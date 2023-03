EH Bildu vuelve a pactar con el Gobierno de PNV y PSE-EE para que Euskadi tenga un SMI más alto

EH Bildu ha vuelto a acordar con el Gobierno de PNV y PSE-EE en el Parlamento Vasco una iniciativa para que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en Euskadi sea más alto que en el resto de España por la mayor carestía de su nivel de vida. ¿Es un planteamiento novedoso? Aunque la coalición ha indicado que “es la primera vez” que la Cámara se pronuncia de manera tan “clara” en este sentido, es algo ya incorporado en 2021 al pacto presupuestario de cara al ejercicio de 2022 y que la propia coalición abertzale ya denunció como incumplimiento. También ha sido un punto recurrente en los acuerdos con el Gobierno de María Chivite en Navarra, sin que tampoco consten avances.

El acuerdo, al que se ha sumado Elkarrekin Podemos-IU, tiene forma de proposición no de ley, es decir, no es vinculante. Además, las competencias en materia de SMI son del Gobierno central. De ahí que la resolución aprobada sea genérica, sin cifras, aunque EH Bildu de manera recurrente había empleado la de 1.400 euros como contraposición a los 1.080 de España (en catorce pagas). Eran 600 euros en 2008. “Nos alegra esa noticia, pero es insuficiente”, ha dicho sobre la situación española el líder de Sortu y parlamentario de la coalición Arkaitz Rodríguez, que muy pocas veces interviene en la Cámara -en seis ocasiones desde 2020-, lo que da muestras de la relevancia que se ha querido dar a este punto del orden del día. “Es mejor un SMI más alto que uno bajo. Beneficia a ciudadanos vascos. Pero la realidad socioeconómica hace que esa subida se quede corta, muy corta. Se queda muy lejos”, ha apostillado Rodríguez.

En concreto, el acuerdo “reconoce la importancia del incremento del Salario Mínimo Interprofesional, que beneficia directamente a más de 50.000 trabajadores y trabajadoras de Euskadi”. Y sigue: “Siempre desde el respeto a la negociación colectiva, [se] manifiesta la conveniencia de que sindicatos y patronal acuerden en el marco del acuerdo interprofesional un salario mínimo de negociación colectiva en Euskadi en base a la realidad socioeconómica del País Vasco”. Se insta al Ejecutivo vasco “a continuar adoptando una actitud proactiva para la adopción de las medidas necesarias para avanzar en este compromiso y, con ello, defender y fomentar en todos los marcos de empleo y diálogo social la mejora de los salarios y de las condiciones laborales de los y las trabajadoras de Euskadi”. Finalmente, se pide al Gobierno que impulse, “siempre desde el respeto a la autonomía de los agentes sociales”, que el acuerdo interprofesional recoja un salario mínimo “que se corresponda con la realidad económica” más alta de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

Sin embargo, a pesar del pacto de mínimos, EH Bildu no ha renunciado en la tribuna a reclamar las competencias plenas en materia laboral para las instituciones vascas. “La soberanía, el tener plenas competencias, tiene que ver y mucho con las cosas del comer. Con poder tener mejores salarios, con poder fijar aquí un SMI por ley que responda a nuestra realidad socioecómica, con poder decidir las pensiones. Con un mayor bienestar, en definitiva. El hecho de no ser soberanos lo que conlleva es peores salarios, peores pensiones y la no posibilidad de fijar el SMI”, ha afirmado.

Desde la bancada socialista, Ekain Rico ha puesto en valor el acuerdo, ya que abarca al 90% del hemiciclo. Ha destacado que el texto, muy medido, se ha negociado en los últimos días “hasta altas horas de la noche”. En todo caso, ha querido destacar que quien tiene las competencias, el Gobierno de Pedro Sánchez, lleva años subiendo este indicador “hasta situarlo de los 707 euros que lo dejó Mariano Rajoy hasta los 1.080 euros”. El PNV, socio mayoritario del Gobierno, ha afirmado que en Euskadi se lleva tiempo defendiendo subidas salariales “con carácter general”, por lo que no comparte que EH Bildu define como algo radicalmente novedoso el texto cerrado hoy, aunque Jon Aiartza no le ha quitado importancia. “Es un buen día. 90% de la Cámara. 68 de 75”, ha recalcado el portavoz peneuvista.

“Los términos de este acuerdo nos dejan satisfechos”, ha indicado, de su lado, el parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU, Jon Hernández, que es también el secretario general en Euskadi del PCE. Aunque ha querido recordar a EH Bildu que el debate no es nuevo. Y les ha pedido que no miren al Estado como “obstáculo” -ya que ha logrado “conquistas” hasta cubrir con el SMI el 60% de la renta mediana- sino más a la “patronal”.

Desde PP+Cs, Laura Garrido ha ironizado que el texto final dista mucho del original de EH Bildu y de los 1.400 euros planteados. “No se corresponde con las peticiones iniciales del grupo proponente”, ha indicado para añadir que la resolución es “propagandística” y que la comunidad autónoma no tiene competencias. Igualmente, ha mostrado su sorpresa por que PNV y PSE-EE acepten acuerdos con quienes vierten “críticas muy gruesas” a los empresarios. De hecho, ha pedido respeto para Antonio Garamendi, líder de la CEOE y ha aplaudido a Isabel Díaz Ayuso y a Juanma Moreno Bonilla. Estas palabras han generado la hilaridad de Rico, de Rodríguez o del líder socialista, Eneko Andueza. Vox ni siquiera ha tomado la palabra.