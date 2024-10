La Fiscalía encarga a la Ertzaintza investigar los mensajes ultras del profesor despedido de la UPV/EHU

La Fiscalía ha encargado a la jefatura de Investigación Criminal y Policía Judicial de la Ertzaintza un informe sobre la identidad y sobre los mensajes en redes sociales del profesor despedido de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) después de que una protesta de sus alumnos, ocurrida hace dos semanas, sacara a relucir sus comentarios laudatorios del franquismo, sexistas, racistas u homófobos. Se analizará si constituyen un delito de odio y, de hecho, el caso ha sido remitido a la delegada especializada para este tipo de casos de Gipuzkoa, donde tiene su residencia el varón.

La denuncia contra el exdocente fue interpuesta por la propia UPV/EHU. Se interpretó que sus mensajes en redes sociales (Instagram o X) eran “claramente incompatibles con los principios y valores de la Universidad pública vasca” y se pidió al ministerio fiscal que analizara si, además, podían ser constitutivos de delito. La Fiscalía ha admitido a trámite esta denuncia y ha abierto diligencias de investigación que estarán residenciadas en Gipuzkoa, como han confirmado dos fuentes judiciales consultadas por este periódico. El plazo máximo para este tipo de comprobaciones es de seis meses (prorrogables) y, después, si se aprecia base, se formulará una denuncia penal ante un juzgado.

Este caso trascendió el viernes 27 de septiembre. El profesor, contratado como sustituto, tenía clase en la facultad de Derecho del campus de Leioa. Según fuentes universitarias, los alumnos habían avisado a las autoridades académicas días atrás del singular perfil del docente. Al no recibir respuesta, decidieron plantarse, realizar una protesta y no acudir a su clase. En paralelo, la organización Ernai (las juventudes de Sortu) filmó a dos personas arrojando pintura roja en la puerta del despacho del profesor y defendió acciones más contundentes. El hombre estuvo solo en el aula las dos horas que duró la clase y, tras acabar el tiempo, salió escoltado por agentes de seguridad privada. La Ertzaintza fue avisada pero no llegó a intervenir.

Aunque las primeras informaciones apuntaban a un escrache, luego los testigos confirmaron que nunca estuvo encerrado como tal, que salió cuando quiso y sin comportamientos violentos en su contra más allá de los gritos de protesta. Aprovechó el tiempo en el interior para continuar escribiendo mensajes en sus perfiles. También ha seguido haciéndolo en estos días posteriores a su despido, que fue ejecutado en varios tiempos por la UPV/EHU, ya que primero hubo una suspensión temporal y finalmente se confirmó la separación total y definitiva de sus funciones. Entre medias, hubo más protestas estudiantiles y no ya solamente de los matriculados en Derecho. El consejero de Universidades del Gobierno de Imanol Pradales, Juan Ignacio Pérez Iglesias, exrector de la UPV/EHU, terció asegurando que aunque los mensajes parecían poco compatibles con los ideales académicos “el acoso es inaceptable especialmente en contextos universitarios”.

El contenido inapropiado que redactaba hizo que X (Twitter) suspendiera una primera cuenta del profesor. Luego creó una segunda que acabó igualmente cerrada. Ahora opera en una tercera, según explicaron el día de los hechos usuarios de esa plataforma, aunque no figuran actualizaciones desde hace meses. Sin embargo, quedan capturas y registros de qué tipo de mensajes lanzaba. Sí ha estado activo en Instagram en todo momento, con mensajes escritos o incluso de vídeo. Entre ese material hay abundantísimas referencias contra el derecho al aborto y contra quienes lo ejercen o lo defienden. Un ejemplo: “Mujeres partidarias del aborto que excluís al padre y menospreciáis la vida, hijas de puta. ¿Ya habéis fregado como os ordené el otro día? Como vea alguna mancha en algún plato o vaso, vais a ver lo que es bueno. Condenad el crimen y parid, cabronas. Viva España, marranas”. Es defensor, igualmente, de la pena de muerte y menciona que le gustaría dar “palizas” a personas de determinados colectivos que se cruza en la calle.

Hay diferentes mensajes apologéticos del franquismo y ultranacionalistas españoles. “¿Tengo que responder a la pregunta de si prefiero un Gobierno de Franco o este Gobierno con su amnistía?”, escribió, entre otros ejemplos. Aparecen también, insultos a la actual alcaldesa de Irún, la socialista Cristina Laborda, y a su predecesor, José Antonio Santano, ahora secretario de Estado de Transportes, así como a sus hijos y familia. Hay también críticas a este periódico y contenido homófobo. “Qué pintas de bujarras tienen muchos del PP vasco. ¿Está de moda hacerse el maricón para ganar votos o qué? Que no cuenten conmigo porque los hundo. Antes que hacerme mariquita prefiero morir. Ya he tirado su papeleta a un bote de aceite”, redactó. Constan más alusiones personales a cargos del PP en Gipuzkoa.