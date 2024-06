Qué se sabe (y qué no) del nuevo Gobierno de Pradales en el arranque de la semana política decisiva en Euskadi

Ha llegado la semana clave. Este jueves por la tarde, el Parlamento Vasco investirá con mayoría absoluta a Imanol Pradales como sexto lehendakari tras la aprobación del Estatuto en 1979. Todos han sido varones. Su partido, el PNV, cuenta con un “preacuerdo” con el PSE-EE que en las próximas horas pasará ya a ser “acuerdo” en toda regla. Será la tercera legislatura en que nacionalistas y socialistas gobernarán en coalición. Pradales tomará posesión y recibirá la 'makila' 48 horas después, el sábado en Gernika, aunque la ley marca que el nombramiento como tal le corresponde al jefe del Estado. elDiario.es/Euskadi recopila lo que se sabe (y lo que todavía no) del relevo del nuevo Gobierno de Pradales en diez claves más una adicional sobre el futuro de Urkullu.

1 - El pacto de coalición

PNV y PSE-EE empezaron a negociar el 29 de abril, ocho días después de los comicios y tres después del escrutinio definitivo. El 10 de junio presentaron un “preacuerdo” de once folios como base para mostrar “tranquilidad” a la sociedad en contraste con la incertidumbre de otros escenarios políticos. Se trata de un texto más bien genérico en el que, como punto más relevante, emerge la voluntad de impulsar una reforma del Estatuto. Junto con el de Galicia, es el único no reformado. Sigue la estela del acuerdo del PNV para la investidura de Pedro Sánchez, en el que se dibujó ya esta misma propuesta. Hasta ahora, en los pactos de 2016 y 2020 PNV y PSE-EE lo habían incluido entre las “discrepancias pactadas” de modo que tenían “libertad” para defender posiciones diferenciadas. De hecho, en esa legislatura de 2016 se creó una ponencia de autogobierno en la que los nacionalistas pactaron las bases de una reforma de corte soberanista con EH Bildu (mientras gobernaban en Euskadi con los socialista y pactaban los presupuestos del Estado con el PP, por cierto). En 2017 llegó el 'procés' en Catalunya, Urkullu medió para evitar la declaración unilateral de independencia y el 155 y los nacionalistas buscaron una reformulación de aquellas bases con sus socios socialistas. Aquello quedó en el cajón y en la última legislatura ni se ha tocado el tema.

2 - Los negociadores

El acuerdo político entre PNV y PSE-EE se negocia a tres niveles. Por arriba, hay una línea directa entre Andoni Ortuzar y Eneko Andueza, máximos responsables de ambos partidos. Andueza, por cierto, ha tenido este fin de semana un viaje y no estaba previsto ningún contacto más allá de lo que se pueda despachar por teléfono o mensaje. Después, hay un nivel intermedio en el que hablan los responsables de Organización, ambos muy influyentes. Son Joseba Aurrekoetxea -que es claramente el padrino político de Pradales- y Miguel Ángel Morales -eibarrés como su jefe-. Pero, en el día a día, los negociadores son cuatro hombres jóvenes -todos menores de 45 años- y menos conocidos, dos por partido. Pradales ha elegido a su excolaborador en Bizkaia Aimar Rico y a Peru Salaburu, asesor de Urkullu. El uno ya había coordinado el programa electoral del PNV y el otro escribe discursos al actual lehendakari y al futuro lehendakari, tanto en euskera como en castellano. En el caso socialista, aparece Ekain Rico, que ya negoció hace cuatro años el anterior Gobierno y es de mayor trayectoria, y le acompaña Pau Blasi, periodista y también muñidor del programa electoral del PSE-EE.

3 - Los siguientes pasos

La negociación ha alumbrado un “preacuerdo” entre PNV y PSE-EE. Faltaría cerrar un programa compartido. No es descartable que incluya un apartado de “discrepancias pactadas”, aquellos temas en que los partidos no se ponen de acuerdo y asumen que operaron de modo independiente. Puedes leer aquí más sobre las fricciones más relevantes en los últimos años, aunque la política de Vivienda ha sido claramente la más relevante. Y falta la estructura del Gobierno. ¿Habrá o no habrá vicelehendakaris? Urkullu los ha tenido en la última legislatura y no los tuvo en sus ocho primeros años. PNV y PSE-EE tienen figuras similares en sus gabinetes de coalición en diputaciones y ayuntamientos y los socialistas.

