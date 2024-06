Un emocionado Mikel Torres se despide de 16 años en la alcaldía: “Llevaré el estilo Portugalete al Gobierno vasco”

Mikel Torres se ha despedido este lunes de la que ha sido su casa durante 16 años. Muy emocionado, acompañado por la cúpula del PSE-EE, Torres ha dicho adiós a la alcaldía de Portugalete a la que llegó en 2008, aunque ya era edil desde 1995. El pleno extraordinario, al que han asistido el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, y el secretario de Organización, Miguel Ángel Morales, el que serán el nuevo hombre fuerte del socialismo vasco en el Gobierno ha formalizado renuncia al cargo para convertirse a partir de mañana en vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo del nuevo Ejecutivo vasco de coalición de Imanol Pradales. “Llevaré al Gobierno vasco lo que yo digo que es el estilo Portugalete, que es ilusión, pasión, entrega, acuerdo y capacidad de trabajo”, ha dicho en su discurso de despedida tras señalar que le ha costado mucho tomar la decisión de dejar la política municipal. “Desde el punto de vista íntimo y emocional es uno de los días más duros de mi aventura política”, ha señalado. Pero el partido le pidió “dar un paso adelante” y eso hizo. A partir de ahora la vicealcadesa María José Blanco asumirá el cargo en funciones hasta que en quince días se realice un pleno en el que se nombre al nuevo alcalde o alcaldesa.

Torres se ha referido al “estilo Portugalete” destacando los acuerdos y el diálogo que han caracterizado la política portugaluja durante todos estos años en los que ha estado en la alcaldía, y el pleno de renuncia ha sido precisamente toda una escenificación de un talante de diálogo y de buen ambiente dentro del municipio. No es muy fácil encontrar un pleno municipal en el que todos los partidos políticos de la oposición sin excepción hayan tenido palabras de reconocimiento al alcalde saliente, aunque haya sido desde la discrepancia. Y también a la inversa. Torres ha agradecido a todos ellos su labor y colaboración en el ayuntamiento. “A todos los concejales/as de todos los grupos políticos con los que he compartido estos 29 años, de quienes he aprendido mucho, porque jamás les he visto como enemigos, sino como adversarios políticos, como esa gran cuadrilla que tomamos ”potes juntos“ y discutimos vehementemente, pero con respeto y amistad. No cambiemos y seguir trabajando todos juntos”.

Torres ha destacado que arranca ahora una nueva etapa en en la política de Euskadi en la que hay que abordar muchos retos “en los que el Partido Socialista va a ser fundamental”. “Estaré en el Gobierno vasco trabajando ahora por toda la sociedad vasca por conseguir un Euskadi lo más solidaria, integradora, igualitaria y social posible, donde se refuerce lo público y donde todos los ciudadanos tengan los mismos derechos, las mismas oportunidades y acceso a los niños y servicios unos servicios públicos de calidad”, ha manifestado.

Torres revalidó la alcaldía en 2023 por todo alto, con mayoría absoluta, pero el PSE-EE no teme que el hecho de que ahora deje el cargo tenga repercusiones negativas para el socialismo en el municipio. Así lo ha manifestado el secretario general del PSR-EE, Eneko Andueza, que a su llegada al Ayuntamiento de Portugalete, ha señalado que necesitaba alguien de su “total confianza” en el Gobierno y es persona tenía que ser Mikel Torres. “Portugalete pierde un extraordinario alcalde pero se gana un magnífico vicelehendakari”, ha dicho. Junto a Andueza, que es vecino de esa localidad, han acompañado a Torres, Miguel Ángel Morales, Vicente, Reyes, Begoña Gil, Melchor Gil, el secretario general de UGT, Raúl Arza, o el que fue su antecesor en la alcaldía, Mikel Cabieces.