José Manuel Gil, coordinador de Ciudadanos en Euskadi: "La gente no se está yendo, a la gente nos la están comprando, que es distinto"

José Manuel Gil Vegas (Aranda de Duero, 1959) es el líder de Ciudadanos en Euskadi y parlamentario vasco dentro de la coalición de su partido con el PP. Desde esta semana es también miembro de la Ejecutiva de Inés Arrimadas, a quien defiende con firmeza. Recibe a este periódico en las dependencias de PP+Cs en el Parlamento. A pocos metros de donde trabajan cargos y asesores 'populares', Gil no oculta que su formación vive momentos convulsos y acusa abiertamente a quienes son sus socios de "comprar" a los afiliados naranjas y de alentar el transfuguismo. Sus palabras más duras viajan a Murcia y a la corrupción, pero en Euskadi insiste en que la alianza está "fuerte y sana" y en que ha hablado con Carlos Iturgaiz para "aislar" PP+Cs de la tormenta en otros lugares. Considera que faltaría al respeto de su socio si le preguntara por los fondos que puso Bárcenas para comprar la sede de Bilbao -"creo que Iturgaiz es una persona limpia"- y no quiere hacer 'casus belli' de los mensajes del PP vasco para atraer militantes a lo que llaman la "casa común" del centro-derecha. Defiende también que Ciudadanos es "clave" en la política vasca y que sobreviviría fuera del paraguas de los 'populares'.

¿Sigue estando “fuerte y sana” la coalición entre el PP y Ciudadanos en Euskadi después de los últimos acontecimientos?

La respuesta tiene que ser muy clara: sí. Está fuerte, está sana. Estamos en completa armonía. Estamos unidos. Estamos trabajando muy bien. No hay ninguna dificultad.

¿Garantiza entonces que concluirán la legislatura juntos?

Bueno, en este mundo de la política garantizar es un verbo muy fuerte. Pero sí, yo creo que efectivamente no hay ninguna razón para pensar que va a sufrir ninguna vicisitud. Tanto Carlos como yo teníamos ya preparadas estas cosas. Habíamos acordado aislar un poco la coalición de las cosas que pudiesen ocurrir a nivel nacional. Y, bueno, dado que estamos trabajando en armonía y que estamos trabajando bien, no veo ninguna razón para romperla. Nosotros somos un partido de palabra. Somos un partido que cuando hacemos un acuerdo, en principio, lo cumplimos siempre. Solamente rompemos los acuerdos por una razón muy fuerte, por corrupción, que es lo que ha pasado en Murcia. Si no, mantenemos los acuerdos siempre.

Lo decía también porque Iturgaiz y otros dirigentes la semana pasada abrieron las puertas a que quienes quisieran pudieran entrar a lo que ellos llamaron la “casa común del centro-derecha”.

Sí. Es una maniobra que están lanzando desde Madrid que me parece fea e irrespetuosa. Es verdad. Pero lo entiendo como una maniobra de Madrid para atacar a Ciudadanos. Pero no vamos a hacer de esto un ‘casus belli’.

La maniobra puede ser de Madrid, pero quien lo expresó aquí fue Carlos Iturgaiz y en la sala de prensa de este Parlamento.

Sí, es verdad. En fin, todos los partidos están abiertos siempre a que cualquiera pueda pasarse a cualquier partido. Y nosotros estamos en un momento en el que estamos en un proceso de recuperación del centro y entendemos que puede haber gente que se sienta más o menos cómoda. No pasa nada. Efectivamente, si se van y se van bien, no hay ningún problema. Al igual que otros pueden venir. No me ha gustado ese mensaje, evidentemente. No me parece un mensaje respetuoso y sí que me gustaría que no hubiera ocurrido. Pero no vamos a hacer de esto un ‘casus belli’, repito.

¿Pero no consideran que el PP está alentando el transfuguismo desde Ciudadanos hacia sus filas?

Bueno, sin ninguna duda. Creo que basta con leer la prensa o con oír la radio. Es obvio que el PP nacional está lanzando una campaña para comprar a nuestros cargos. Lo están haciendo. Y lo están haciendo con unas formas que nos parecen más propias de la vieja política. Esto nos parece alarmante. Sí, sí, eso está pasando.

¿Y cómo casa esto con mantener una relación normalizada en Euskadi?

Las coaliciones y las alianzas, igual que los matrimonios o las sociedades, son siempre difíciles de gestionar. Y siempre hay tensiones, lógicamente. Pero nosotros ya hemos dicho con claridad que no vamos a cuestionar los acuerdos que tenemos el Partido Popular en ningún sitio, ni en Andalucía, ni en Madrid en el Ayuntamiento, ni en Castilla León, ni en Navarra ni aquí. Que el Partido Popular esté haciendo estas maniobras no nos gusta. Nos parecen feas. Nos parecen poco respetuosas, efectivamente. Pero, repito, no vamos a romper las coaliciones por esto.

Ha comentado estos días que Inés Arrimadas tenía que continuar siendo la líder de Ciudadanos e incluso usted forma parte de su equipo.

