Imanol Pradales no residirá en Ajuria Enea y seguirá en Portugalete: “La familia es mi prioridad número uno”

El lehendakari, Imanol Pradales, no residirá en el palacio presidencial de Ajuria Enea, en Vitoria, según confirman fuentes de la Presidencia vasca. Iñigo Urkullu ya optó en su día por no utilizar de manera regular como vivienda el centenario complejo, aunque sí ha mantenido su uso institucional. En una entrevista concedida a Telebilbao en febrero, el entonces candidato del lehendakari afirmó que desea mantener su residencia actual, “en Portu”, en referencia a Portugalete, el municipio de la Margen Izquierda donde también vive su vicelehendakari, Mikel Torres, el líder de los socialistas, Eneko Andueza, o uno de sus predecesores, Patxi López.

“La familia es mi prioridad número uno”, señaló en esas declaraciones Pradales, que ve “muy importante” poder mantener en esta nueva etapa su “red” anterior. En concreto, desea que su hija de corta edad pueda continuar matriculada en la misma ikastola a la que ahora acude y poder tener cerca a las abuelas, al resto de familiares y a las amistades. “A Ajuria Enea hay que ir a trabajar”, agregó. Ya en tiempos de López se planteó la incomodidad del palacio para ser una casa familiar. En el confinamiento, aunque acudía a Vitoria con regularidad, Urkullu se dejó ver en su casa de Durango.

Precisamente este martes el palacio de Ajuria Enea acogerá el primer gran acto del nuevo Gobierno de Pradales. Tomarán posesión de sus cargos a las diez de la mañana los quince consejeros nombrados por el lehendakari este sábado nada más jurar en Gernika. Es el gabinete más amplio de la historia vasca, con nueve varones y siete mujeres y con solamente cuatro integrantes con experiencia en legislaturas pasadas, los peneuvistas Bingen Zupiria y Nerea Melgosa y los socialistas María Jesús San José y Javier Hurtado. Después de la fotografía y los actos protocolares se reunirá el Consejo de Gobierno por vez primera y se formalizarán los primeros nombramientos de otros niveles de la Administración.

En Ajuria Enea no han terminado las obras del nuevo y moderno edificio de recepciones acristalado que encargó Urkullu y que no ha podido estrenar. El anterior lehendakari estimó que el atrio del edificio de oficinas de Presidencia, que está justo enfrente de la trasera de Ajuria Enea, no reunía las condiciones para la celebración de determinados actos institucionales. En los últimos años, Ajuria Enea se ha empleado para recepciones a altas autoridades vascas o del Estado o para eventos solemnes como la capilla ardiente del fallecido lehendakari José Antonio Ardanza.

Este edificio fue construido en 1920 por un suizo, Alfredo Baeschlin, como residencia para un rico industrial alavés, Serafín de Ajuria. Con el tiempo, la vivienda pasó a ser colegio femenino (en 1966) y museo (en 1978). Pronto, con la aprobación del Estatuto y la designación de Vitoria como capital, la Diputación cedió Ajuria Enea y una escuadrilla del cuerpo de Miñones al nuevo Gobierno autonómico. Carlos Garaikoetxea se instaló en 1980 e hizo construir un frontón. También vivió allí José Antonio Ardanza, al igual que Juan José Ibarretxe. El edificio tiene tres plantas y un sótano. Desprende un cierto aroma rancio, como si el tiempo en su interior se hubiera detenido en 1980. También un jardín del que se recuerda que tiene un árbol ante el cual se arrodilló el Dalai Lama para darle un abrazo.

Asimismo, la Presidencia vasca tiene otro palacio mucho más utilizado como salón de bodas que como edificio institucional, el de Artaza en Leioa. Recientemente, se ha adquirido igualmente el palacio de La Puente, ubicado en Trucíos y que acogió la última reunión del gabinete de la II República antes de que abandonara tierras vascas. Aquel Ejecutivo tuvo en el hotel Carlton de Bilbao sus oficinas principales. Igualmente, es tradicional que cada final de verano la primera reunión después de las vacaciones se convoque en el palacio de Miramar de Donostia, vinculado históricamente a la Corona española.