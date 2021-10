El exlíder de Ciudadanos en Euskadi salta también al PP y el partido naranja denuncia un "ataque" a la coalición

El PP vasco ha cerrado una maniobra similar a la que se ha producido en otros lugares de España y ha incorporado a sus filas a Luis Gordillo, exlíder de Ciudadanos en Euskadi y parlamentario autonómico. El movimiento se enmarca en el proceso de descomposición de la formación de Inés Arrimadas y de reordenación del centro-derecha. En todo caso, este salto, publicado por 'El Correo' y confirmado a este periódico tanto por los 'populares' como por el entorno de Gordillo, tiene una significación política singular por que PP y Ciudadanos concurrieron en coalición a las elecciones vascas de 2020 bajo la marca PP+Cs y comparten un único grupo parlamentario, cuyos equilibrios internos ahora quedan modificados de raíz. El partido naranja, de hecho, ha emitido un comunicado muy duro en el que acusa a sus socios de "atacarles".

José Manuel Gil, coordinador de Ciudadanos en Euskadi: "La gente no se está yendo, a la gente nos la están comprando, que es distinto"

Saber más

En los comicios, PP+Cs obtuvo seis escaños, cuatro y dos, respectivamente. Así las cosas, el partido naranja se quedará en adelante con un único representante en la Cámara, José Manuel Gil, que es el líder de la formación en Euskadi tras relevar hace un año al propio Gordillo. Las fuentes consultadas en el PP indican que la coalición y las relaciones entre los socios seguirán "igual". En Ciudadanos denuncian la "maniobra" pero insisten en la necesidad de unidad en el constitucionalismo. En su día, tras polémicas como la de Murcia, Gil declaró a este periódico que entendía estos movimientos como una traición. "La gente no se está yendo, a la gente nos la están comprando, que es distinto", afirmó. Si Ciudadanos quisiera volar en solitario, se vería abocado a compartir tiempos y recursos en el grupo mixto con la única electa de Vox, Amaia Martínez Grisaleña.

Gil dijo también que el PP "sin ninguna duda" estaba alentando el transfuguismo, aunque pareció considerar una isla la coalición en Euskadi, a la que calificó como unida y "sana". Y añadió: "En fin, todos los partidos están abiertos siempre a que cualquiera pueda pasarse a cualquier partido. Y nosotros estamos en un momento en el que estamos en un proceso de recuperación del centro y entendemos que puede haber gente que se sienta más o menos cómoda. No pasa nada. Efectivamente, si se van y se van bien, no hay ningún problema". Esas premisas parece que no se han dado en este caso. Así ha explicado lo ocurrido Ciudadanos: "Lamentamos mucho constatar que la operación del PP para atacar a Ciudadanos vive otro oscuro episodio y que se produce aquí en Euskadi. Es muy triste que el PP dedique sus esfuerzos a estas maniobras, que ningún constitucionalista puede entender y menos aún en esta tierra. El hecho de que el PP atraiga a sus filas al parlamentario Luis Gordillo, que se presentó por Cs dentro de la coalición PP+Cs, es un ataque sin pies ni cabeza que perjudica más que a nadie a los constitucionalistas vascos. Defender la libertad, la democracia y la unión en esta tierra ha salido demasiado caro, ha costado vidas, extorsiones y muchas desgracias. Y la amenaza nacionalista no descansa, sino todo lo contrario. Es más necesario aquí que en ningún otro lugar colaborar y trabajar unidos y con lealtad para defender al constitucionalismo. El PP debería reflexionar y empezar a pensar un poco más en el interés general".

Es un ataque sin pies ni cabeza que perjudica más que a nadie a los constitucionalistas vascos. Defender la libertad, la democracia y la unión en esta tierra ha salido demasiado caro, ha costado vidas, extorsiones y muchas desgracias Ciudadanos

La gestación de PP+Cs no fue sencilla. Alfonso Alonso, siendo líder en Euskadi y candidato, se negó a dar a los naranjas un peso relevante en la coalición, ya que los naranjas tenían una estructura inexistente. En 2015 se estrenaron con dos ediles y juntero, cargos que todos ellos no completaron las legislaturas como electos por Ciudadanos. En las autonómicas de 2016, en solitario, no obtuvo representación, como tampoco en las locales de 2019. La imposición de dos puestos de salida para los naranjas desde Génova fue una de las razones que acabaron con Alonso fuera y el regreso de Carlos Iturgaiz. El PP pasó de 9 a 6 escaños fruto de sus malos resultados y, además, hubo de ceder dos de esos puestos a los socios. En estos meses de legislatura, Gordillo, licenciado en Derecho y profesor de la Universidad de Deusto, se ha destacado como uno de los parlamentarios más activos del grupo conjunto y ha sido portavoz en materias relevantes como el traspaso de Prisiones o el caso del cártel de las consultoras.