EH Bildu pide a Pradales cambios por 350 millones en los presupuestos pero mantiene la tregua con Osakidetza

La coalición EH Bildu ha cuantificado en 350 millones de euros los cambios mínimos necesarios en los presupuestos de 2025 del Gobierno de Imanol Pradales para valorar un posible apoyo desde la oposición a esas cuentas, las primeras de la legislatura. Es el equivalente al 2,22% del gasto total y la formación lo vende como una propuesta “realista” y no de “hipérboles”. Es también la misma cifra que pusieron sobre la mesa el pasado año con Iñigo Urkullu.

Demandan cambios en Vivienda, cuidados y salarios pero, expresamente, se mantiene la tregua de no confrontar con la gestión de la Sanidad pública a la espera del resultado de la mesa específica abierta desde hace unos meses y en la que ya se ha compartido un primer “diagnóstico” para mejorar Osakidetza. Tampoco se hace caballo de batalla del recorte del 2,5% en los fondos para Igualdad, denunciado hace unos días por la propia EH Bildu.

“Haría bien el lehendakari en fiarse de EH Bildu. Somos una gente bastante honesta”, ha bromeado Nerea Kortajarena quien, en compañía de Oihana Etxebarrieta, ha mantenido un primer encuentro con el consejero de Hacienda de Pradales, Noël d'Anjou. Los 350 millones son el doble de las exigencias del PP para explorar un acuerdo (177 millones). Sumar, por el contrario, está más en la enmienda de totalidad y Vox ni siquiera participa en estas conversaciones.

EH Bildu quiere abordar la negociación presupuestaria desde un prisma “estructural” y no como un mercadeo de partidas. “Esto no va de cuadrar un Excel”, ha señalado Kortajarena. Quieren un planteamiento global sobre la emergencia habitacional -harán un acto específico sobre ello este miércoles-, abordar cambios en materia de cuidados y volver a rescatar la idea de un SMI vasco más alto que el fijado por España por el mayor nivel de vida local. Es algo que ya incorporaron al único pacto presupuestario que alcanzaron con Iñigo Urkullu y que no terminó de cristalizar. Aquel, por cierto, se cerró en 250 millones.

Inicialmente, la coalición pedía también a PNV y PSE-EE un acuerdo “global” que sume los presupuestos de Bizkaia y sobre todo de Álava y de Gipuzkoa, donde ambas formaciones no tienen mayoría absoluta. También quiere EH Bildu que se toque la palanca de los ingresos además de la de los gastos, es decir, que se haga una “profunda” reforma fiscal. Este debate también está abierto en las tres Juntas Generales y, de nuevo, es Álava y Gipuzkoa donde se centrará la negociación política.

¿Hay mimbres para un acuerdo? “El ambiente ha sido cordial, como no puede ser de otra manera”, ha indicado Kortajarena preguntada por ello. Fuentes de EH Bildu dan por hecho que habrá más contactos. Eso sí, Pradales en Euskadi Irratia había advertido de que sigue viendo una actitud peor de la formación abertzale en Vitoria que la que mantiene en Pamplona, donde ya va por el sexto año consecutivo de pactos con la presidenta socialista, María Chivite. Pradales, en todo caso, ha apuntado también en la radio que el Gobierno no precisa de ningún apoyo de la oposición, aunque está dispuesto a escuchar las aportaciones de los partidos.

D'Anjou, de su lado, ha dado acuse de recibo a EH Bildu. “Tras escuchar sus valoraciones, el consejero se ha comprometido a analizarlas y plantear una propuesta por parte del Gobierno, de cara a seguir explorando un posible apoyo a los presupuestos de Euskadi, más allá de la mayoría parlamentaria con la que cuenta el Gobierno vasco”, han explicado fuentes de su equipo.