Anatomía de un escrache en la Universidad pública vasca: “¿Cómo voy a ir a su clase si sé que odia a las mujeres?”

“Mujeres partidarias del aborto que excluís al padre y menospreciáis la vida, hijas de puta. ¿Ya habéis fregado como os ordené el otro día? Como vea alguna mancha en algún plato o vaso, vais a ver lo que es bueno. Condenad el crimen y parid, cabronas. Viva España, marranas” son algunos de los comentarios que un profesor sustituto de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) había lanzado en sus redes sociales. Sus alumnos, al conocer el nombre de la persona que iba a sustituir a su profesora de Derecho Laboral, bucearon en Internet hasta encontrar mensajes de ensalzamiento del franquismo y con contenido sexista, xenófobo y homófobo. “Es algo común que suelen hacer, nos buscan en redes sociales y en Google para saber más de nosotros”, reconoce Ander Gutiérrez-Solana, profesor de Derecho Internacional y uno de los testigos del escrache que los alumnos protagonizaron el pasado viernes en el que el profesor tuvo que salir escoltado de la universidad.

El profesor ha sido contratado para realizar una sustitución los lunes y los viernes por la mañana hasta mediados de diciembre. Los alumnos, según Gutiérrez-Solana, informaron a la universidad de los comentarios del profesor el pasado lunes. Al no recibir respuesta, se organizaron para el viernes, realizar una protesta y no acudir a su clase. La versión de la universidad, recogida por EITB y también por este periódico sostiene que el profesor, debido a las protestas, estuvo “encerrado” durante dos horas en la clase. Gutiérrez-Solana desmiente esa afirmación. “El profesor no estaba ”encerrado“. Estuvo dentro del aula las dos horas que le correspondía y, aunque podía hacerlo, en ningún momento hizo intento de salir. Estaba en redes sociales en ese momento escribiendo comentarios tipo ”me aburro“, ”cuanto energúmeno hay fuera“, etc. Como ves, no muy asustado. Salió cuando lo consideró, entre gritos, qué duda cabe”, reconoce.

Otra de las aclaraciones del profesor de Derecho Internacional es que, a diferencia de lo que dicen las informaciones de la universidad, “ningún profesor o profesora fue a auxiliar” al profesor que había realizado los comentarios misóginos. “Ningún otro profesor o profesora fue en auxilio. Nadie. El resto de docentes que estábamos allí en todo caso calmamos ánimos (sin quitarles la razón a los alumnos), pero nadie entró a apoyarle, ni quedó encerrado dentro, ni nada por estilo. Nadie le conoce de nada y obviamente, que yo conozca, nadie le apoya”, destaca siempre según su versión.

Según Gutiérrez-Solana, las alumnas fueron a su clase a denunciar la situación. “No tienen miedo como tal, pero saben que tienen que hacer exámenes orales con él. Una alumna me decía: ”Un hombre que odia públicamente a las mujeres, ¿cómo va a darme a clase? ¿Cómo hago para ir a un examen oral con él sabiendo lo que opina de las mujeres?“ Este es el ambiente entre su alumnado. Hay mucha preocupación”, sostiene.

Los alumnos también han visto sorprendidos cómo los medios de comunicación han recogido la noticia de su movilización. “Criminalización” es la palabra acertada, hemos visto como medios de comunicación nos acusan incluso de haber cometido delitos de retención y amenazas, eso muestra que no se ha contado bien lo que pasó. El profesor llegó a dar su clase, echaron a todo el mundo que hubiera en el aula (con todas sus cosas dentro y sin poder reclamarlas) y pusieron a tres personas de seguridad en la puerta, otras dos dentro y el vicedecano entró y salió en numerosas ocasiones (sin ningún tipo de escolta, porque no la necesitaba) del aula para hablar con él. El profesor salió justo cuando se acababa su horario decente, pudo irse en cuanto pudo y no lo vivió con miedo, sino con aburrimiento como dice en su propio Instagram“, explica a este periódico Edgar, uno de los alumnos de la Facultad de Derecho haciendo referencia a los mensajes que el profesor publicó en sus redes sociales durante el tiempo que estuvo en el aula.

