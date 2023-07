EH Bildu y ERC se conjuran para activar “simultáneamente” procesos soberanistas: “Será mucho más difícil que nos derroten”

EH Bildu ha elegido un municipio muy simbólico de Bizkaia, Durango, para hacer visible su alianza electoral con ERC. En Durango ganaron las elecciones el 28 de mayo, pero PNV y PSE-EE, con los votos del PP, forjaron una mayoría alternativa. En un mitin con Gabriel Rufián y Oriol Junqueras como invitados estelares y en el que mayoritariamente han hablado en castellano -han dicho que no les gustaba emplearlo tanto pero que les facilitaba la comunicación entre vascos y catalanes-, se ha planteado que Euskal Herria y Catalunya activen “simultáneamente” un proceso independentista.

Lo ha explicado así Junqueras: “Somos el fruto de muchas de derrotas, pero somos la simiente de todas las victorias. Una oportunidad que nunca hemos ejercido de modo suficiente es ejercer la democracia coordinamente. Catalunya y Euskal Herria pueden ejercer la democracia simultáneamente. Si lo hacemos simultáneamente, será mucho más difícil que nos derroten. Sabemos que la democracia es nuestra bandera. [...]. Querría proponeros una gran alianza entre nuestros respectivos países. Nosotros siempre estaremos en el lado de la democracia”. Sin embargo, al término de su intervención -en la que ha dado mucha relevancia a lograr el reconocimiento internacional para que prospere cualquier intento de secesión- ha lanzado 'goras' no a “Euskal Herria” sino a “Euskadi”. “Oriol nos ha invitado a forjar una gran alianza. Lo haremos con absoluta seguridad”, le ha respondido sonriente Arnaldo Otegi, coordinador de EH Bildu y anfitrión.

Junqueras pero sobre todo Rufián han defendido su capacidad negociadora con el PSOE y con el Gobierno central después del fallido proceso unilateral de 2017. Rufián, de hecho, ha enumerado conquistas como la ley de eutanasia o las reformas de infancia o ciencia, entre otras, pero también que “nueve personas duerman en su casa y no en una celda”, en referencia a los indultos. También ha agradecido la unidad de acción con EH Bildu en las Cortes Generales. “Me siento profundamente orgulloso de haber negociado con EH Bildu un montón de leyes a favor de la gente”, ha señalado. Sobre la posibilidad de un giro a la derecha en el Gobierno central, Rufián ha afirmado que “la gente no merece ir a votar con miedo” pero “sí merece saber lo que viene”. A su juicio, viene Javier Ortega Smith como ministro de Justicia, Santiago Abascal en Interior y “Pitingo en Cultura y Mario Vaquerizo presentando el Telediario”. “Lo que viene es la derecha y la ultraderecha de verdad. Y no se les para con una izquierda de mentira”, ha ironizando recordando a cuadros del PSOE como Felipe González, Javier Lambán o Emiliano García-Page.

También ha recalcado que “la clave es darle fuerza a ERC y a EH Bildu para obligarle al PSOE a pactar con lo que tiene a su izquierda” frente a otras tentaciones, como fue Ciudadanos en el pasado con la reforma laboral. Ha destacado que esta legislatura ha roto el esquema de que fuesen los partidos “nacionalistas de derechas”, por PNV y CiU (y sus herederos), los que condicionaran las negociaciones en Madrid. En la misma línea, Otegi ha señalado que “hay un voto a la izquierda del PSOE que es el que sirve para desalojar a las derechas, el de EH Bildu”. Sobre el PNV, ha criticado con dureza el “pacto de la vergüenza” para “quitarles” Durango mientras ellos, siempre que han tenido ocasión, le han dado el poder a los nacionalistas con tal de que no gobernase el PP. Además, ha deslizado que los de Aitor Esteban deberían ser más claros en sus intenciones después de las generales porque no por vascos hay que ser indiferentes a la realidad en España. “No nos gustará pero el día 24 seguimos siendo Estado español. Y no nos da igual. No podemos ser equidistantes. Somos también internacionalistas. No seremos nunca equidistantes entre las extremas derechas y los bloques de progreso”, ha enfatizado Otegi.

En el arranque, la parlamentaria vasca y candidata al Senado por Bizkaia, Jasone Agirre, ha recordado a las víctimas del bombardeo de la aviación fascista italiana al servicio de Francisco Franco durante la Guerra Civil y también a los presos de ETA de la localidad. “Durango aún tiene presos y presas en las cárceles, pero conseguirá que vuelvan a casa. ¡Aupa Gita, aupa Lola, Giller, Itziar, Gorka, Josu y Iurdan!”, ha señalado Agirre, que ha visto acogidas sus palabras con aplausos. Entre los mencionados, Iurdan Martitegi llegó a ser jefe militar de ETA y Gita (Gregorio Vicario Setién) y Lola (Dolores López Resino) cometieron atentados precisamente en Catalunya.