Gipuzkoa defiende los 400.000 euros en el congreso Etorkizuna Eraikiz: “Estamos dispuestos a pagarlo. Merece la pena”

La diputada foral de Gobernanza y portavoz de Gipuzkoa, Eider Mendoza (PNV), ha defendido el gasto de 395.829,50 euros para las dos jornadas del congreso de Etorkizuna Eraikiz celebradas a mediados de diciembre en Donostia, una iniciativa de participación ciudadana impulsada desde 2016 por la Diputación liderada por Markel Olano. “Merece la pena hacer un parón y reflexionar. Claro que tiene un coste. Y hay que pagarlo. No sé si es mucho. Pero la inversión lo merece. No se puede hacer política como antes, en solitario. Hay que hacerla de manera colaborativa. Y eso tiene un precio. Nosotros estamos dispuestos a pagarlo. Merece la pena”, ha respondido en euskera Mendoza a la pregunta de EH Bildu por este desembolso en el pleno de este miércoles en las Juntas Generales.

La coalición abertzale, que solicitó los importes del evento hace un mes en el Parlamento foral, ha considerado que el Gobierno del PNV hace “mucha propaganda” y que actúa de manera “opaca”. Juan Karlos Izagirre ha ironizado que era seguro que la evaluación de políticas públicas que se pretendía con Etorkizuna Eraikiz necesariamente iba a ser positiva. “Con 400.000 euros, a ver quién pone un suspenso”, ha bromeado. Y ha añadido: “Para solucionar el problema de las residencias no hay dinero. Ya sabemos que con esos 400.000 euros no se arreglaría todo, pero hay otras prioridades [...]. No pueden utilizar 400.000 euros públicos para tapar sus problemas”.

Mendoza -EH Bildu se ha quejado de que Olano no hay sido el que haya dado las explicaciones- ha insistido en su argumento de que era necesario un parón y una evaluación de la gestión foral. “Buscamos la innovación política, una nueva cultura política”, ha enfatizado. De hecho, ha señalado que este análisis era más necesario que nunca “tras cuatro años de Bildu” al frente de la Diputación, en referencia al período 2011-2015. Etorkizuna Eraikiz empezó en 2016. El capítulo de reproches no ha quedado ahí ya que ha criticado que Martin Garitano, predecesor abertzale de Olano, gastara una importante suma de dinero -que no ha detallado- en una campaña publicitaria con el lema 'En Gipuzkoa hacemos las cosas bien'. Ésta ha sido la única frase que ha dicho en castellano.

Sobre el congreso, ha indicado que reunió a 30 expertos, 600 invitados y 1.000 seguidores más que no estuvieron físicamente en el Kursaal. Ha aludido también a la participación de personas vinculadas a universidades de prestigio como Oxford, Harvard o Lovaina. “Le invito a usted a que se pare y piense. Le daré gratis mi evaluación. Su discurso se ha quedado fuera de la realidad”, ha ironizado Mendoza.