“Estamos hartos de que se blanqueen sus mensajes, cuando pone cosas como ”estáis enfermos de abortismo“, eso nunca puede ser considerado como libertad de expresión. No queremos que se victimice su figura y sobre todo que su ideología política no es tanto el problema como lo es que sea islamófobo, misógino, sexista y homófobo, nadie quiere hacer un examen oral con un profesor así delante, porque sí, encima su asignatura (que él afirma en clase no está capacitado para dar) se evalúa de forma oral”, critica el alumno.

Este lunes, a la misma hora en la que el profesor debía impartir clase, se ha realizado una protesta en la que cientos de alumnos, ya no solo de Derecho, sino de otras facultades, se han unido para exigir que la UPV/EHU eche a este profesor de la universidad. Leire Vázquez y Sheila Ozuo-omen López también son dos de las alumnas afectadas por este profesor que este lunes han acudido a la protesta. “Para mí, que esta persona imparta clase supone un peligro, porque atenta contra las libertades de prácticamente todo el alumnado. Somos mujeres, hombres, personas homosexuales, racializadas. Sus comentarios atentan contra la mayoría de nosotros por lo tanto lo que exigimos es que este señor esté fuera de la universidad porque es inconcebible y muy peligroso”, lamenta Vázquez.

“Efectivamente existe una esfera privada y una profesional, pero en este caso lo que dice lo dice abierta y públicamente y atenta contra nosotros como estudiantes. Nos ha llamado energúmenos, ha dicho que algunos de nosotros nos merecemos tres tiros o ha hecho comentarios completamente fuera de lugar a mujeres que llevaban falda. Sus palabras afectan a sus alumnos en la esfera docente y él mismo se ha encargado de mezclar las dos esferas y ahora no se pueden separar”, sostiene Ozuo-omen López.

El Rectorado no confirma si lo apartarán o no

Desde el Rectorado de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) confirman a este periódico que el profesor “no ha sido apartado” de sus clases. “Se han suspendido las clases que tenía esta semana, que son el lunes, por hoy, y el próximo viernes”, han explicado sin aclarar si va a seguir impartiendo clase las próximas semanas o no. Por su parte, el Equipo Decanal y el Consejo de Estudiantes de la Facultad de Derecho han hecho público este lunes un escrito dirigido a la comunidad universitaria de la Facultad de Derecho de la UPV/EHU, estudiantado, personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS) y personal docente investigador (PDI), en el que han señalado que la Facultad de Derecho “constituye un marco de convivencia pacífica en la que no tienen cabida las coacciones, las amenazas y las agresiones a las personas ni los daños al mobiliario público”. “No hay razones que permitan justificar la intimidación o el acoso a ningún miembro de la comunidad universitaria”, han advertido, para señalar que, precisamente, en una Facultad de Derecho, “somos conocedoras de que existen instrumentos legales que permiten canalizar cualquier tipo de queja, denuncia o similar, frente a los comportamientos y afirmaciones que, en su caso, puedan ser contrarios a la ley o a los principios y valores de la Universidad”.

En esa línea, el Equipo Decanal y el Consejo de Estudiantes de la Facultad de Derecho aseguran que “no hay excusa que pueda legitimar estas acciones dirigidas a impedir por la fuerza el ejercicio de la normalidad académica”. Por otro lado, han indicado que la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco mantiene “un compromiso firme con los derechos, principios y valores que rigen nuestra convivencia, en particular, con los derechos de igualdad y con el respeto ala diversidad, los cuales deben inspirar la conducta de todas las personas que conforman la comunidad universitaria, conforme al Código de Ética de la UPV/EHU”. En este sentido, han rechazado, “de forma rotunda, las manifestaciones realizadas en redes sociales y fuera de ellas que sean contrarias a tales derechos, principios y valores”.