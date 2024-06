'Joko OK', el programa de la Real Sociedad ante las agresiones sexuales: “Un ataque común son las grabaciones en vestuarios”

Uno de cada cinco niños ha sufrido violencia sexual antes de los 18 años. Alrededor del 85% de quienes agreden sexualmente son personas queridas y respetadas por esos niños y esas agresiones comienzan mucho antes del contacto físico. Además, menos del 10% de las víctimas denuncian los hechos. Estos son algunos de los datos aportados por la Real Sociedad, que para prevenir y hacer frente a las agresiones sexuales en el deporte creó en 2019 el programa 'Joko OK'. Programa que este miércoles ha sido llevado a los Cursos de Verano de la UPV/EHU en el curso 'Estrategias para la implementación de políticas de salvaguardia y protección en el deporte' en el que, además de los representantes del club guipuzcoano, han participado miembros de la FIFA, del Arsenal CF y de la Federación Inglesa de Fútbol.

Que grandes clubes de fútbol lleven a cabo protocolos para evitar casos de violencia sexual es relevante tanto por el eco social que esto contiene, como por el hecho de que cientos de menores participan en sus eventos y equipos. En el caso de la Real Sociedad, además de los equipos de fútbol masculinos y femeninos, la entidad cuenta con equipos de fútbol formativo, atletismo, deportes subacuáticos, hockey y actividades externas que imparten desde la federación.

El protocolo de prevención para las agresiones sexuales se creó en 2018 y un año más tarde llegó 'Joko OK', que incluye entrevistas individuales y reuniones periódicas para detectar los riesgos en este sentido no solo entre los miembros de los equipos, sino también entre el personal trabajador y administrativo. “Es importante llevar estos protocolos a todos los ámbitos del club, también a los partidos, con el personal que está trabajando en cada encuentro ya sea dentro como fuera del campo y puede llegar a sufrir violencia de algún tipo”, explica a este periódico Ainhoa Azurmendi Echegaray, responsable de Salvaguardia y Protección de la Real Sociedad de Fútbol.

A toda costa debemos evitar las situaciones a solas entre personas mayores de edad y menores, y, si se tienen que dar, que se haga de forma segura y transparente

A pesar de que este tipo de programas preventivos son cada vez más comunes en colegios, clubes deportivos y en todos los ámbitos que tienen que ver con menores, el lanzamiento de 'Joko OK' llegó con polémica en redes sociales por uno de los eslóganes que utilizaron para presentar la iniciativa, que decía “Que tu entrenador o entrenadora te lleve en coche no es Joko OK”. “No se deben generar situaciones a solas con un menor o una menor, esto es lo que dicen las directrices internacionales de protección y eso es a lo que nos referíamos con ese lema. La gente no lo entendió, decían que era una exageración, que ya no se podía ni llevar a la gente en coche o que íbamos a acabar con el deporte. Lo que las directrices internacionales indican es que a toda costa debemos evitar las situaciones a solas entre personas mayores de edad y menores, y, si se tienen que dar, que se haga de forma segura y transparente, avisando de que va a ocurrir”, sostiene Azurmendi.

Preguntada por cuáles son las situaciones de violencia que se encuentran en el club y por las que tienen que activar los protocolos de 'Joko OK', Azurmendi confiesa que se trata de temas confidenciales. No obstante, de forma genérica, asegura que los casos “más comunes” que se encuentran son las “grabaciones en vestuarios”. “Un caso muy común en los clubes son los problemas en los vestuarios por los usos de las cámaras para grabar a alguien con el móvil”, detalla.

Estamos viendo un cambio de cultura y actuaciones que antes pasábamos por alto o a las que no dábamos importancia, ahora sí

Según reconoce, este tipo de ataques pueden producirse “entre iguales”, es decir, entre menores de edad o entre personas adultas y personas menores de edad. “Aunque generalmente este tipo de situaciones se dan entre personas adultas y menores, también ocurren entre iguales, en el ámbito laboral. Por eso lo estamos adaptando a todos los ámbitos de la Real Sociedad, no solo a la deportiva. Además, estamos teniendo en cuenta el papel que ocupa cada persona en este tipo de situaciones. Está la víctima, está la persona que agrede, están las y los cómplices, quienes intuyen algo, y miran para otro lado. Todas estas situaciones han sido consideradas a la hora de definir recomendaciones y pautas de actuación. De esta manera se tiene en cuenta a jugadores, jugadoras, personal técnico, de administración y servicios, familiares, y todas aquellas personas que podrían verse afectadas”, informan desde el club guipuzcoano.

Desde la FIFA recomiendan evitar cualquier tipo de conversación a través de redes sociales con los menores. “¿Eso implica que todas las personas que mantengan conversaciones por redes sociales tienen malas intenciones? No, pero no puedes saber quién va a actuar bien y quién no”, indica Azurmendi, que reconoce que en los últimos años la sociedad está experimentando un cambio de mentalidad y es más consciente de la violencia sexual y la necesidad de proteger a los menores. “Por suerte estamos viendo un cambio de cultura y actuaciones que antes pasábamos por alto o a las que no dábamos importancia, ahora sí. Por ello hay que destacar la labor de las instituciones como la nuestra a la hora de proteger a los menores y de informar a la sociedad”, concluye Azurmendi.