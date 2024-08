El lehendakari Pradales arranca el curso político en Euskadi con la mirada puesta en el pacto por Osakidetza

El Gobierno vasco arranca el curso político esta semana con el primer Consejo de Gobierno tras el periodo estival que se celebrará el jueves en el Palacio de Miramar, en Donostia, como es ya tradición después de las vacaciones. El lehendakari Imanol Pradales se ha incorpado este mismo lunes al trabajo -aunque sin agenda oficial- y los consejeros de las diferentes áreas lo harán entre este martes y el miércoles para preparar la reunión del Consejo del que se espera que salgan ya las pinceladas de la estrategia que quiere llevar a cabo el nuevo Ejecutivo, con Osakidetza y el pacto de país en torno a la reforma del sistema sanitario vasco como principal foco de atención.

Pradales se ha comprometido a tener un pacto en torno a la reforma sanitaria con partidos y sindicatos para el mes de marzo, es decir, en seis meses. Para ello, la mesa con todos los agentes implicados -partidos, sindicatos corporativos y de clase, colegios profesionales, universidades y asociaciones de pacientes- quedará constituida el próximo 5 de septiembre y la presidirá el propio lehendakari junto al nuevo consejero de Salud, Alberto Martínez, para dejar claro que se trata de un pacto esencial para el Gobierno vasco.

La tradicional comparecencia del lehendakari servirá en esta ocasión para que Pradales detalle las líneas generales de este pacto de país en torno a salud y del resto de las prioridades que centrarán las líneas de actuación del nuevo Gobierno vasco que se estrenó el pasado mes de junio.

Después de un mes de julio en el que el lehendakari ha tenido una agenda repleta de encuentros con los agentes sociales -falta la reunión con el secretario general de UGT, Raúl Arza, que se celebrará este miércoles- arrancarán a lo largo de la primera semana de septiembre los encuentros del vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, con los agentes sociales, ya aterrizando en las materias concretas sobre todo encaminadas a lograr crear empleo en Euskadi y que sea de calidad.

Habrá que esperar hasta la segunda quincena del próximo mes para que los 15 nuevos consejeros del Ejecutvo vasco detallen en sede parlamentaria las líneas generales de sus departamentos, en comparencencias que empezarán el día 16 y que ya están registradas en el Parlamento Vasco.

Este año no se celebrará el pleno de Política General a finales de septiembre, porque no han pasado mas que dos meses del nuevo Gobierno y del discurso de investidura de Pradales. No habrá un pleno ordinario hasta el 26 de septiembre y la primera sesión de control al nuevo Gobierno será el día siguiente, el viernes 27 de septiembre.

Ya en el mes de octubre se producirá una cita esencial para otro los pilares de la estrategia del nuevo Gobierno vasco, el avance en las transferencias y el autogobierno. Está previsto que se reúna la Comisión Bilateral de Cooperación Permanente entre el Gobierno vasco y el español para abordar las materias pendientes de transferir al Ejecutivo vasco de forma paralela se trabajará para conseguir un nuevo pacto estatutario. Según se recoge en el pacto de Gobierno de coalición entre el PNV y el PSE-EE, ambas formaciones se comprometen a “alcanzar un acuerdo para un nuevo pacto estatutario que permita avanzar en el autogobierno y contribuya al progreso de Euskadi”.