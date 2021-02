La Asociación Profesional de la Magistratura sale en defensa del juez Garrido y considera "infantiles" las críticas que está recibiendo

El portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Santiago Romero, ha lamentado que se recurra a "la crítica personal" al presidente de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Luis Garrido, para poner en entredicho su "profesionalidad e imparcialidad", tras su decisión de permitir la reapertura de la hostelería vasca en municipios en 'zona roja' por alta incidencia de la COVID-19, en contra de lo establecido por decreto del Gobierno vasco. Garrido está afiliado a esta agrupación.

Romero cree que "están fuera de lugar" las críticas personales que está recibiendo Garrido, en relación a comentarios o a su estado de WhatsApp con el título de la canción de Van Morrison 'No more lockdown (No más confinamiento)'. "Es muy infantil y absurdo poner en duda su imparcialidad porque tenga eso en el WhatsApp. Es fijarse en una mera anécdota que no tiene nada que ver con su profesionalidad", ha señalado en declaraciones a Europa Press.

En cuanto a la polémica por su resolución, ha recordado que los jueces "hacen su trabajo" y el auto lo dictó atendiendo a una petición que hicieron los hosteleros conforme a unos informes que le presentaron. Además, ha recordado que es una medida cautelar y, por tanto, no es definitiva. "Se está creando una alarma, donde no lo hay. No se ha resuelto definitivamente la cuestión", ha insistido. A su juicio, se ha generado "una bola" en torno a una medida provisional y ha recordado que la resolución puede ser recurrida por el Gobierno vasco. "Por tanto, todas las quejas que quiera hacer el Gobierno las respetamos profundamente, pero entendemos que el cauce legal en democracia para mostrar una disconformidad con una resolución judicial es acudir a los recursos, no a la descalificación personal de un juez", ha subrayado.