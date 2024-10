PP y PSE-EE se enzarzan por ETA en los pasillos del Parlamento Vasco... pero acuerdan sobre la Ertzaintza en el pleno

La política es un ejercicio de contrastes. PSE-EE y PP han traído a los pasillos del Parlamento Vasco su fortísimo enfrentamiento dialéctico por la reforma legislativa para que computen en España las penas de prisión cumplidas en otros países de la Unión Europa y que, presumiblemente, implicará la excarcelación de una cuarentena de presos de ETA, lo que ha activado las críticas de las derechas al Gobierno de Pedro Sánchez al verlo una supuesta concesión a EH Bildu aunque ellos mismos la votaron a favor por triplicado. Sin embargo, en cuestión de minutos, estos partidos y el PNV han cerrado un acuerdo en el hemiciclo de la misma Cámara para que la plantilla de la Ertzaintza alcance al fin los 8.000 efectivos pactados con el Estado en 2004 y solamente alcanzados puntualmente en 2011.

Porque, sí, ha sido cuestión de minutos. A las 9.17 horas, Eneko Andueza, el líder socialista, ha calificado de “deleznable” la utilización de las víctimas por parte del dirigente Miguel Tellado, que exhibió en el Congreso este miércoles un cartel con las fotografías de cargos socialistas asesinados. Ha insistido en que el Gobierno de José María Aznar excarceló a Iñaki Bilbao, que meses después asesinó al edil Juan Priede, así como a otros 300 presos terroristas. Ha pedido también a los 'populares' vascos, que conocieron de primera mano la amenaza de ETA, que paren a sus correligionarios en Madrid cuando afirman que la banda está “más fuerte que nunca” a pesar de haberse disuelto ya en 2018. Ha repetido, en euskera y en castellano, que el PP emplea argumentos “falaces” y “asquerosos” en esta polémica que se ha suscitado ahora que se han conocido las decisiones adoptadas semanas atrás en torno a una directiva europea para crear un marco compartido de gestión de penas para todo tipo de reclusos.

Javier de Andrés, poco después, ha comparecido ante los medios de comunicación para responder a Andueza. “Lo que tiene que hacer es explicar por qué motivo el y su partido están propiciando que los presos de ETA salgan sin arrepentirse y sin colaborar con la Justicia y habiendo cumplido solamente dos tercios de la condena. Eso es lo que está pasando ahora en Euskadi”, ha atacado De Andrés, recordando que desde el verano es el PSE-EE el que gestiona la competencia de Prisiones, que fue transferida a Euskadi en octubre de 2021 y que hasta ahora la lideraba el PNV. Y ha añadido que los socialistas están “creando” un “clima” que es “favorable” para que los miembros de ETA no tengan que arrepentirse. Sobre Tellado, ha replicado que “hay una cosa que se llama libertad de expresión” y que “si además se produce en el Congreso de los Diputados es doble libertad de expresión”.

¿Y tiene que alzar la voz contra Isabel Díaz Ayuso? No, hay que alzarla contra los socialistas. “Claro que sí. Alzó la voz frente a Eneko Andueza y todo su partido y ante todo lo que están haciendo. Y ante ese discurso que están ahora intentando criminalizar al Partido Popular, cuando son ellos los que son responsables de la excarcelación de presos de ETA. No se han arrepentido, no han colaborado y no han hecho ni un solo lamento por el daño que han causado a las víctimas y al conjunto de la sociedad vasca. Ahora la sociedad ve cómo vuelven a salir a la calle y van otra vez a ser homenajeados, entrar en listas políticas o dar conferencias en la Universidad. Eso es de lo que tendría que dar explicación. Y desde luego que nosotros alzamos la voz ante lo que está ocurriendo”, ha clamado.

Para las 9.30, la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, ha dado por iniciada la sesión. El primer punto del orden del día era una iniciativa sobre la plantilla de la Ertzaintza. Más allá de los exabruptos de la única representante de Vox, el debate ha sido de guante blanco entre el PP y el Gobierno de PNV y PSE-EE. La 'popular' Ainhoa Domaica se ha felicitado por haber cerrado un acuerdo con el Ejecutivo para que en el “primer trimestre” de 2025 se presente un plan para alcanzar las 8.000 plazas en la Policía vasca. Ahora son 7.412 exactamente y los sindicatos entienden que esas vacantes complican la prestación del servicio público. Será a final de la legislatura -en 2027, según el PNV- cuando se deberían resolver las convocatorias que permitan esa cifra ya convertida en un tótem.

Más allá del contenido del debate, que en esencia ya había sido presentado por el nuevo consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, en las dos intervenciones del PP ha habido grandes palabras sobre el entendimiento en la política. “Quiero agradecer expresamente la disposición al acuerdo. Es un buen acuerdo. Un gran acuerdo. Ésta es la política que tenemos que hacer, la de la altura de miras. Es un orgullo que hoy hayamos alcanzado un acuerdo entre tres partidos tan diferentes”, ha señalado a lo largo de sus dos turnos Domaica, que en 2023 era la líder del grupo municipal de su partido en Vitoria que propició la investidura de una alcaldesa socialista en la capital vasca, Maider Etxebarria. Poco después de las 10.00 la votación se ha consumado con PNV, PSE-EE y PP votando de la mano.