sociales, con la intención de conseguir contenido de carácter sexual o erótico.

El delincuente busca ganarse la confianza de la víctima utilizando técnicas afectivas, como promesas de noviazgos o poder formar parte de un grupo. También puede tratar de convencer a la víctima diciéndole que va a recibir recompensas como un mayor número de seguidores en redes sociales, obtener más 'likes' e incluso a cambio de una remuneración económica. Una vez conseguido el objetivo, la víctima es amenazada con la difusión de esas imágenes entre sus contactos o en redes sociales en el caso de que no realice nuevos envíos de contenido cada vez más erótico.

A raíz de las investigaciones llevadas a cabo por agentes de la división de Investigación Criminal, se ha procedido a investigar a cinco menores por delitos contra la libertad sexual en internet. Si bien esta tipología delictiva suele ser cometida por mayores de edad que se hacen pasar por menores, lo que es conocido como 'grooming', desde las secciones xentrales de Investigación señalan que, en los casos investigados, los autores de estos hechos han resultado ser menores de edad.

Asimismo, han advertido que aunque la persona autora de este tipo de ilícito sea menor, también debe hacer frente a las responsabilidades penales que puedan dirimirse por los actos cometidos, siendo sus progenitores o tutores legales quienes tienen que hacerse cargo del pago de las posibles indemnizaciones como responsables civiles subsidiarios cuando así lo determine la autoridad judicial.

Para prevenir estas situaciones, la Ertzaintza recomienda, entre otras medidas, no facilitar contenido de carácter sexual por las redes sociales, evitar interactuar con desconocidos y no enviar contenido de carácter erótico o sexual a cambio de promesas. En caso de haber sido víctima de este tipo de delito se recomienda informar a los progenitores, responsable o tutor legal de lo sucedido, así como acudir inmediatamente a cualquier comisaría a interponer la correspondiente denuncia. También se aconseja no borrar ningún contenido y no interactuar con el autor del hecho, ya que “una reacción impulsiva podría dificultar su identificación”.