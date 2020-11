Euskadi lleva a la Fiscalía a un colegio negacionista clausurado tras detectar más de 30 casos de COVID entre sus 120 alumnos

El consejero Jokin Bildarratz ha informado este martes de que el Departamento de Educación ha denunciado ante la Fiscalía la situación de un colegio Waldorf Geroa del pequeño pueblo alavés de Trocóniz, ubicado en el municipio de Iruraiz-Gauna pero a solamente unos minutos de Vitoria. Este centro negacionista, con unos 120 alumnos y que imparte Infantil, Primaria y Secundaria, fue apercibido al principio del año académico por no hacer obligatorio el uso de mascarillas en las aulas y ahora ha tenido que ser clausurado tras la aparición de "más de 30" casos positivos de coronavirus.

"No puede ser que un centro concertado, que recibe subvención pública, no esté cumpliendo las normas", ha enfatizado Bildarratz en rueda de prensa. Según Educación, se trata de "un caso de muy difícil gestión" y en que se han sucedido las incidencias desde septiembre. Si al principio de curso se le advirtió por no cumplir los protocolos, semanas después hubo una "denuncia" interna porque se estaban volviendo a vulnerar las normas sanitarias y un segundo apercibimiento. El desprecio a las prevenciones ha acabado en un elevado número de contagios, 36 de 120 alumnos, según algunas fuentes, y en todo caso "más de 30", según Educación. Se desconoce si alguno de los positivos ha derivado en un cuadro más grave en contagios fuera del centro a pacientes de mayor riesgo.

En este escenario, el Departamento de Salud ha sido quien ha dado la orden de clausurar el centro, una medida muy excepcional en Euskadi desde que arrancó el curso y que prácticamente solamente tiene un precedente con un instituto de Eibar, aunque por motivos muy diferentes. Los casos se reparten en prácticamente "todas" las aulas y los elevados contactos estrechos no han dejado otro margen que paralizar la actividad de Waldorf Geroa en su totalidad. Bildarratz ha reconocido que no hay caso semejante en Euskadi, ya que en otras ocasiones habían llegado denuncias por incumplimientos "individuales" que habían sido atajados de manera rápida y "contundente".

Educación envió el expediente hace dos semanas a la Fiscalía por si los hechos pudieran ser constitutivos de algún tipo de infracción. Bildarratz ha indicado también que la inspección educativa tiene este expediente sobre la mesa. Geroa es un centro que sigue el método educativo Waldorf. Se promociona apelando a la "excelencia" y asegurando que atiende "necesidades intelectuales, físicas y emocionales en un ambiente libre y colaborativo". Es una educación "hacia la libertad", según recogen en su página web.

Bildarratz, eso sí, ha hecho un balance positivo del arranque del curso escolar en Euskadi a pesar de este incidente. Ha asegurado que "lo que parecía imposible", que era mantener la presencialidad, se ha logrado. Ha indicado que hay una estabilidad en cuanto a la cifra de centros afectados, que ronda el 1%. El último informe rebaja ese porcentaje a 0,71% aulas de las 17.554 de la red educativa vasca, que se reparte al 50% entre la pública y la concertada. En concreto, hay positivos en 124 grupos de 79 colegios sin contar el caso especial de Trocóniz. Se pueden consultar más datos sobre la evolución de la pandemia en Euskadi en el especial interactivo de elDiario.es/Euskadi.

En este sentido, Euskadi ha destinado 105,2 millones a necesidades especiales de los centros motivadas por la pandemia, tales como sustituciones, nuevos refuerzos de personal de limpieza, comedor o similares, adquisición de geles y otros productos o digitalización. Este martes, de hecho, se ha activado la parte correspondiente a la concertada, que asciende a 36,7 millones. Bildarratz ha asegurado que los colegios, sean públicos o privados, tienen las mismas medidas vigentes y las mismas necesidades.