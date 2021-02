Juana Cortés Amunarriz: "Aunque hace 10 años que cesó la violencia de ETA todavía no hemos digerido bien lo que pasó"

Leire es una joven nacida en Irún de padre extremeño y madre irundarra que está casada con Bixen, un profesor de Derecho de la Universidad del País Vasco al que tras intervenir en un debate de EITB en el que se muestra a favor de la violencia de ETA, la Ertzaintza le llama para avisarle de que está en la lista de posibles objetivos de la banda. Es el año 2007 y tras el fracaso de la última tregua, ETA prepara un nuevo golpe: el secuestro de Bixen. Una situación que hace que Leire sienta la necesidad de hacer cualquier cosa para salvar la vida de su marido, incluso llegar a la violencia.

"Es una historia violenta, que va sobre la violencia, pero el mensaje que da es positivo: 'tenemos que intentar evitar caer en estas violencias'. En esta sociedad estamos haciendo un abuso continuo de lo que es la violencia y de la crispación y eso no ayuda nada. Está bien reflexionar hacia dónde nos lleva todo esto. Acabar con los mensajes que cada día incitan a esa violencia y animar a mejorar la convivencia entre diferentes", señala a elDiario.es/Euskadi Juana Cortés Amunarriz (Hondarribia, 1966), autora de 'Los Ausentes', el libro que protagonizan Leire, Bixen y un grupo de miembros de la banda terrorista.

¿Por qué decidió escribir 'Los Ausentes'?

Quería hacer una investigación sobre la violencia, que es un tema que yo ya he tratado en otros libros, violencias como el acoso escolar, la guerra o la violencia de género, pero esta vez quería hacer una investigación sobre cómo afecta la violencia a una persona en concreto. Se trata de una persona corriente que tiene una reacción para salvar la vida de una persona a la que quiere y el devenir de este viaje hacia la violencia la va a transformar.

¿Cómo surge ese sentimiento de violencia? ¿Está dentro de los seres humanos?

Sí. La violencia es una característica del ser humano. Es una forma de conseguir las cosas, de conseguir los deseos que tenemos, lo que pasa es que suele ser conseguido por la fuerza a partir de un sufrimiento ajeno. A veces las personas tenemos deseos y la única forma de conseguirlos es mediante la violencia.

¿Se puede vivir sin violencia?

Se debería intentar vivir sin violencia, pero es algo muy innato en nosotros. Lo que pasa es que como tiene unas consecuencias muy dañinas para el ser humano normalmente en la convivencia lo que solemos hacer es poner muchos límites para no sobrepasarla. Se debería intentar vivir sin violencia, pero eso es un ideal.

¿En qué o quiénes se ha inspirado para contar la historia de los personajes del libro?

El personaje de Leire, que es la protagonista, es totalmente ficticio. Es una persona corriente que podría ser yo. Para los miembros del comando sí que he utilizado desde documentales hasta la prensa para crear unos personajes que fueran bastante reales y que tuvieran sus conflictos y participaran en la historia. He intentado crear personajes que tuvieran un trasfondo y que pudieran también provocarnos su potencia. Todos los del libro son personajes complejos con conflictos potentes y todos en función de un conflicto principal que es el de Leire por intentar salvar la vida de su marido.

¿Qué es lo más complicado de escribir sobre ETA?

Para mí ha sido verbalizar todo lo que viví en un tiempo en una sociedad hiperviolenta que yo viví con mucha confusión, con mucha desorientación, con un exceso de violencia por todos lados y es lo que he intentado articular para plasmarlo en esta historia. Hay una parte de la violencia que supuso ETA y luego otras violencias que van apareciendo también en el libro.

¿Y cómo fueron esos años para usted?

Yo viví en Euskadi hasta el año 1989 y fueron los años de mi juventud. Tengo por un lado los recuerdos del desarrollo de vida, de conocer amigos, de la juventud, salir y todo eso, pero a la vez tengo muy latente -y que es lo que me ha costado sacar- esa sensación que había de una violencia muy fuerte en todo: los atentados, los secuestros, las extorsiones, el GAL, la guerra sucia, etc. Había violencia por todos lados y creces asimilando y casi protegiéndote de esa violencia porque no la entiendes. Recuerdo de mi juventud por un lado el desarrollo vital, que es una época importante y luego por otro lado siempre esa parte oscura en la que no verbalizas. Yo me he dado cuenta de que no había verbalizado nunca algunas palabras porque no las asimilaba porque estaba en un estado de confusión y eso se nota en la novela, en esos ambientes oscuros.

Se han quedado muchas cosas enquistadas y hablar sirve para deshacer esos nudos

¿Es necesario que se sigan contando este tipo de historias?

Yo creo que sí. Fue una época muy dura, muy difícil y muy dolorosa para todos y yo creo que aunque por suerte ya hace diez años que cesó la violencia de ETA todavía no hemos digerido bien lo que pasó. Cada sociedad tiene sus heridas, sus épocas difíciles y se suele volver a ellas porque a veces no están bien cerradas o no las hemos visto bien del todo, por eso creo que hay ahora tantos documentales, películas, series o libros que intentan volver allí con la distancia y con una cierta perspectiva para volver a contar y analizar algo que en su momento fue muy emocional y no se pudo diseccionar bien. Se han quedado muchas cosas enquistadas y hablar sirve para deshacer esos nudos.

Están surgiendo muchos libros, series y películas sobre ETA. ¿Cree que esta ola narrativa va a suponer un antes y un después o que será algo pasajero?

Ahora se está haciendo el esfuerzo de volver a verlo. Con el tiempo yo creo que hay historias que salen continuamente, las partes más traumáticas o más duras de una sociedad se suelen volver a recuperar y seguirán saliendo. Ahora hay un 'boom', bastante producción, y yo creo que ETA es un tema al que volvemos porque nos ha marcado y no está mal que se vuelva a hablar de cosas que han sido difíciles. Pasa igual con la Guerra Civil, que han pasado un montón de años y continuamente hay nuevas películas siempre con distintos puntos de vista y siempre con una pluralidad, que es lo interesante, que se graben en distintos sitios porque son temas muy complejos. Temas como la Guerra Civil o como en América Vietnam suelen salir porque han marcado mucho a la sociedad.