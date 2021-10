Casado compromete al PP vasco al pedir la devolución de Prisiones un mes después de que Iturgaiz apoyara la transferencia

El discurso sin matices de Pablo Casado en la convención nacional del PP en Valencia reclamando la devolución al Estado de la competencia de Prisiones, gestionada desde hace varias décadas por Catalunya y desde hace unos días también por Euskadi, compromete al PP vasco. Hace menos de un mes, el presidente local, Carlos Iturgaiz, manifestó que aceptaba ese transferencia y, de hecho, reivindicó el Estatuto de Gernika como marco de referencia frente a apuestas soberanistas. Ese estatuto, ya en 1979, recogía como competencia propia de la comunidad autónoma la gestión de las cárceles y de su personal, aunque no la legislación penitenciaria, que sigue en manos del Estado.

Jaime Tapia, asesor de Prisiones en Euskadi: "ETA ha sido el escollo para que la competencia haya tardado 42 años"

El "recuperaremos la competencia sobre las prisiones en Cataluña y País Vasco" de Casado choca con el "nunca hemos dicho que no haya una transferencia de Prisiones; claro que está dentro del Estatuto" de Iturgaiz. Los 'populares' vascos, en este escenario, han intentado justificar esta propuesta como una reacción natural al trato favorable que aparentemente van a recibir los presos de ETA por parte del nuevo equipo gestor del Gobierno de Iñigo Urkullu, situación que comparan con la de los presos independentistas en Lledoners.

Lo ha hecho el propio Iturgaiz en los micrófonos de Onda Cero. "El tema de la transferencia de Prisiones... Tiene que servir para que se cumpla con la ley, que sirva para lo que tienen que servir. En Lledoners, con los golpistas, sirvió para tener privilegios y prebendas. Nosotros no queremos un Lledoners bis. No queremos prisiones de resorts y de lujos para los criminales de ETA", ha señalado el líder de los 'populares' vascos mencionando supuestos pactos ocultos a este respecto entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la coalición EH Bildu. Y ha añadido: "El Estatuto de Gernika se tiene que completar, claro. Pero cuando llegan las transferencias hay que hacerles un seguimiento. Vamos a ser los primeros en estar vigilantes, a estar en activo en esa vigilancia. Que sea lo que tiene que ser y no lo que quieren los nacionalistas y Bildu. No vamos a permitir que haya Lledoners bis, que sean resorts para los criminales de ETA. Más visitas, más llamadas, más horas en el patio...No es una cuestión para debatir si queremos 'marmitako' o cocidito madrileño en la cárcel".

Iturgaiz ha reivindicado al PP -su predecesor AP no votó a favor del Estatuto- como quien más ha desarrollado el autogobierno vasco desde el Gobierno central. Ha citado los acuerdos con Euskadi de los Gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy y transferencias "medioambientales, de infraestructuras o el propio Concierto Económico". De hecho, ha señalado que el gran partido "recentralizador" en Euskadi es el PNV ya que busca "quitar competencias a las diputaciones y a los ayuntamientos" en favor de la Administración autonómica. "Quiere tirar el hueso del jamón a diputaciones y ayuntamientos y quedarse con la carne", ha ironizado sobre la reforma de la Ley de Aportaciones, la norma que regula la financiación interna entre los tres niveles institucionales vascos.

"No vamos a entrar en el debate con Casado", explican fuentes del Gobierno de Urkullu, que recibió este viernes las llaves de las tres cárceles vascas, Basauri, Martutene y Zaballa. "Esa transferencia ya no se devuelve", zanjan. En una entrevista con este periódico, el asesor gubernamental para la implantación del nuevo modelo penitenciario, el juez Jaime Tapia, se expresó así sobre los presos de ETA: "No se puede diferenciar entre presos de ETA y presos no de ETA. Hay que recibir todo, y no hay ninguna intención de asumir esta competencia para solamente unos. Además, son una parte muy pequeña al final dentro del colectivo de personas privadas de libertad que vamos a tratar".

No obstante, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, sí ha entrado al cuerpo a cuerpo en Radio Euskadi. "Esas bravuconadas tienen muy poco valor. Creo que era una plaza de toros donde estaban. Quería salir por la puerta grande. Hay que recordar que en Catalunya la tienen desde el ochenta y pocos. Ha habido presidentes 'populares', nada menos que Aznar o Rajoy y no han movido un dedo para quitar esa transferencia. La propia ley no les permitiría hacer eso que dicen", ha opinado el dirigente nacionalista. No obstante, sí ha mostrado preocupación por la deriva del líder de la oposición en España y aspirante a llegar a La Moncloa a medio plazo. "Revela un estado de ánimo, un corpus ideológico. Eso hace que nos sintamos en las Antípodas de ellos. Casado, por ponerlo en términos europeos, se ha acercado más a Viktor Orban que a Angela Merkel. Lleva al PP a la extrema derecha. Como no puede con Vox quiere hacer de Vox. Eso es un grave error para el PP. Es una malísima noticia para la democracia y la convivencia en el Estado español. Nadie gana las elecciones en los extremos", ha afirmado Ortuzar.