Miles de personas recorren las tres capitales vascas para denunciar la alta temporalidad en el sector público en una huelga más respaldada por el personal educativo que por el sanitario

Los trabajadores del sector público en Euskadi han sido llamados a huelga este jueves para denunciar la alta temporalidad y para exigir la creación de más empleo público en una comunidad que, con un 40% de media, cuenta con la tasa de temporalidad más alta de España. El Gobierno vasco ha cifrado en un 16,25% el seguimiento de la huelga en la Administración General de Euskadi; en el sector de la Educación un 28,3% de seguimiento; en Osakidetza un 2,87% debido en gran parte a los servicios mínimos del 100% en equipos de vacunación y en Justicia un 3,54%.

Miles de personas han recorrido las calles de Bilbao, Donostia y Vitoria para exigir el fin de esa temporalidad y lograr unos "empleos públicos de calidad" en sendas manifestaciones convocadas por los sindicatos ELA, LAB, CCOO, SATSE, ESK y Steilas, quienes han calificado el seguimiento de la convocatoria de "amplio y muy generalizado", en especial en enseñanza, los ámbitos municipal y foral y la administración general.

"La afluencia es muy grande, respetando las medidas de seguridad, pero yo creo que ha sido un éxito. Muchos trabajadores y trabajadoras del sector público hemos vivido por decisiones políticas que se han tomado tanto aquí como en Madrid, una situación que se ha ido alargando donde la interinidad es muy alta. De cada diez trabajadoras cuatro estamos en situación de interinidad. Mi caso también es este. También vemos que esa temporalidad lleva a la privatización. En Educación por ejemplo los comedores y el servicio de limpieza, servicios que antes eran públicos son subcontratados para así abaratar el servicio. Hay que crear empleo público para que haya empleo de calidad", ha explicado a este diario Irati Tobar, profesora de primaria durante la manifestación que ha tenido lugar en Bilbao.

La temporalidad tiene "rostro de mujer"

Irati es una de las miles de mujeres que se encuentran en esta situación de interinidad. La secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, ha recalcado que la temporalidad en Euskadi tiene "rostro de mujer" debido a que casi el 70% de trabajadores en esa situación "son mujeres".

También del ámbito de la educación, Xabi, profesor en un colegio, ha confesado a elDiario.es/Euskadi que en un primer momento pensaba que la movilización "iba a tener menos repercusión". "Veo que cuando dan la oportunidad de expresar la situación tan inestable en la que trabajan la gente aprovecha y la estamos aprovechando para volver a reivindicar que no se puede estar jugando con el empleo en función de intereses del momento. Hay que estabilizar las plantillas en los servicios públicos para que estos tengan la calidad y den el servicio a la población que se necesita.

"Esta pandemia ha puesto encima de la mesa la realidad de la situación, que es precariedad, cada vez más recortes y por desgracia una eventualidad demasiado grande", cuenta Óscar, trabajador del gabinete de salud laboral del sindicato ELA.

Osakidetza, no solo médicos y enfermeros

Gotzon Álvarez, cocinero y delegado del sindicato LAB, señala que en los hospitales públicos de Euskadi "parece" que solo trabajan médicos y enfermeros y recalca que también existen empleos algo menos visibles, pero igual de importantes, como el suyo. "La situación de los cocineros de Osakidetza se puede trasladar a la de muchos que no se ven. La privatización nos asedia y somos muy pocos los cocineros que somos empleados públicos en Osakidetza justo por eso, por la privatización. Esta es la situación, pero no solo la de los cocineros, también la de muchas categorías que parece que no existen en Osakidetza, como son los informáticos, los operarios de servicio, los trabajadores de mantenimiento, etc. Parece que en Osakidetza trabajamos médicos y enfermeras, y no, trabajamos mucho más allá de esas categorías".

"Firme apuesta por un servicio público de calidad"

Según ha explicado la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, el seguimiento de la huelga en la Administración General —esto es, entre el personal de los diferentes departamentos y organismos autónomos— ha sido de un 16,4%, con datos hasta el mediodía. Entre estos organismos se encuentra, por ejemplo, Lanbide, donde el paro ha sido secundado por un 15,52% de sus trabajadores.

“Desde el Gobierno vasco, queremos recordar, una vez más, nuestra firme apuesta por un servicio público de calidad, con la ciudadanía en el centro de toda su acción”, ha señalado Garamendi, que ha recordado que este paro se produce en un momento en el que su departamento está "planteando e impulsando propuestas y medidas para atajar la temporalidad y avanzar en la consolidación del empleo".

Para poner solución a esta problemática, la consejera ha apuntado que se está trabajando "en varios frentes": "En el legislativo, presentando un proyecto de ley; en el político, trabajando juntamente con el ministro, para buscar soluciones jurídicas; y por último, pero no menos importante, hablando con los sindicatos en la negociación colectiva", ha argumentado.