EH Bildu busca forzar que el Parlamento 'reabra' en verano para ampliar las ayudas de rehabilitación de viviendas

La Mesa del Parlamento Vasco, que se halla en período inhábil hasta mediados de septiembre como es habitual cada verano, se reunirá este jueves y analizará una petición de EH Bildu para debatir de manera urgente una iniciativa con la que pretenden analizar la situación creada con el final de los fondos destinados a conceder ayudas a comunidades de propietarios para rehabilitación de viviendas. La coalición defenderá que se reúna la comisión 'de guardia' para períodos vacacionales, la conocida como diputación permanente, con el ánimo de lograr una ampliación presupuestaria de ese programa, pero nada apunta a que se acceda a ello ya que los partidos de Gobierno, PNV y PSE-EE, tienen mayoría en el órgano de Gobierno de la Cámara, tres de cinco integrantes.

2 de julio de 2032: la Audiencia Provincial de Álava pone fecha al final de la condena por corrupción de Alfredo de Miguel

Más

Son ya varias semanas con el asunto de las ayudas a comunidades sobre la mesa. Se trata de una partida de 130 millones de euros -el equivalente al 40% de todo el presupuesto de Vivienda- financiada con fondos comunitarios del programa Next Generation EU. La polémica se ha suscitado cuando, en junio, el Gobierno vasco afirmó que se cerraba la posibilidad de solicitarlas porque se había acabado el dinero. Por el contrario, algunos operadores del sector habían interpretado que habría plazo hasta noviembre. Esta misma semana, doce entidades diferentes han afirmado que “decenas de miles” de vascos se han quedado en una situación de “inseguridad” porque habían planificado proyectos contando con las ayudas, que han sido de una media de 8.333 euros para los 15.600 beneficiarios de los 130 millones concedidos.

Fuentes del Gobierno indicaron en junio a este periódico que la referencia de noviembre no constaba en ninguna normativa o reglamento del programa. Por el contario, el consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, el socialista Iñaki Arriola, indicó en la Cadena Ser que “en el decreto ya se dice que las ayudas se concederían hasta que se agoten los fondos”, que es lo que ha pasado en junio. “Vamos a ver. De los fondos Next lo que teníamos asignado era 130 millones. Eso es lo que hay”, incidió Arriola. A su juicio, no cabe hacer una lectura crítica de un programa que “en tiempo récord” ha atendido 15.600 peticiones. El Ejecutivo defiende que el programa ha suscitado una respuesta “muy buena” en Euskadi que no se ha dado en otras comunidades.

Lo que desea EH Bildu, que es la primera fuerza de la oposición, es que el Parlamento vote de manera urgente una proposición no de ley para instar al Gobierno a reabrir la convocatoria hasta el 30 de noviembre, “según lo previsto en un principio”, y “que destine 30 millones” ampliables para atender la demanda pendiente, esto es, “todas las peticiones”. “Es urgente que el Gobierno repare los perjuicios que ha causado y dé certezas a las comunidades vecinales y, en general, a los agentes del sector. Son miles las familias que se encuentran en esta situación y miles las viviendas que necesitan una rehabilitación urgente”, ha argumentado el parlamentario y concejal en Vitoria Unai Fernández de Betoño. Por el momento, Arriola se ha limitado a señalar que como el caso de alta demanda de Euskadi es “único en toda España” se trabajará para “poder acceder a los fondos [sobrantes] de otras comunidades [autónomas]”.

A EH Bildu, en cambio, no parece convencerle esta postura. “Esa decisión ha causado graves perjuicios a muchas comunidades vecinales que ya tenían contratadas y en marcha las obras de reforma y, en consecuencia, habían asumido una serie de compromisos económicos confiando en que tenían el paraguas del Gobierno. Ahora, sin embargo, al perder la opción de recibir esa ayuda, se han quedado en una situación de total incertidumbre y con serios problemas para hacer frente a los compromisos económicos que habían adquirido por fiarse del Gobierno. Están enfadadas, y es normal”, ha indicado Fernández de Betoño.

En el web oficial del Gobierno vasco se ha colgado un “aviso importante” para los interesados. “Euskadi ha cumplido ya con los objetivos de los Fondos Next Generation EU para la rehabilitación energética de edificios y viviendas. En estos momentos, el proceso para admitir nuevas solicitudes respecto a los programas 3, 4 y 5 está paralizado. En caso de recibir nuevos fondos que permitan acoger más expedientes, informaremos de la reactivación del plazo de solicitudes”, se indica. Ahora bien, recalca que “se pueden seguir solicitando ayudas, incluyendo las de eficiencia energética, en el marco de las líneas contempladas en la orden del 21 de julio de 2021, del consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, sobre medidas financieras para actuaciones protegibles en materia de rehabilitación en viviendas y edificios, accesibilidad y eficiencia energética”.