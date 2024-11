Sumar cierra la puerta a los primeros presupuestos de Imanol Pradales y el PP pide 177 millones en Salud y Seguridad

Sumar y PP han mantenido este lunes sendas reuniones con el consejero de Hacienda, Noël d'Anjou. Los primeros han cerrado ya la puerta a apoyar los primeros presupuestos del Gobierno de Imanol Pradales. El PP, por el contrario, no la ha hecho de modo expreso, pero ha demandado 177 millones de euros más para Salud (128) y Seguridad (49).

Las conversaciones presupuestarias se han inaugurado con Sumar en la sede de Lakua. La coalición de izquierdas solamente tiene un escaño pero Jon Hernández, de IU, ha estado arropado por la que fuera candidata, Alba García Martín. Ante los medios de comunicación, Hernández ha hablado de “gran distancia” con la propuesta del Gobierno aunque, según ha bromeado, el lema “Euskadi Berria” copia el título del programa electoral de Sumar. “La coalición Sumar no está en condiciones de apoyar los presupuestos. Son presupuestos viejos. No son presupuestos para una Euskadi nueva”, ha manifestado con franqueza el parlamentario, que ha confirmado que presentarán una enmienda de totalidad. Con todo, harán llegar también medidas “concretas” para buscar incidencia en “siete ámbitos” como son vivienda, educación pública, Salud, cuidados, cambio climático, transporte público y el coste de la vida. Sumar no ha querido cuantificarlas por el momento y no descarta un segundo encuentro con el Gobierno.

El PP se ha reunido también con el Gobierno y ha fijado como condición para negociar una subida de dos carteras muy concretas, Salud y Seguridad, equivalente a la media de crecimiento del techo de gasto más el IPC para que no pierdan peso. Esto se traduce en que Salud, con 5.115 millones previstos para 2025, un 4,4% más que en 2024, tenga 5.243 millones. Y Seguridad, que sube un 0,8%, debería crecer de 796 a 845 millones.

Javier de Andrés ha asegurado que el PP tendrá “disposición” a entenderse con el Gobierno si acepta estos cambios de entrada. Los 'populares' no se suman a las cuentas del Gobierno vasco desde antes de la moción de censura de Pedro Sánchez. Este partido quiere destinar el dinero para ambas carteras a la “reapertura” de servicios que han ido cerrando estos años, como las Urgencias de Vitoria y otros centros de salud, y para la consecución de una plantilla efectiva de la Ertzaintza de 8.000 agentes. De Andrés ha estado acompañado por Laura Garrido y Álvaro Gotxi.

En un comunicado, Hacienda ha confirmado la “gran distancia” con Sumar y criticado que ninguno de sus planteamientos sea “concreto”. Respecto del PP, no ven de dónde se recortarían los 177 millones que demanda esta formación.

Este martes D'Anjou se encontrará con EH Bildu, la única formación de la oposición que ha tendido la mano abiertamente a un posible entendimiento. Vox ni siquiera ha sido convocado ante el abismo que le separa del Ejecutivo de PNV y PSE-EE. Sea como fuere, estas negociaciones no condiciona el futuro de las cuentas ya que ambas formaciones tienen mayoría absoluta en el Parlamento.