El actual vicelehendakari primero, Josu Erkoreka, ha tenido escaño en el Parlamento. Jurídicamente, la ley obliga a que solamente el lehendakari tenga que ser parlamentario, pero el PNV ha entendido en los últimos años que era razonable que el 'número dos' también lo fuera. No ocurría así con la vicepresidenta de Juan José Ibarretxe, Idoia Zenarruzabeitia, que dejó el escaño en 2001 y 2005 para ocupar esa responsabilidad. De replicarse la actual estructura, el PSE-EE mantendría la vicepresidencia segunda. En instituciones como Álava y Gipuzkoa ha accedido a la primera cuando han mejorado sus resultados electorales. El líder socialista, Andueza, ha asegurado que él no será vicelehendakari de Pradales y tampoco consejero. El PSE-EE no señala quién será su hombre fuerte, pero emerge la figura de Denis Itxaso, delegado del Gobierno hasta hace unos meses, euskaldun y con ambición política. Vocento y Europa Press han mencionado a Mikel Torres, secretario general en Bizkaia y alcalde de Portugalete. Los socialistas descartan de plano que sea una vicepresidencia sin cartera.

4 - Las carteras

El viernes, la estructura concreta del nuevo Gobierno no estaba cerrada. Rumores, especulaciones y quinielas hay. Y muchas. Certezas y confirmaciones oficiales, por el contrario, muy pocas. Hay áreas que se quieren reorganizar. Eso se da por hecho. Una de ellas es la de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, que aglutina funciones como Industria, Energía, Agricultura, Alimentación, Pesca y todo lo relativo al Medio Ambiente. La otra macrocartera es la de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, que tiene también Memoria Histórica, Víctimas y, sobre todo, la nueva competencia de Prisiones. EiTB y Vocento han informado de que el PNV mantendrá Seguridad, Salud, Educación, Hacienda y Cultura (con Euskera), las carteras más gastadoras y simbólicas. También las que más dolores de cabeza han traído a Urkullu en los últimos años. La salida de Igualdad de Presidencia fue muy criticada hace cuatro años y la incorporación de Juventud ha generado una duplicidad con Vivienda en lo tocante a ayudas de emancipación para jóvenes.

El PSE-EE quiere dar continuidad a su labor previa en materia de Vivienda, Trabajo o Transportes. Una clave es que Euskadi podría asumir -así lo tiene comprometido el Estado- la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Es una tradición que, con antelación, se asigne ya a quién correspondería esta función. En los últimos ocho años ha recaído siempre en el ala socialista del Ejecutivo compartido. El PSE-EE ha incidido sobremanera durante la campaña electoral en la necesidad de impulsar un área de Cuidados que han bautizado como Gizakidetza. EiTB y Vocento han informado también de que la estructura del Gobierno crecerá de doce a catorce carteras. Actualmente el PNV tiene nueve, incluida la Presidencia, que es un departamento con áreas como Juventud, el Gabinete de Prospecciones Sociológicas, Acción Exterior, Innovación o Agenda 2030 y que se suele obviar. El PSE-EE tiene tres. Esas informaciones hablan de diez para el PNV y cuatro para los socialistas. Andueza siempre ha insistido en que su partido quiere más peso que el actual (15% medido en presupuesto) porque en las elecciones ganaron dos escaños y el PNV perdió cuatro. ¿Satisfaría al socio minoritario ganar un puesto cuando el mayoritario también lo suma?

5 - Los consejeros actuales

Desde que el PNV propuso el cambio al frente de la Presidencia vasca se ha dado por hecho una profunda renovación también en el Gobierno. Es conocido que no continuarán en la nueva legislatura el vicelehendakari, Erkoreka, que ha sido la mano derecha de Urkullu en los doce años con diferentes cargos como el de portavoz y ahora consejero de Seguridad, y el responsable de Hacienda, Pedro Azpiazu, que se jubila. La titular de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, la única otra del gabinete que ha completado las tres legislaturas, realizó en Navidad una entrevista en 'El Diario Vasco' con Erkoreka con claro tono de despedida, pero las fuentes consultadas en los últimos días insisten en que ella nunca quiso transmitir ese mensaje y que estaría abierta a continuar si Pradales así lo estimase. Así ha pedido que se haga ver a quienes han seguido tomando como referencia esa entrevista de hace medio año.

El consejero de Educación, Jokin Bildarratz, también estaría dispuesto a seguir al frente de una cartera que tiene como deberes el desarrollo de la recién aprobada ley, que tanto costó sacar adelante. El titular de Cultura y portavoz en los últimos años, Bingen Zupiria, ha rehuido hasta el momento la pregunta sobre su futuro. El PNV, desde hace tiempo, ha dado por amortizada a la responsable de Salud, Gotzone Sagardui, cuya gestión fue uno de los ejes de la campaña electoral. Con ella marcharán otros muchos altos cargos de la Sanidad vasca, por ejemplo el viceconsejero, José Luis Quintas, y el responsable de Contratación, Frumencio Molinero. Nada se sabe públicamente de las intenciones de responsable de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, responsable de materias trascendentales como los funcionarios, los servicios jurídicos o las negociaciones de transferencias con el Estado. Es algo más joven, 56 años, y también lleva en el Gobierno los doce años de Urkullu, aunque solamente cuatro como consejera. Únicamente una consejera actual fue en las listas electorales. Nerea Melgosa, alavesa, tiene un escaño y sí o sí seguirá en política. Nunca se ha descartado su continuidad en el Ejecutivo, aunque dependerá también de la cuota que disponga el PNV de Álava, que suele ser reducida.

