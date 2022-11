EA acusa a los críticos de “manipulación e intoxicación” en puertas de la repetición del congreso de la división

Eusko Alkartasuna (EA), partido integrado en EH Bildu, ha censurado la “campaña de manipulación e intoxicación realizada por personas ajenas al partido” después de que la corriente crítica con la dirección haya celebrado este sábado una asamblea en Pamplona en la que ha rechazado la convocatoria de un “congreso irregular y exprés” y han reclamado llevar a cabo un proceso de primarias. Ese cónclave está previsto para noviembre como repetición del celebrado en febrero, también en medio de una enorme división.

El partido ha afirmado que no tiene ninguna validez lo ocurrido en Navarra. “Hoy no se ha celebrado ninguna Asamblea Territorial de Navarra”, nombre con el que se definen los críticos con la dirección. “La afiliación no ha sido convocada”, ha remarcado EA. “Estamos ante una campaña de manipulación e intoxicación realizada por personas ajenas al partido”, ha rechazado EA, que ha indicado que informará la próxima semana sobre el Congreso Nacional extraordinario.

Los críticos, por su parte, han aprobado una declaración en la que rechazan el “congreso irregular exprés convocado de forma antiestatutaria por la dirección de Eva Blanco”, a la que han llamado a “sentarse en una mesa de diálogo para llevar a cabo el proceso de primarias que han dictaminado los tribunales”. En una nota de prensa, afirman que la convocatoria de este congreso tiene como objetivo “sustraerse a la obligación dictaminada por los juzgados de repetir las primarias en las que se vulneraron los derechos de Maiorga Ramirez, al ser injustamente anulada su candidatura y autoproclamada Eva Blanco”. Ramírez es el líder de los críticos, aunque como otros dirigentes permanece suspendido.

Han recordado los críticos que “los juzgados suspendieron cautelarmente la validez de los acuerdos adoptados en el congreso celebrado en febrero de 2022”. Además, han asegurado que “un total de 28 organizaciones locales de EA, entre ellas las cuatro capitales de Hego Euskal Herria [por Vitoria, Bilbao, Donostia y Pamplona], han manifestado su deslegitimación del proceso congresual exprés por sus graves irregularidades en su convocatoria, y la obstaculización a la justicia que supone”. Han resaltado que “más del 97% de la afiliación de Navarra no ha participado en el proceso y llamamiento congresual de Eva Blanco”.

Por otro lado, los críticos con la dirección han criticado la “negativa” de la coordinadora de EH Bildu en Navarra, Miren Zabaleta, a reunirse con ellos. “Fue determinante la aportación de EA de Navarra en la articulación y legalización de Bildu”, han subrayado. “Creemos en el proyecto de coalición y no entendemos cómo por parte de la mesa política de Navarra, integrada mayoritariamente por militantes de Sortu, se está cerrando las puertas a nuestra participación, llegando incluso a negarnos una reunión para estudiar cómo canalizar nuestra aportación política ante los retos políticos y electorales del futuro”, han criticado.