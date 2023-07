Una exquisita Kandace Springs seduce y divierte al Jazz de Vitoria

Una exquisita Kandace Sprigns ha seducido con su voz y su piano y ha divertido al público que no ha querido perderse su actuación en la 46 edición del Festival de Jazz de Vitoria. El comienzo ya ha sido distinto al de otros artistas, quizás porque ha sido su primer concierto en Europa tras cuatro años, pero el trío que forma Springs con Caylen Bryant al contrabajo y Camille Gainer con la batería ha emanado buen rollo desde que una a una han subido las escaleras del escenario del pabellón de Mendizorroza.

Desde la primera frase que ha salido de las cuerdas vocales de Kandace Springs en “We’ll find a way” se ha presumido un gran concierto, y así ha sido. El ritmo que le ha dado a “Gentle rain” ha mejorado incluso la versión con Chris Potter. Aunque la calidez y el tono grave de su voz ha estado por encima de cualquier instrumento.

Caylen Bryant se ha arrancado a poner su voz en “Angel eyes” y ha marcado el espectacular viaje que iba a vivir el público, que ha superado la media entrada. Cobijada tras el piano, a Kandace Springs se le ha notado desde un principio las influencias que ha tenido de las mejores voces del jazz como Nina Simone y de los músicos que han surgido en su familia.

Ha disfrutado incluso más que el público y le ha dado una vuelta de tuerca a su puesta en escena cuando se ha colocado tras el Rodhes, para trasladar a la audiencia medio siglo atrás, pero con su propio sello. Incluso se ha animado con unos guiños a la música clásica entre algunas piezas, en una demostración total de dominio de las teclas de su inseparable piano.

Hacía tiempo que no se veía tanto carisma concentrado encima del escenario de este festival y las gradas lo han reconocido. La versión de “Killing me softly” ha terminado por encandilar a la platea, si no lo estaba ya. Incluso Caylen Bryant se ha animado con una estrofa en castellano, tras explicar en la lengua de Cervantes su ascendencia panameña.

Ha sido una gran noche y “At last” le ha dado más lustre aún en el bis. La joven saxofonista chilena Melissa Aldana ha sido algo más que un parche para sustituir a “The Bad Plus”, que canceló su gira europea. La organización del festival reaccionó con rapidez y acierto.

Está claro que la propuesta del día varió por completo cuando se anunció el cambio, pero la chilena ha dado el nivel en su regreso a Vitoria. Con su particular interpretación, el trío que ha acompañado a Melissa Aldana ha abierto el escenario principal con “Conception”, con Aaron Diehl al piano, Aaron Kimmel a la batería y David Wong con el contrabajo.

Ha sido un concierto especial, no en vano Aldana ha presentado parte de los temas que integrarán su sexto disco, ahora en proceso de creación y grabación, aunque también ha sonado “The Fool”, uno de sus éxitos de su anterior álbum “12 stars”. El piano de Aaron Diehl ha salido a relucir en uno de sus temas, Flux Capacitor, aunque el artista ha mostrado sus enormes cualidades en los arreglos de “Tiger Rag”. A solas en el escenario, él frente a su piano, ha sido uno de los momentos de un concierto que ha ido tomando temperatura con el paso del tiempo, tanto en el escenario como en las butacas.

El saxo de Melissa Aldana ha subido el nivel con “Just in time”, un tema en el que todos han empastado y lo han bordado, sin desmerecer a Aaron Kimmel y David Wong, que aunque se han mantenido en un segundo plano han sostenido al cuarteto con su destreza. Como no podía ser de otra forma, la improvisación también ha estado presente, de hecho la chilena tiene calidad en este campo. Así, en 2020 estuvo nominada en los Premios Grammy a mejor solo de jazz improvisado.

“Four in one” ha sido un gran final para un cuarteto que ha aterrizado esta misma mañana para cubrir una baja en el cartel y bien merece todos los respetos porque además, se ha animado con un bis. Manel Fortià y Libérica han abierto la jornada en el Teatro Principal de Vitoria al más puro estilo catalán, que ha dejado al público con muy buenas sensaciones. Mañana, Mendizorroza acogerá una de las noches más esperadas, con los ritmos cubanos de Ariel Brínguez Trío y la reconocida Silvia Pérez Cruz. Además, el virtuoso guitarrista Yamandu Costa cerrará el ciclo de jazz en el Teatro.