Consuelo Ordóñez, a Miguel Tellado por el uso de las víctimas de ETA: “No podéis dar más asco”

Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) y hermana de Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA, ha criticado con dureza la actuación del Partido Popular este miércoles en el Congreso de los Diputados. Concretamente, Ordóñez ha censurado el gesto de Miguel Tellado, portavoz del PP, al sacar en la Cámara Baja un montaje con la imagen de doce concejales del PSOE que fueron asesinados por ETA, en un 'intento' de los populares por echar en cara al PSOE la reforma -votada también por el PP- por la que presos de ETA verán reducida su condena.

“Esta imagen será de las más repugnantes que me ha tocado ver en mi vida”, ha afirmado Ordóñez en un tuit en el que adjunta las imágenes de Tellado. “Resume a la perfección lo que significan nuestros familiares asesinados por ETA para vosotros”, ha criticado la presidenta de COVITE, al tiempo que ha instado al PP: “¡Quitar vuestras sucias manos de encima de nuestros seres queridos! No podéis dar más asco”.

Las críticas de Ordóñez -cuyo hermano fue diputado del PP en el Parlamento Vasco- se suman a las de otros familiares de víctimas de ETA, que igualmente han condenado la actuación del portavoz del PP este miércoles en el Congreso.

María Jauregi, hija del exgobernador civil socialista en Gipuzkoa Juan María Jáuregui, asesinado por ETA en 2000, ha acusado a Tellado de usar a las víctimas de la banda terrorista como “arma arrojadiza”. En un texto publicado en redes sociales, la que es también miembro de la dirección del Instituto de la Memoria vasco (Gogora) le ha pedido que respete la memoria de su padre asesinado. “A ver si eres capaz de mirarme a los ojos y decirme que no volverás a usar la imagen de aita como arma arrojadiza y a ver si de una vez por todas respetas su memoria”, ha escrito Jauregi en un mensaje dirigido a Miguel Tellado.

La intervención de Tellado también ha sido criticada por Josu Elespe, hijo de Froilán Elespe, asesinado por la banda terrorista en 2001. “Menos mal que lo que diga este hombre me la refanfinfla en grado extremo, si no ver cómo sujeta carroñeramente una foto con la imagen de mi padre me revolvería las tripas hasta el vómito”, ha publicado en un mensaje en X.

“Sois unos sinvergüenzas”, le ha espetado, por su parte, Sandra Carrasco al portavoz del PP en el Congreso. La hija de Isaías Carrasco, asesinado por ETA en 2008, ha exigido a Tellado que no vuelva a usar la foto de su padre y que dejen de “utilizar a las víctimas”.