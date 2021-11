La Ertzaintza volverá a contar con un plan para incrementar la presencia de mujeres, ahora de apenas un 15%

Josu Erkoreka es el cuarto consejero de Seguridad que anuncia medidas para el impulso de la presencia de la mujer en la Ertzaintza después de los intentos de Javier Balza, Rodolfo Ares y Estefanía Beltrán de Heredia. “Aunque la presencia de la mujer ha ido en aumento en los últimos años, sigue siendo muy inferior a la deseada”, ha constatado el también vicelehendakari. En el Parlamento Vasco, en el marco de la presentación de los presupuestos para 2022, ha adelantado que, en colaboración con el Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde), se pondrá en marcha un nuevo "plan de promoción del acceso de las mujeres a la Ertzaintza" con medidas de "acción positiva" ya desde el momento mismo de la entrada a la academia de Arkaute, es decir, desde las pruebas de acceso.

Según los datos aportados, hay 5.995 varones y 1.046 mujeres en la plantilla, 85,14% y 14,86%, respectivamente. En la promoción que se graduó en Arkaute en 2015, hace seis años, la proporción era ya del 14%. En aquella época, el desequilibrio era todavía mayor en las unidades de elite. "La Academia Vasca de Policía y Emergencias está observando una tasa de éxito de las mujeres en los procesos selectivos muy inferior a la de los hombres y, por ello, el Gobierno vasco ha decidido, en colaboración con Emakunde, dar un salto cualitativo y trabajar por la igualdad desde las pruebas de acceso”, ha indicado Erkoreka.

El problema de la desigualdad estructural entre sexos en la Policía vasca tiene un origen histórico y hace que en 2021 las patrullas compuestas por dos mujeres sean muy excepcionales. En su creación, se exigía el servicio militar, lo que 'de facto' era un veto para las mujeres. Ya con Javier Balza al frente de una cartera entonces llamada Interior se buscó justamente lo contrario, fijar una cuota del 50% en las plazas de las convocatorias, tanto en las de acceso como en las de promoción interna. Recursos judiciales del sindicato Sipe tumbaron ese sistema y obligaron a los consejeros Ares y Beltrán de Heredia a buscar otras alternativas. En los últimos años se han hecho campañas promocionales específicas para animar a las jóvenes a dar el salto al cuerpo.

"No me siento con autoridad para dar una respuesta [sobre los porqués de este problema]. Se produce un reflejo de lo que ocurre en muchos ámbitos de la sociedad. Tradicionalmente los esquemas mentales no concebían a la mujer en determinadas profesiones. En el caso de la Ertzaintza se vienen dando pasos leves desde las primeras promociones. Más allá de las innegables dotes, exactamente las mismas que los hombres, hay algunos cometidos para los que son imprescindibles, como el cacheo de otras mujeres", ha señalado Erkoreka, que ha apostillado que la actual Ley de Policía ya tiene "estímulos claros" en esta dirección. Esa "ayuda" ya se ha notado en la última OPE, ha afirmado el titular de Seguridad.

En 2022, ha dicho Erkoreka, la igualdad y la lucha contra la violencia hacia las mujeres serán una prioridad para Seguridad. "5.038 mujeres (257 más que en 2021) reciben algún tipo de protección de Ertzaintza tras denuncia o conocimiento policial. De ellas, 3.516 (172 más que en 2021) lo son por orden judicial, mientras que las 1.522 restantes (85 más que en 2021) reciben esa protección atendiendo a los protocolos policiales que analizan el riesgo de cada víctima", ha explicado el consejero, que ha recordado a las dos asesinadas en 2021. Son 7,9 millones de euros los destinados a este programa. Igualmente, se prevé un "nuevo convenio con la UPV/EHU para incorporar la formación en materia de Derechos Humanos a la formación del alumnado" que entre en la Policía.

El área de Seguridad manejará en 2022 725 millones de euros frente a 691 del ejercicio anterior. Es una subida de casi el 5% y representa poco más de cinco de cada 100 euros totales que maneja la Administración vasca. De estos fondos, el grueso va al pago de las nóminas del personal: 540 millones. Eso sí, según los datos ofrecidos por el propio Erkoreka, los agentes de la Ertzaintza son ahora mismo 7.041, cada vez más lejos de la plantilla oficial de 8.000 pactada en la Junta de Seguridad por los Gobiernos central y vasco. En todo caso, Erkoreka ha dado a entender que el Estado (vía Cupo) financia una Policía de 8.000 efectivos igualmente, sea cual sea la plantilla real, por lo que la Administración vasca se encuentra con "excedentes" presupuestarios. La realidad es que, salvo un pequeño momento en la etapa de Ares, nunca la Ertzaintza ha tenido una organización ajustada a los 8.000. El coste total de la Ertzaintza absorbe 686 millones, según el proyecto presupuestario.

Alguna de las novedades presentadas por el consejero -aunque el portavoz de PP+Cs le ha afeado que no lo sean tanto- es una inversión de 2,6 millones en 2022 y 3,3 en ejercicios siguientes para "ciberseguridad en los vehículos" policiales. "Consistirá en la puesta en marcha de dos laboratorios, uno fijo y otro móvil, para detectar y responder a las ciberamenazas y las cibervulnerabilidades de los vehículos policiales. El objetivo es evitar que la información y datos privados, sensibles y confidenciales que se almacenan en ellos puedan ser manipulados, robados o eliminados a través de alguna de las vías de comunicación con el exterior. Igualmente, se trata de evitar que se inutilice o bloqueen las comunicaciones de los vehículos con un ciberataque ya se trata de una herramienta nuclear en la respuesta policial, rápida y eficaz, ante cualquier llamada de socorro o emergencia. Es un proyecto pionero en el marco comparado de manera que la Ertzaintza se convertirá en el primer cuerpo policial con una movilidad cibersegura", ha señalado Erkoreka.

Un clásico cada año de presentación presupuestaria son las previsiones para la renovación del parque móvil policial, particularmente por las denuncias sindicales por el mal estado de algunas unidades, como las furgonetas antidisturbios. El consejero ha prometido actuaciones "por tierra, mar y aire", es decir, que se renovarán los automóviles pero también las embarcaciones o las aeronaves. Son 37 millones de euros en total para esta partida. De ellos, 10 se los llevaría un helicóptero nuevo. Ahora mismo no es infrecuente que se tenga que alquilar por temporadas uno externo para garantizar el servicio. Erkoreka lo ha llamado "arrendamiento operativo". Ha mencionado también un impulso al uso de drones. También hay una partida de 48.000 para "comprar" perros para las unidades caninas.