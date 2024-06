Ione Belarra advierte de que se quiere construir una “Europa de guerra” y eso traerá “más recortes”

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha dicho que se está “construyendo una Europa de la guerra” y una “economía de guerra son más recortes”. “Cada euro que va a un tanque, a munición, a más armas, es un euro que le estamos retirando a nuestra sanidad y a nuestra educación pública”, ha señalado. “La guerra va a ser la excusa para aplicarnos más recortes”, ha vaticinado.

En un acto electoral en Bilbao, Belarra ha señalado que el PSOE en la presidencia Europea “acordó ya con el resto de Estados miembros volver a poner en pie los recortes”. “Son reglas fiscales que supondrán 15.000 millones de euros de ajuste para nuestro país este mismo año, y ya sabemos lo que es eso los que vivimos la crisis del 2008 y de 2012. Los recortes son sufrimiento para nuestra gente y no lo podemos permitir”, ha manifestado.

La líder de la formación morada ha señalado que hay que ser capaces “de construir una Europa de paz y eso no tiene nada de naif”. “La paz es la condición para que sea posible todo lo demás. Es imposible garantizar los derechos sociales si no tenemos paz”, ha señalado. En este sentido, ha criticado el papel de Europa en la guerra de Ucrania y en permitir el genocidio en Gaza, y ha instado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a que paralice el carguero 'Vertom Odette', “investigue la carga” y se asegure de que “no son armas que van a ser utilizadas en un genocidio”. Además, se ha preguntado cómo el Gobierno puede romper relaciones con Argentina “por unos insultos” a la mujer del presidente y sea incapaz de hacerlo con Israel “cuando se está cometiendo un genocidio”.

En el mismo sentido que expresó el pasado domingo en Bilbao el exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias, Belarra ha pedido el apoyo para Podemos porque es “imprescindible poner en pie una izquierda en el Estado que dé la mano a las izquierdas soberanistas”. Ha señalado que “la derecha va a sacar a jugar al jugador número 12, va a sacar a los sectores reaccionarios atrincherados en el poder judicial y va a comenzar una ofensiva judicial contra la Ley de Amnistía”. “Y frente a esa ofensiva judicial hay que estar unidas”, ha pedido. También ha abogado por una “ley de medios” para que “cada vez que extiendan un bulo tengan que decirle la verdad a la gente”. “Esa es una solución para frenar a la extrema derecha”, ha señalado.

En el acto ha estado acompañada por la secretaria general de Podemos en Euskadi, Pilar Garrido, y por el líder de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde. Garrido llamado a los vascos a movilizarse el 9J para “hacer posible una paz duradera en Europa” y frenar “la escalada bélica” que llevará a los jóvenes “a la guerra para que vuelvan en ataúdes”. Ha emplazado a “trabajar duro e invertir no en estrategias armamentísticas, sino en estrategias diplomáticas, para conseguir la paz”. “Si no hay paz, no hay futuro. Si no hay paz, no va a haber avance en derechos. Si no hay paz, no va a haber avance en derechos feministas. ¿Quién va a hablar de transición ecológica cuando haya una guerra en la frontera europea?, ¿Quién va a hablar de medidas económicas y de fiscalidad?”, ha manifestado.

Por su parte, Juantxo López de Uralde ha alabado el trabajo ecologista de Podemos en Euskadi y ha criticado el del PSOE, pero también a EH Bildu, porque su aportación a “la lucha medioambiental ha sido cero patatero, a la altura del PNV”. “A veces, unos llevan la fama y otros cardan la lana”, ha apuntado. Ha criticado a la candidata del PSOE, Teresa Ribera, que “se presenta como promotora de las políticas verdes, y no ha desmentido que pueda ser comisaria europea en un gobierno con la extrema derecha. ¿Cómo se puede aspirar a luchar contra el cambio climático en un gobierno con negacionistas?”, se ha preguntado.