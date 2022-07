La minoría sindical de Mercedes-Benz mantiene el pulso: paro “del 95%” ante la votación de la propuesta de convenio

La minoría sindical en el comité de Mercedes-Benz, representada por los sindicatos ELA, LAB y ESK, mantiene el pulso contra la dirección de la empresa y contra la mayoría sindical (UGT, CCOO. PIM y Ekintza), con una huelga que, según sus datos, ha alcanzado un seguimiento del 95% y la producción de furgonetas paralizada a las 24 horas de que ambas partes anunciaran un preacuerdo para la renovación del convenio que incluye algunas subidas salariales. Todos los puntos del pacto serán sometidos este lunes a votación por parte de la plantilla.

Igor Guevara, presidente del comité de Mercedes-Benz tras tres días de huelga: "Hablan de nosotros como si no trabajáramos"

Saber más

Ese preacuerdo no contó con el apoyo de ELA, LAB y ESK, que mantuvieron la huelga que tenían convocada para este miércoles y una asamblea de trabajadores en la que informarán sobre la situación y someterán a votación si se mantienen o no los paros que también tienen convocados para este jueves y viernes, informa Europa Press. Fuentes de la mayoría sindical, por su parte, indican a este periódico que no disponen de datos de participación y prefieren no hacer valoraciones.

Sin embargo, el portavoz de UGT en Mercedes-Benz, Iñaki Andrés, manifestó este martes que ELA, LAB y ESK se han valido de la “presión y coacción” para ganar adeptos en esta pugna a varios niveles. “El miedo está latente. Sin piquetes, veríamos cómo sería. Dianas, pintando taquillas, señalando... Al estilo de la 'kale borroka'; es una 'kale borroka' interna”, señaló a elDiario.es/Euskadi. Y añadió sobre lo positivo del pacto que será sometido a las urnas: “Cualquier trabajador se puede ver reflejado en alguno de los aspectos del acuerdo, que va dirigido a tres colectivos: a quienes salen con contrato relevo, a quienes estarían en disposición de entrar al contrato indefinido y a los fijos recientes que pueden ver mejoradas las condiciones económicas”. Esta parte cifra en 7.000 euros los atrasos que se abonarán y entiende que no hay que hacer “apología del IPC” porque hay otras formas de mejorar las condiciones.

Por su parte, desde la dirección de la empresa se está trasladando que es un “muy buen acuerdo” el obtenido y que, con ello, se “habilita” la inversión de 1.200 millones prevista para esta factoría desde la central de Alemania. Igor Guevara, portavoz de ELA y presidente del comité de empresa, ha señalado que, con el respaldo a la huelga, se ha dado por constatado el rechazo a ese preacuerdo de manera mayoritaria y, sobre todo, a que no haya una subida salarial vinculada al IPC.

Horas más tarde del preacuerdo entre dirección, CCOO y UGT, nueva jornada de huelga en Mercedes Gasteiz con el 95% de currelas de taller en la calle y producción parada.



LAB, ELA y ESK no tragan: la plantilla necesita el IPC.pic.twitter.com/3XJUuF0lV1 — Igor Goikolea (@goikoleaigor) 13 de julio de 2022

Mercedes-Benz lleva varias semanas de conflictividad y ésta es la séptima jornada de paros. ELA, LAB y ESK han llamado a todos ellos pero solamente algunas convocatorias han sido unitarias de todo el comité. Estas centrales recalcan que están sumando más apoyos que los propios en este pulso a varias bandas que ha incluido al director de la planta, Emilio Titos, e incluso a las instituciones, que habían pedido un acuerdo para que Mercedes-Benz no retirara su plan de invertir 1.200 millones en esta fábrica. La sede de la automovilística alemana en Vitoria es la principal empresa de Vitoria, de Álava y de Euskadi, con 5.000 empleos directos y hasta 30.000 indirectos.