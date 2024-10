Familias palestinas denuncian en Vitoria el miedo al fin de las ayudas para su acogida: “La amenaza está ahí”

El pasado mes de noviembre de 2023 el Gobierno de España anunció la acogida de 119 personas procedentes de Gaza y con al menos un miembro de la familia con nacionalidad española. Se les ha otorgado durante este tiempo recursos psicológicos, para cubrir sus necesidades básicas, así como recursos habitacionales, en su gran parte hoteles y albergues. Desde entonces, tan solo 22 de esas personas ha conseguido salir adelante y prescindir de la ayuda del Gobierno, mientras los 97 restantes continúan necesitando apoyo. Cinco de esas familias se encuentran en Euskadi, concretamente en Vitoria, y temen que finalicen las ayudas. “Están agobiadas y desesperadas. Llevan meses escuchando que tienen que marcharse de los hoteles y albergues en los que están viviendo y sienten miedo. En este tiempo han intentado trabajar, pero en muchos casos quienes tienen la nacionalidad española suelen ser los hijos menores de edad y sin permiso de trabajo no pueden acceder a un empleo”, explican a este periódico desde el Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria.

El Gobierno informó en un comunicado el pasado 11 de octubre que el programa de emergencia, que lleva a cabo la ONG Accem, será ampliado hasta el próximo 31 de diciembre. Desde la Delegación del Gobierno en Euskadi confirman que “el acompañamiento no cesará incluso después de esta fecha si es necesario”, que “en ningún momento ha habido amenaza de desahuciar a estas familias” y que “en ningún caso estas familias van a acabar en la calle”.

No obstante, la presión por encontrar un trabajo y una vivienda está haciendo mella en las familias palestinas en Euskadi, entre las cuales hay 10 menores de edad hasta tal punto que una de ellas ha sido supuestamente estafada al tratar de encontrar un apartamento en el mercado libre. “Les dijeron que las ayudas se acabarían en octubre, por lo que se pusieron a buscar pisos en el mercado libre. Encontraron un anuncio de uno que les gustó e hicieron un depósito de 700 euros para reservarlo sin haber ido a verlo antes. Finalmente se dieron cuenta de que el piso del anuncio no existía y de que habían perdido ese dinero”, explican desde el sindicato.

Por el momento las familias no quieren realizar declaraciones a la prensa porque buscan “tener una única versión”. Por lo que hacen a través del sindicato, que este miércoles ha realizado una rueda de prensa en Vitoria para denunciar su situación. “Puede que no vayan a ser desahuciados, pero la amenaza está ahí. ¿Qué va a pasar el 31 de diciembre? ¿Quién les asegura que van a tener un hogar? Estamos hablando de personas que vienen de una situación de extrema violencia, de una guerra, y se ven obligadas a adaptarse a la vida de aquí, a encontrar un trabajo y una vivienda en el mercado libre, cuando ya de por sí es algo muy complicado hasta para las personas que no están en su situación”, sostienen.

Por ello, desde el sindicato piden que se agilicen los trámites para regular la situación administrativa de los miembros de la familia que no tienen nacionalidad española para que puedan solicitar un permismo laboral. “Sin nóminas nadie quiere alquilarles una casa ni siquiera una habitación. Uno de los jóvenes estaba estudiando una carrera universitaria en Palestina y no ha podido terminar sus estudios. Está dando clases de árabe, pero de forma irregular y con lo poco que gana sobrevive su familia, pero la situación de todos ellos es muy complicada”, confiesan.

Desde la Delegación del Gobierno informan de que entienden que la situación de estas familias “es complicada”, pero aseguran que “están trabajando para dar la mejor solución posible”. “El objetivo de estas ayudas es conseguir que las familias sean autónomas y estamos trabajando con ellas para conseguirlo. Por lo pronto ampliaremos dos meses el programa de emergencia y después, dependiendo de qué necesidades tengan, veramos qué recursos podremos ofrecerles”, concluyen.