EH Bildu alerta de la “escasa calidad de la democracia parlamentaria” en Euskadi en puertas de la llegada de Pradales

La coalición EH Bildu ha presentado este martes su hoja de ruta de cara a la nueva legislatura vasca, en la que sienten que llegan avalados con “resultados muy buenos” y la situación “inédita” de que la principal fuerza de la oposición tiene los mismos escaños que el PNV, 27. Pello Otxandiano, que se someterá este jueves también a la investidura aunque no tiene opciones de convertirse en lehendakari para hacer ver que hay un modelo alternativo al de Imanol Pradales, ha avisado de que se avecina un “rodillo” entre nacionalistas y socialistas y ha alertado de que en Euskadi está en riesgo la “calidad de la democracia parlamentaria” e incluso el “decoro”. Ha demandado también que se debe abordar con urgencia el debate para articular un nuevo estatus de autogobierno que ha de incluir el derecho de autodeterminación.

“Este país no se puede gobernar con mayoría absoluta, con coaliciones que no tengan un diagnóstico claro, un proyecto sólido. Hay que dar paso a otra relación con la oposición y a otra dinámica parlamentaria”, ha señalado Otxandiano en un encuentro con medios de comunicación en un hotel de Vitoria próximo al Parlamento. Ha insistido en que la Cámara no puede ser un “trámite” y ha criticado que PNV y PSE-EE hayan cocinado su acuerdo de Gobierno sin haberse puesto en contacto formalmente con EH Bildu. Entiende que la alianza tiene más de “fin en sí mismo” que de acuerdo programático. “Tienen diferencias grandes”, ha recalcado.

Una de ellas es lo relativo a la reforma del Estatuto, según Otxandiano. Eso sí, esta vez PNV y PSE-EE han pactado una reforma cuando en 2016 y 2020 se dieron “libertad” para opinar lo que considerasen sobre ello. En opinión de EH Bildu, no vale con un diagnóstico que dé por bueno el marco actual y proceder a una reforma cosmética. Hay que analizar la “relación” con el Estado para que no haya “injerencias” competenciales y hay que “articular el derecho a decidir”, ha demandado.

Según Otxandiano, no cabe un acuerdo estatutario nuevo en el que no participe EH Bildu. “Si alguien tiene en la cabeza que la segunda fuerza y abertzale sea dejada de lado, sería romper la dinámica”, ha apuntado. Ha dicho que son “insoslayables” como “referencias” el denominado 'plan Ibarretxe', los pactos de Loiola durante las fallidas negociaciones de 2006 para acabar con ETA y que abrían la puerta a una entidad compartida con Navarra y, particularmente, las “bases” acordadas en pasadas legislaturas entre PNV y EH Bildu al calor del 'procés' catalán y que luego quedaron en nada porque los nacionalistas -particularmente Iñigo Urkullu- decidieron priorizar su acuerdo de Gobierno con el PSE-EE. Otxandiano da máxima prioridad al debate sobre la soberanía y entiende que afecta a todas las políticas. Ha puesto como ejemplo la alimentación: ha señalado que la comunidad autónoma vasca solamente produce un 30% de su consumo pero, si se incluyera a Navarra, sería autosuficiente (105%).

Será el presidente de Sortu, Arkaitz Rodríguez, el que lidere el equipo de EH Bildu en las negociaciones sobre esa reforma del marco de autogobierno. Otxandiano encabezará al grupo en la Cámara y definirá su estrategia y Nerea Kortajarena ejercerá como portavoz en el día a día. Oihana Etxebarrieta será la coordinadora interna, un puesto de gran relevancia, y esta formación mantiene en los puestos clave para controlar al Gobierno a Rebeka Ubera, Mikel Otero o Julen Arzuaga, aunque dará protagonismo a incorporaciones como Edurne Benito del Valle o Lamia Arcas. “A Pradales hay que darle cien días, pero nuestra labor será fiscalizar y presionar al Gobierno. Ésas son las reglas del juego”, ha explicado Otxandiano sobre el papel que va a tener la coalición en los próximos cuatro años.