En la parte del PSE-EE, Idoia Mendia ya abandonó sus funciones como vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo. Ahora ha sido elegida como eurodiputada. El titular de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, que ahora mismo es vicelehendakari en funciones, sí ha verbalizado que lo deja. Ha sido dos veces consejero con Urkullu en gabinetes de coalición y una tercera durante la etapa con Patxi López. Javier Hurtado, al frente de Turismo, Comercio y Consumo, ha sido el más joven del Gobierno en esta legislatura y está a disposición del partido para continuar. El viernes se vivió una circunstancia curiosa: el mismo grupo editorial, Vocento, dio por hecha su continuidad en un periódico mientras otra cabecera decía que se iba. Hurtado ha colaborado de modo activo en las conversaciones con el PNV asesorando a los negociadores socialistas.

6 - Los nuevos nombres

Nada se sabe de modo oficial de los nuevos consejeros. Lunes, martes y miércoles se antojan como días clave para que Pradales vaya conformando su equipo. El lehendakari 'in pectore' lleva varias semanas manteniendo contactos y reuniones. Su amigo y excolaborador en Bizkaia Mikel Iriondo es uno de los fijos en las quinielas. Otra personas muy cercana a Pradales es Ricardo Ituarde, exalcalde de su localidad natal, Santurtzi, y actual viceconsejero de Seguridad. Si el nombre propuesto no es afiliado del PNV, debe ser consultado el Euzkadi Buru Batzar antes del nombramiento. Este órgano, de modo ordinario, se reúne los lunes. Está previsto que el nuevo gabinete se conozca el sábado tras la toma de posesión en Gernika. Es muy relevante también el equipo que le rodee en Presidencia. Desde que se convirtió en candidato ha contado con personas como Aitziber Díez o Nekane Zeberio en materia de comunicación. Ander Caballero tiene experiencia en Acción Exterior. El actual secretario general de la Presidencia, Manu Castilla, está colaborando con el relevo y podría representar la continuidad entre lehendakaris como en el pasado Txus Peña lo hizo desde ese puesto con varios de ellos.

7 - La ratificación del pacto

Tanto PNV como PSE-EE han activado mecanismos para que sus estructuras ratifiquen el pacto. Son diferentes. El PNV reúne este lunes de modo extraordinario a su asamblea nacional, que es el máximo órgano entre congresos, es decir, el Parlamento interno del partido. El Euzkadi Buru Batzar pedirá autorización para coaligarse con los socialistas y no someterá a ratificación el programa como tal, insisten fuentes del partido. El PSE-EE ha activado una consulta con sus bases tanto la aceptación del socio como el contenido del preacuerdo. Se ha podido votar de modo telemático este jueves, este viernes y este sábado y las votaciones se completarán con urnas físicas este lunes. Por el momento, la candidatura formal de Pradales como lehendakari para la sesión de investidura la ha firmado exclusivamente el PNV. PNV y PSE-EE harán una presentación pública de su renovada alianza. Previsiblemente será en el Parlamento Vasco y previsiblemente también los protagonistas serán Ortuzar, Andueza y, desde luego, el lehendakari. El miércoles está reservado en la agenda como posible momento para ello, aunque no hay confirmación oficial.

8 - El pleno de investidura

El jueves a las 9.30 horas arrancará en el Parlamento Vasco la sesión de investidura. Será de un solo día. PNV y PSE-EE gozan de mayoría absoluta. Tienen, en concreto, 39 de los 75 escaños, por lo que puede prosperar la candidatura de Pradales en primera votación. El sistema de investidura de Euskadi es diferente al de España o al de Catalunya y Navarra. Ello evita bloqueos. Aquí no hay una figura como puede ser la del jefe del Estado o la del presidente del Parlamento de turno que hace una ronda con los partidos y propone un nombre para que se someta a la confianza de la Cámara. En Euskadi son los propios grupos los que deciden si se presentan o no y es elegido el que más votos reúna de todos ellos. De hecho, además de Pradales, en esta ocasión se someterá a la investidura a pesar de no tener posibilidades el portavoz de EH Bildu, Pello Otxandiano. Quiere escenificar un modelo alternativo al del bipartito. La coalición abertzale lo ha hecho siempre desde que se creó, tanto con Laura Mintegi como con Maddalen Iriarte. Así las cosas, la sesión la abrirá el propio Otxandiano, por ser el candidato del partido menos votado entre los que se presentan a la investidura. Sobre las 11.00 horas presentará Pradales su programa de Gobierno. Por la tarde, habrá turnos para todos los partidos con representación, Vox, Sumar, PP, PSE-EE, EH Bildu y PNV. Terminados estos discursos se votará. El reglamento exige que se haga “nominalmente”, es decir, de viva voz. Las 19.00 horas podría ser un momento razonable para proclamar el resultado de la votación.