Por supuesto. Es una mujer joven pero valiente, decidida, inteligente, trabajadora y honrada. Y creo que es una persona con mucho potencial. Es la única mujer líder de un partido nacional y yo creo en ella. Creo en su proyecto, en su estrategia. Y la apoyamos sin fisuras. Yo y el resto del partido.

En relación a esta cuestión de la corrupción, se está celebrando un juicio ahora contra la corrupción del PP. ¿No le inquieta que el socio de esta coalición en Euskadi pagara su sede de Bilbao con fondos de la caja B de Luis Bárcenas?

Bueno, yo no sé si esto ha sido así o no. En todo caso, lo decidirán las sentencias. Mire, yo no creo que el PP sea corrupto en todas partes. Y creo que deberían de ser los primeros en atajarlo. A mí lo que me llama mucho la atención es que Pablo Casado esté, por una parte, diciendo que la corrupción pertenece al pasado, que no tiene nada que ver con esto, y que, por otra parte, cuando descubrimos en Murcia un nido de corrupción espectacular, en vez de coger la delantera, llegar allí y limpiar todo aquello, lo que hace es atacar al que lo denuncia. Y estas maniobras de quitarnos gente y comprarla… Esto muestra que sigue habiendo una cierta mentalidad de política antigua y de política sucia que esperamos que abandonen lo antes posible.

Carlos Iturgaiz se ha significado precisamente por ser un dirigente muy afín a Pablo Casado y entenderá que case difícilmente que se critique esta política general del PP y, sin embargo, se blinde aquí que el espacio de acuerdos y de coaliciones con ese mismo PP.

De la misma manera que puede parecer aparentemente contradictorio que el Partido Popular, por una parte, nos esté haciendo una OPA hostil y, por otra parte, mantenga los acuerdos en todos los sitios de España donde los tenemos, que son muchos. El Partido Popular, efectivamente, ha lanzado una OPA hostil contra Ciudadanos, ha lanzado un ataque contra Ciudadanos. Y esto tenemos que denunciarlo, tenemos que enfrentarlo. Por otra parte, repito, somos socios leales y vamos a mantener las coaliciones en todos aquellos sitios donde no haya razones para romperlas. Solamente las hemos roto en un sitio por una razón muy evidente. Sólo las hemos roto en Murcia y por corrupción. La corrupción, tanto de derechas como de izquierdas, nos da el mismo asco. Vamos a ser absolutamente intransigentes. Con la corrupción no va a haber ninguna media tinta. Pero claro, no vamos tampoco ahora a romper ningún acuerdo porque no hay ninguna razón. Nuestra vocación es hacer acuerdos con el Partido Popular y con el Partido Socialista donde se pueda

Insisto, ¿le han preguntado a Iturgaiz por su sede de Bilbao?

No. No le voy a preguntar a Iturgaiz por estas cosas porque creo que no es necesario. Yo confío en Carlos Iturgaiz. Creo que una persona limpia y estoy convencido de que aquí no hay ninguna razón para preocuparnos. Si yo le hiciera esa pregunta, me parecería que le estoy faltando al respeto. No, no lo pienso hacer. También me gustaría que por el Partido Popular hubiese el mismo respeto y, por ejemplo, no lanzasen mensajes de llamamientos a nuestros afiliados. Creo que para que la coalición se mantenga es bueno que tengamos respeto ambos.

Hay un informe de la UDEF de la Policía Nacional que es bastante contundente sobre la financiación de la sede…

¿Qué dice?

Que la sede se pagó con dinero de la caja B.

Pues, cuando la sentencia lo diga, quien sea el culpable o el responsable obviamente tendrá que asumir las consecuencias que sean. Y eso lo defenderemos nosotros como el que más. Es evidente que el Partido Popular sigue teniendo a nivel nacional un problema con la corrupción, como ha quedado demostrado en Murcia. Porque, repito, no puedo entender que no haya sido Pablo Casado el primero que haya ido allí y limpiado Murcia de corruptos. En vez de eso, lo que ha hecho es atacar a Ciudadanos. Eso no lo puedo entender. Eso significa que todavía tiene un largo camino que andar.

¿Qué puede contar del episodio de seis antiguos cargos de Ciudadanos que hace unos pocos días, coincidiendo temporalmente con todo esto, han sido admitidos en el PP?

Son tres, no seis. Pues, mira, la verdad es que me parece una historia casi ‘fake’. Aquí realmente no hay nada. Aquí lo que ha pasado es que son tres personas que fueron expulsadas de Ciudadanos. No se fueron, quedaron expulsadas de Ciudadanos precisamente por una maniobra de acercamiento al PP hace ya dos años. Se vende ahora… pero no hay nada más. ¿Cómo lo interpreto yo? Lo interpreto en clave más de un ataque a Carlos Iturgaiz por parte de alguien del Partido Popular. Es decir, me da la impresión de que en el Partido Popular en Euskadi, que todavía mantiene tensiones internas, hay alguien que piensa que esto puede limitar la coalición. Porque, por lo demás, no hay nada realmente. Nosotros no hemos dado de baja a ningún afiliado y la junta de Álava no se ha visto afectada para nada porque esta gente no era ni de Ciudadanos. Es todo ‘fake’.

