El conflicto de la limpieza subcontratada de Osakidetza y su solución, en seis claves

El conflicto de las trabajadoras de subcontratas de limpieza puede cerrarse definitivamente este miércoles. Osakidetza ha dado luz verde al preacuerdo al que llegaron los sindicatos LAB, UGT, CCOO y ESK con las empresas gracias a la mediación del Departamento de Trabajo. Conseguido el visto bueno del Departamento de Salud, hecho público este pasado sábado, ya que la viabilidad del acuerdo depende en parte del convenio que suscriba Osakidetza con las empresas subcontratadas, queda que este miércoles se ratifique el pacto, que, en principio, si no hay cambios de última hora, saldrá adelante sin la firma del sindicato ELA, que considera que los sindicatos firmantes han aceptado “los recortes planteados por Osakidetza y las empresas en lugar de seguir luchando”. Pero ¿cuáles son las claves del acuerdo que puede poner fin a un conflicto que se ha alargado durante varios meses?

El PNV rescata el segundo Guggenheim de Euskadi como gancho electoral

Más

1 - El origen de la huelga

Las trabajadoras -las casi 2.000 personas en plantilla son en su mayoría mujeres- exigían la equiparación de su situación laboral con la de los trabajadores que están contratados directamente por Osakidetza. Llevaban cinco años sin firmar un nuevo convenio y desde 2012 no se actualizaban los niveles de la carrera profesional con el personal de Osakidetza. Un principio de homologación que se recogía en su convenio, como aceptaron en su día empresas, trabajadores y Osakidetza, pero que los sindicatos denunciaban que se incumplía.

2 - Carrera profesional y atrasos

El preacuerdo firmado recoge el reconocimiento de la carrera profesional desde el 1 de enero de 2023. Pero además se establece que se pagarán los atrasos correspondientes a los años 2021 y 2022. Este es el principal punto de discrepancia de ELA, ya que critican que se haya dejado fuera del acuerdo los otros tres años pendiente de pago (2012, 2019 y 2020) “perpetuando de esta forma unas peores condiciones para el personal de limpieza subcontrado por Osakidetza”. Tampoco están de acuerdo con que el futuro de la carrera profesional de estos trabajadores se ligue a próximas convocatorias para el personal propio de Osakidetza.

3 - Contrato de relevo

Otro de los puntos importantes es la demanda de las trabajadoras de una jubilación parcial a través del contrato de relevo. La legislación establece que el contrato de relevo precisa de un acuerdo entre las partes, pero en el preacuerdo suscrito se establece que la empresa no podrá bloquear esta posibilidad si la trabajadora lo solicita.

4 - Más vacantes y nuevos permisos

El acuerdo contempla también ampliar el número de vacantes en los ambulatorios y permisos homologados con los que tienen los trabajadores de limpieza contratados directamente por Osakidetza.

5 - ¿Cuál es el coste de este acuerdo?

Juan Luis España, responsable de negociación colectiva de CCOO de Euskadi, señala que no es fácil cuantificar en momento cuál será el coste, aunque sólo en lo que se refiere al pago de atrasos ascenderá a unos cinco millones de euros. Otra cosa es la actualización de los salarios en función de los niveles adaptados a la carrera profesional homologada con el personal de Osakidetza, ya que “dependerá de la antigüedad de las trabajadoras”. No obstante considera que puede llegar a suponer subidas salariales de entre un 20 y un 30%.

6 - Esperando a conocer el acuerdo definitivo

Hasta el miércoles los sindicatos no conocerán al cien por cien cómo queda el acuerdo y cuál es el propuesta que hace Osakidetza a las empresas para financiarlo. Este mismo lunes LAB ha censurado que las trabajadoras hayan conocido, “a través de los medios de comunicación, que Osakidetza ha dado luz verde al preacuerdo pactado por los sindicatos con las empresas”, -el departamento de Salud envió un comunicado el sábado- de tal forma que, “a día de hoy, no conocen exactamente los contenidos”. Será este miércoles cuando conocerán “el texto definitivo propuesto”. “Es poco respetuoso que Osakidetza informe mediante la prensa y diga que Gotzone Sagardui ha hecho los esfuerzos necesarios para poner el fin al conflicto. Ha tratado a las trabajadoras con desprecio durante todo el conflicto. Osakidetza se ha mostrado como un actor pasivo, como si no fuera responsabilidad suya subcontratar”, ha añadido.