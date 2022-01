Denuncian “graves insultos racistas” a un jugador en un partido de fútbol en Derio

Alejandro Díaz Bonilla, presidente del Dínamo de San Juan C.F., equipo de fútbol de Santurtzi, ha denunciado a través de un comunicado que uno de sus jugadores, Fernando De Assis Da Silva, ha sido víctima de "graves insultos racistas" durante el partido disputado este sábado 22 de enero contra el C.D. Derio por parte de aficionados que se encontraban en la grada. Según Díaz Bonilla, tras oír los supuestos insultos, el delegado de su equipo, A. Egia, "se encaró con la grada" y fue expulsado por el árbitro, que no registró el suceso en el acta del partido de la División de Honor de Bizkaia.

"Lo que ocurrió es un acto que no se puede pasar por alto, porque es injustificable. El partido prosiguió, el árbitro dijo que no había escuchado nada. Se lo comentamos al final del partido y no quiso poner nada en el acta, se escudó en que no había escuchado nada. Expulsó a nuestro delegado porque se encaró a la grada tras escuchar los insultos", ha explicado el presidente del Dínamo San Juan C.F. a este periódico. Según apunta, "no es la primera vez que se los jugadores son insultados" durante los partidos por parte de la afición, pero sí la primera que le ocurre a su equipo. Por el momento, De Assis Da Silva no ha querido realizar una denuncia formal sobre el suceso, según su presidente, porque "está cansado y no quiere que se hable mucho del tema".

Tras la denuncia, el equipo C.D. Derio ha asegurado en otro comunicado a modo de respuesta que "va a poner a disposición de cualquier persona, club o medio que lo desee el vídeo completo del partido". "El club no va a permitir que se hagan acusaciones tan graves sobre temas tan sensibles sin aportar pruebas sobre los hechos para denunciarlas", ha asegurado el director general del equipo, Borja Pérez Aguirrezabal en el texto que prosigue diciendo que desde el club "no se esconden" y que "condenan y condenarán cualquier acto racista" en sus instalaciones, pero mientras tanto "no se quedarán callados mientras ensucian" su escudo.

Pérez Aguirrezabal ha explicado a este diario que "han analizado las imágenes del partido y no se oyen insultos". Del mismo modo, ha asegurado que "cualquier persona que lo desee puede solicitar la visualización de los vídeos del partido" y que desde su equipo han trasladado su "preocupación" al jugador del Dínamo San Juan C.F. "No queremos tapar nada, es un asunto feo, pero lo cierto es que en ningún momento escuchamos comentarios racistas. De todas formas queremos dejar claro que nosotros estamos en contra de este tipo de actos", ha indicado.

Para Díaz Bonilla la reacción del C.D. Derio era "algo que no esperaba". "Esperábamos una respuesta de apoyo en lugar de la que han tenido. En los vídeos caseros es difícil que se perciban los insultos. Nosotros hemos querido denunciarlo porque desde el Dínamo San Juan C.F. estamos en contra del racismo y hemos querido apoyar a nuestro jugador y rechazar ese tipo de actitudes", ha asegurado.