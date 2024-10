La Universidad pública vasca despide al profesor denunciado por los mensajes machistas y xenófobos

La Universidad del País Vasco (UPV/EHU) ha anunciado este jueves que tras un análisis jurídico ha iniciado la remoción del profesor de Derecho denunciado por difundir mensajes machistas, racistas y xenófobos en redes sociales de su plaza de sustituto que ocupaba. “Recientemente la Universidad del País Vasco informó de la apertura de un procedimiento previsto en el Protocolo contra las Violencias de Género, así como de la medida cautelar adoptada dirigida a apartar a un profesor de la Facultad de Derecho de la docencia hasta la finalización del procedimiento. Tras un análisis jurídico, y tras la adopción de la medida cautelar ya descrita, la Universidad ha decidido iniciar el procedimiento de remoción de esta persona de la plaza de profesor sustituto que ahora ocupa, procedimiento previsto en la reglamentación interna”, ha informado.

La UPV/EHU ha tomado esta decisión después de que denunciara a la Fiscalía los mensajes de redes sociales del profesor sustituto de Derecho, por el que alumnos y profesores han convocado protestas debido a sus opiniones “homófobas, machistas y de ultraderecha”, para determinar si constituyen un delito y que, a juicio de la universidad, son “claramente incompatibles con los principios y valores de la universidad pública vasca”.

El mismo profesor al conocer la noticia de que sería apartado y del procedimiento abierto contra él, aseguró en sus redes sociales que se sentía “tranquilo y seguro”. “Me acaban de decir los de Igualdad de la UPV que la culpa es mía y no la víctima...¡Pues que con su pan se lo coman! No tengo yo otra cosa que hacer que leerme ahora un protocolo”. “Pues qué bien que la UPV haya enviado mis tuits a la Fiscalía para que estudien si son delito. Respiro tranquilo, si la Fiscalía no aprecia pecado ni delito en el crimen del aborto, que es como pegar tiros a una persona ya nacida, estoy segurísimo de que no va a sentenciar que yo tengo responsabilidad penal por unos mensajillos de nada denunciando esa carnicería del aborto que es el máximo desprecio de la vida humana en toda la historia conocida. Ese crimen del aborto que es lo más grave que está acontecido junto al narcotráfico y al terrorismo. Ahora ya no solo me siento español, ahora también me siento seguro. Legal no equivale a moral”, escribió este miércoles en cuenta de Instagram tras reunirse con la Universidad. Este jueves no ha realizado a través de sus redes ningún mensaje al respecto de la retirada de su plaza.

Desde la Comisión de Igualdad de la Facultad de Derecho sostienen que los comentarios “públicos sexistas, homófobos y misóginos, además de otros xenófobos, racistas y que fomentan la cultura de la violencia y el odio son contrarios, entre otros, a los valores de no discriminación, igualdad de hombres y mujeres y respeto de los derechos humanos que están en la base tanto de la legislación internacional (por ejemplo, el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y los artículos 8 y 10 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) como del Estado Social y Democrático de Derecho reconocido en la Constitución Española y en la legislación que la desarrolla (por ejemplo, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y el Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres, en la Comunidad Autónoma Vasca)”. “En la medida en que esa legislación está incorporada en la normativa de la UPV/EHU, dichos comentarios y manifestaciones también son contrarios a la normativa de nuestra universidad, entre otros, sus Estatutos (artículo 4.3) y el recientemente aprobado IV Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres (2024/2028)”, trasladan desde la Comisión.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes, cuando los alumnos tras alertar a la universidad de que un profesor sustituto lanzaba mensajes machistas, racistas y xenófobos en sus redes sociales y no recibir respuesta, decidieron realizar una protesta durante la clase de este profesor, que tuvo que salir escoltado por el personal de seguridad. “Mujeres partidarias del aborto que excluís al padre y menospreciáis la vida, hijas de puta. ¿Ya habéis fregado como os ordené el otro día? Como vea alguna mancha en algún plato o vaso, vais a ver lo que es bueno. Condenad el crimen y parid, cabronas. Viva España, marranas” son algunos de los comentarios que el profesor sustituto de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) había lanzado en sus redes sociales y que han suscitado las críticas por parte de los alumnos.