9 - La toma de posesión en Gernika

Pero todavía le quedará un formalismo a Pradales. El pleno ha de reunirse otra vez. Pero esta vez no en Vitoria. La Cámara se trasladará el sábado a la Casa de Juntas de Gernika para una sesión solemne con decenas de invitados. Los ertzainas del Parlamento llevarán uniforme de gala. Parte del personal ya ha ensayado el protocolo de la jornada allí mismo. El lehendakari saliente, Urkullu, entregará la 'makila' al entrante, Pradales. Los lehendakaris hacen un juramento bajo el árbol de Gernika, el roble que simboliza la foralidad vasca. Carlos Garaikoetxea, José Antonio Ardanza y Juan José Ibarretxe lo hicieron como José Antonio de Aguirre, “humillados ante Dios”. Patxi López retiró a dios de la ecuación. Urkullu lo reincorporó pero adaptado: “Humilde ante Dios y ante la sociedad”. Después, se ha de acatar la Constitución y mostrar “lealtad” al jefe del Estado, al rey Felipe VI. La ley establece que es el jefe del Estado el que nombra al lehendakari una vez la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejeria, le comunica el resultado de las votaciones parlamentarias. Será un acto singular por la ausencia de Ardanza, fallecido en abril. Las fuentes consultadas indican que no está confirmada la presencia de Garaikoetxea, que presenta ya un delicado estado de salud debido a su elevada edad.

10 - La situación del PNV

El PNV encara la nueva legislatura en un momento interno delicado. Las alarmas se han encendido después de las europeas, que han relegado a los nacionalistas por vez primera a la tercera plaza en Euskadi y le han dejado, también por vez primera, por debajo de la barrera de 200.000 votantes. Esto sigue a la derrota en las generales y al desgaste en las municipales y forales. Ya fue controvertida la operación de relevo de Urkullu por Pradales, que nunca se ha terminado de explicar. En los grupos de WhatsApp de la militancia empiezan a circular memes y mensajes muy duros con la dirección de Andoni Ortuzar. Este domingo, el veterano José Alberto Pradera, diputado general de Bizkaia durante dos legislaturas, ha puesto voz a ese sentimiento y ha pedido abiertamente en una carta en 'El Correo' que Urkullu asuma la presidencia del partido tras dejar Ajuria Enea. El Euzkadi Buru Batzar convocará en julio, a no más tardar, el inicio del proceso hacia la nueva asamblea. Ortuzar ha llegado a verbalizar que será “refundacional” pero no ha aclarado si quiere o no continuar al frente de la nave. El sistema electoral interno del partido podría hacer que los 'batzokis' impulsarán un nombre alternativo pero el sistema prevé, en todo caso, que en la segunda vuelta esa persona solamente pueda participar si lo acepta expresamente.

(+1) - El futuro de Urkullu

Urkullu lleva muchos meses de salida. En concreto desde que en noviembre una reducida comisión del EBB le comunicó la decisión de que no iba a seguir aunque él nunca haya manifestado que no quisiera hacerlo y convertirse, así, en el lehendakari más longevo de la democracia por delante del recientemente fallecido José Antonio Ardanza. El lehendakari -el título y los honores nunca se pierden- dijo también al poco tiempo que es un “hombre de partido” y como tal ha ejercido. En la campaña de las autonómicas fue el que tiró de Pradales en la recta final, donde el partido remontó algunas encuestas que apuntaban a una victoria de EH Bildu. Y en las europeas también se ha implicado para salvar el escaño de la coalición CEUS. Mucho más que Pradales. En todos y cada uno de sus discursos de los últimos meses incluye una lista -muy larga- de hitos en su gestión a modo de reivindicación personal. En las últimas semanas a ello se suman homenajes casi continuos allí por donde pasa. El último acto lo tiene agendado para este miércoles en la sede de la Presidencia vasca. En privado, Urkullu ha manifestado que no quiere “interferir” en el relevo político. En público, ha dado la orden de que se haga ver que se hará un traspaso “ordenado”, “tranquilo” y modélico. Pradales fue su alumno en el poco tiempo en que Urkullu ejerció su actividad profesional, la docencia, y le guarda cariño desde entonces. En paralelo, el Gobierno vasco ha reformado una oficina en Bilbao. Los lehendakaris tienen derecho a un despacho con secretario, a un vehículo con conductor y a una pensión equivalente al 50% de la nómina actual del presidente vasco.