Un macrobrote con casi un millar de estudiantes afectados en todo el país tras viajar a Mallorca obliga a intervenir a Sanidad

Por segundo año consecutivo, las celebraciones de final del curso académico están generando brotes de coronavirus y ponen en riesgo la caída de la incidencia de la pandemia. Un viaje de estudios a Mallorca para alumnos de segundo de Bachillerato tras la Selectividad ha generado un macrobrote con casi un millar de personas afectadas en toda España.

Por el momento, han salido focos en Madrid (245 infectados y 452 personas en aislamiento), Gipuzkoa (49 casos y 250-300 pendientes de una PCR) y Elche (32 positivos). Según Efe, también hay afectados en Cantabria o Murcia. El Ministerio de Sanidad trabaja ya en coordinar este megabrote y, en el caso de Euskadi, fuentes del Departamento de Salud han indicado que se analizarán las muestras para determinar si está implicada la variante delta. Varios consejeros expresaron su preocupación por estos casos en el consejo interterritorial de este miércoles.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha confirmado en rueda de prensa la existencia de este brote y ha anunciado que realizará un "seguimiento pormenorizado de su evolución". "Estamos hablando de un número importante de personas, aunque sin ninguna afección por ahora. Son gente joven. Pero es verdad que, por la relajación de medidas en este colectivo, hay que hacer una llamada a la responsabilidad", ha enfatizado Darias.

Los viajes desde toda España a Mallorca han sido organizados por un grupo llamado Delem, que opera con las marcas tufindecurso.es y tufindecarrera.es. Tienen su sede en Sevilla. Una de las hipótesis con las que se trabaja es que el brote se multiplicara en el ferry de regreso desde el archipiélago a la península por Valencia, de la compañía Balearia, y que a partir de ahí se diseminara. Fuentes de la compañía andaluza indican que no pueden precisar el origen, ya que también hay grupos que no viajaron en barco, e indican que están elaborando un listado de los cientos de estudiantes que han enviado a Baleares en las últimas semanas para enviarlo a Sanidad. Afirman que a la ida todos ellos fueron con PCR negativa, aunque esa exigencia no se aplicaba a la vuelta.

Durante la estancia de estos jóvenes, las autoridades locales mallorquinas habían alertado de aglomeraciones en las zonas de ocio. Según 'El Diario de Mallorca', también hubo incidencias en un macroconconcierto de reguetón y que se celebraron 'boatparties'. En el caso vasco, el mayor brote conocido hasta ahora se dio precisamente el pasado año tras las celebraciones de Selectividad. Fueron detectados 600 positivos en Eibar y alrededores, lo que marcó un punto de inflexión tras el final del estado de alarma y hasta que se volvió a declarar la emergencia sanitaria a mediados de agosto. Según datos de Sanidad, en España la positividad es del 2% en mayores de 50 años y del 6% en menores de esa edad, con porcentajes incluso mayores de los 15 a los 29 años, todavía no vacunados.