EH Bildu, a medio camino entre la mano tendida y la enmienda de totalidad a PNV y PSE-EE

Cinco días después de lanzar una propuesta a PNV y PSE-EE para un acuerdo “global” presupuestario tanto en el Gobierno vasco como en las diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, EH Bildu ha detallado este miércoles su oferta. Han comparecido juntos el portavoz en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, y los líderes territoriales, Eva López de Arroyabe, Iker Casanova y Maddalen Iriarte, respectivamente. En euskera y en castellano han combinado mano tendida y apelaciones a la oposición “responsable” con también duras críticas a la gestión de las diferentes instituciones que han sonado a enmienda a la totalidad.

Otxandiano, que escuchó del lehendakari, Imanol Pradales, ciertas dudas respecto a la propuesta cuando la formuló en la Cámara, entiende que ha tenido “buena acogida”. “Estamos convencidos de que se abre una fase de diálogo”, ha señalado textualmente. Confía en mantener reuniones con PNV y PSE-EE próximamente. “Oportunidad” ha sido una palabra repetida por el dirigente de EH Bildu, que ha situado la vivienda, los cuidados, la lucha contra la emergencia climática o la lucha contra la “desafección” hacia la política como puntos claves del acuerdo. También ha demandado ejercer la “soberanía” en impulsar un SMI más alto que el de España por la vía de la negociación colectiva. Esto mismo fue acordado con Iñigo Urkullu en 2022 y nunca se desarrolló.

Si Otxandiano ha realizado una intervención de guante blanco y sin menciones, por ejemplo, a la situación de la Sanidad pública, caballo de batalla durante años, en las intervenciones de los líderes territoriales han realizado duras críticas a la gestión de PNV y PSE-EE. Ha arrancado Casanova, que ha denunciado que la “hegemonía” del bipartito lleva a megaproyectos como el Guggenheim de Urdaibai, el túnel subfluvial o el turismo de “masas”. Ha seguido López de Arroyabe, que ha criticado la gestión de las residencias en el territorio hasta el punto de hablar de casos en que los usuarios son tratados como “mercancía”. Iriarte ha lamentado que Eider Mendoza prevea retrasar aún más la reforma fiscal -donde hay un principio de acuerdo- y ha descrito como “atrincherado” al Ejecutivo foral.

En Álava y en Gipuzkoa PNV y PSE-EE no disponen de mayoría y precisan de un socio externo para aprobar los presupuestos. En 2024 no lo lograron y se quedaron sin cuentas. Esa situación no se da ni en el Parlamento Vasco ni en Bizkaia. Otxandiano, a preguntas de los periodistas, ha pedido a PNV y PSE-EE que cumplan de modo “suficiente” sus peticiones y ha comprometido que, si lo hacen, la coalición secundará las cuentas en las cuatro instituciones, a modo de 'pack'. También ha remarcado que la fiscalidad se decide en los Parlamentos forales y que nacionalistas y socialistas tienen que decidir si lo cierran con ellos o con el PP, que propugna un modelo similar al de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso.

En Navarra, por el contrario, las negociaciones están mucho más avanzadas con el Gobierno de María Chivite en el que será el sexto año consecutivo de entendimiento. En Vitoria, además, EH Bildu ya ha dado el paso de acordar la política fiscal y de tasas con la alcaldesa socialista, Maider Etxebarria, con quien ya pactó los presupuestos anteriores.