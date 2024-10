Euskadi negocia con Ambulancias Gipuzkoa, Sanir y HTG-Ambuibérica para sustituir a Grup La Pau

El Gobierno de Imanol Pradales ha formalizado una invitación a tres empresas para que sustituyan a la catalana Grup La Pau como concesionarias del servicio de transporte sanitario urgente y programado en Álava y en Bizkaia. Las tres compañías, según fuentes del sector, son Ambulancias Gipuzkoa, que presta a satisfacción de la Administración ese mismo servicio en ese territorio, HTG-Ambuibérica, que ya tuvo contratos con Osakidetza hasta que La Pau copó los lotes de Álava y de Bizkaia, y Sanir, una empresa vinculada a autobuses Alsa y que gestiona ambulancias en la Comunidad de Madrid.

El Departamento de Salud acordó recientemente la salida de Grup La Pau después de que hayan recaído sobre ella más de medio centenar de sanciones de la Inspección de Trabajo y multas por incumplimientos de las condiciones del servicio, incluida la derivación de las ambulancias pagadas con fondos públicos para negocios privados. Esta firma reunió este martes a la plantilla y les dio algunos detalles sobre su marcha.

En paralelo, se ha activado un procedimiento de contratación por la vía de urgencia para tener un relevo listo para el 25 de noviembre, la fecha orientativa para el cambio en Álava y en Bizkaia, ya que en Gipuzkoa se mantendrá el servicio en las mismas condiciones. Se desconoce si una sola empresa asumirá todo el servicio de Grup La Pau o si habrá un reparto entre las invitadas, que ya han presentado sus ofertas.

El objetivo, en todo caso, es que esté todo listo antes del 30 de noviembre, cuando entra en vigor un nuevo convenio colectivo que mejora los salarios y al que no puede hacer frente Grup La Pau. La empresa catalana, de hecho, tiene el 15 de noviembre como tope para saldar la deuda del 75% de la paga extraordinaria de verano, unas cantidades no cobradas por el 70% de su plantilla, todos los que no tienen esos pagos prorrateados.

La viceconsejera, Lorea Bilbao, explicó en el Parlamento que el proceso tiene que garantizar la existencia de vehículos suficientes de los dos tipos (urgentes y programados) en Álava y en Bizkaia, ya que la plantilla sí se subroga pero no el material rodante. Antes del verano, eso sí, Grup La Pau reconoció que estaba dispuesto a vender parte de su flota. Igualmente, hay que acondicionar bases y otros mínimos para poner en marcha el nuevo modelo sin que se resienta el servicio. Grup La Pau se mostró con voluntad de formalizar un traspaso “ordenado” a diferencia de lo sucedido en Vitoria en la Nochevieja de 2019 a 2020 con la marca de SSG-Larrialdiak. Entonces se repartió su trabajo entre HTG-Ambuibérica, Ambulancias Gipuzkoa, Maíz y Grup La Pau, que es como se encaró la llegada de la COVID-19 pocas semanas después.