¿Y tiene constancia de otras bajas en el partido?

En Euskadi no. En Euskadi no hemos tenido bajas. Puede haberlas, ¿eh? Es decir, esperamos bajas en toda España por una razón muy clara: estamos en un proceso de recuperación del centro y lógicamente puede haber gente que se sienta más o menos incómoda por esta situación. Nos parece bien que la gente se reubique. Esto pasa siempre en todos los partidos. Ahora mismo está el foco puesto sobre nosotros pero esto pasa con toda normalidad. Lo que sí que creemos es que hay que hacerlo de manera respetuosa y hay que hacerlo de manera elegante. Hay que hacerlo bien. Uno está en su derecho incluso de cambiar de ideología. No pasa nada. Pero una cosa es eso y otra cosa es lo que está pasando. La gente no se está yendo, a la gente nos la están quitando, a la gente nos la están comprando, que es distinto.

Ha mencionado varias veces la “recuperación del centro”. ¿Quiere decir que el partido se había escorado en exceso hacia la derecha y que ahora está enmendando ese viraje?

Creo que eso es evidente. Es decir, si hace seis meses preguntas a alguien en qué espectro político está situado Ciudadanos, no lo hubiera situado en el centro. Y, sin embargo, nacimos con un proyecto de centro liberal. Eso se ha mantenido en nuestros estatutos y nuestra estrategia hoy claramente es recuperar ese centro liberal. Porque estamos en una sociedad que está muy polarizada, en una sociedad que está muy enfrentada, en la que cada vez más los extremos están con hostilidades. Y pensamos que en esa situación es más necesario que nunca que haya un partido de centro capaz de tender manos a derecha e izquierda, de llegar a acuerdos y de buscar la utilidad como un eje central. Porque el centro no es sólo dar la mano de izquierda. Es un eje de la regeneración democrática y política y, particularmente, somos especialmente beligerantes con el tema de la corrupción, como ha quedado en evidencia en Murcia. Porque todo esto de Murcia ha pasado solo por una razón. En Murcia hay una corrupción galopante, sistémica.

¿Cuántos militantes tiene ahora mismo Ciudadanos en Euskadi?

No sé cuál es la cifra exacta, pero hay bastantes más de cien.

¿Sin el PP este partido tendría viabilidad? De los seis escaños dos son de Ciudadanos, pero posiblemente en una lista en solitario no se habrían podido alcanzar esos resultados. Y en otras elecciones no se han conseguido cargos públicos.

Este partido no nació cuando se puso en marcha la coalición con el Partido Popular. Este partido estaba ya de antes y seguirá estando más tarde. Es decir, este partido es independiente del Partido Popular y no necesitamos a ningún otro partido para tener una identidad propia y autonómica. Aquí estamos. Aquí tenemos un papel clave. Además, lo hacemos un grupo de personas muy comprometidas. Hay una característica que nos diferencia fundamentalmente de cualquier otro partido. Y es que aquí no somos políticos profesionales, somos profesionales que estamos en política. Casi todos nosotros tenemos una vida profesional previa. Es decir, todos tenemos una forma de ganarnos la vida que no depende de la política. Somos ingenieros, abogados, médicos, … gente que tiene otro trabajo pero que se ha comprometido con la política por lo que sea. Eso es muy bueno porque significa que, al no depender de la política, el partido no depende tampoco de que tengamos cargos o no. No tenemos mucha estructura. No tenemos hipotecas como puede tener el Partido Popular, que necesita tener cargos porque, si no, el partido no funciona. Al Partido Socialista le pasa exactamente lo mismo. Y al PNV. Nosotros no tenemos estructura, no tenemos hipotecas. Y eso nos hace que seamos muy resilientes, que tengamos mucha capacidad de resistir lo que venga.

¿Cómo valora Ciudadanos la gestión del Gobierno de Iñigo Urkullu?

Nosotros vemos al Gobierno vasco cansado, agotado. Al propio Urkullu lo vemos así, un poco aburrido. Ya son muchos años. De una manera o de otra, llevan gobernando los mismos 40 años en este país, entre el PNV y el PSE-EE. Es un modelo ya agotado. Está muy maduro ya un posible cambio y entiendo que al PNV se le nota ya este peso sobre las espaldas, este arrastrar los pies en todo.

¿Ciudadanos ha aceptado ya plenamente el régimen foral y el Concierto Económico?

Es que los derechos forales están en la Constitución y nosotros aceptamos la Constitución completa, no unos artículos sí y otros no. No es un tema de aceptarlos o no. No vamos a abrir el melón de la Constitución y decir si nos gusta una cosa o nos gusta otra. La Constitución es un paquete completo, está ahí y, por lo tanto, no lo ponemos en cuestión. Sobre ese tema no nos hacemos ningún tipo de lío. Está claro: está en la Constitución y nosotros lo respetamos.