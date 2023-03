La nueva ley vasca del deporte prevé “apoyo y cobertura” para las selecciones vascas

El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves la Ley de la Actividad Física y del Deporte, que actualiza la norma vigente desde 1998 y establece que la Unión de Federaciones Deportivas dará a cada federación “el apoyo y la cobertura necesaria para que estas puedan promover e impulsar la participación de las selecciones vascas en competiciones estatales e internacionales, incluidas las oficiales”. El grueso del dictamen ha contado con el apoyo de PNV, PSE-EE y EH Bildu pero con el voto en contra de Elkarrekin Podemos-IU, PP+Cs y Vox.

En el pleno, el consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria, ha destacado que este texto legal, que actualiza la norma vigente desde 1998, “fijará un nuevo régimen jurídico y creará un marco legal para que la actividad física y el deporte vasco puedan adquirir un protagonismo mayor en la sociedad” vasca, informa Europa Press.

En este sentido, ha destacado que el proyecto de ley planea una serie de propósitos “de especial relevancia” como la promoción de la actividad física y el deporte, el objetivo de alcanzar un deporte más inclusivo, la incorporación de modelos de buena gobernanza, la erradicación de las desigualdades, el fomento de la actividad física y el deporte en edad escolar y el fomento del deporte femenino.

También prevé la obligación de órganos paritarios en las organizaciones deportivas, la clarificación del rol de las administraciones públicas en la lucha contra la obesidad y el sedentarismo y en la tarea de crear hábitos saludables de vida, y el “redimensionamiento y racionalización” de las estructuras del deporte federado.

La ley, pactada en su tramitación con EH Bildu, impulsa el papel de las administraciones públicas en la promoción de la práctica deportiva o el deporte escolar en el tramo 0-6 años, no cubierto por la norma anterior. Además, contempla extender al mayor número de municipios posible uso de la tarjeta única deportiva --Kirol Txartela Mugiment-- para facilitar la práctica del deporte en cualquier punto del territorio.

Este texto también establece que la Unión de Federaciones Deportivas Vascas dará a cada federación “el apoyo y la cobertura necesaria para que estas puedan promover e impulsar la participación de las selecciones vascas en competiciones estatales e internacionales, incluidas las oficiales”. Asimismo, en el texto se indica que la ley “será de aplicación en todo el territorio de la comunidad autónoma del País Vasco”, y que “teniendo en cuenta las relaciones deportivas, sociales y culturales existentes, los poderes públicos y las entidades deportivas de la comunidad autónoma del País Vasco podrán colaborar con los poderes públicos y las entidades deportivas de Navarra e Iparralde para el desarrollo de actividades físicas y deportivas reguladas en esta ley”.

En el debate, la parlamentaria del PNV Rakel Molina, ha agradecido el trabajo compartido con EH Bildu y ha lamentado la oposición de Elkarrekin Podemos-IU y de PP,+Cs cuando “la mayor parte de sus enmiendas han sido incorporadas” al texto. Además, ha destacado que en su articulado, la ley recoge el impulso a la oficialidad de las selecciones vascas y su participación en las competiciones internacionales. “Lograremos una sociedad donde el ejercicio físico y el deporte tengan mayor protagonismo y redunde en una ciudadanía más saludable”, ha defendido. La parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera ha explicado que durante la tramitación de la ley, la “obsesión” de su partido ha sido “colocar la actividad física y el deporte en el centro, en la agenda política. El parlamentario de PSE-EE Alberto Alonso ha destacado que esta es una ley ”ambiciosa“ que se marca, entre otros, los objetivos de alcanzar un deporte ”más inclusivo, erradicar las desigualdades, fomentar la actividad física y del deporte en edad escolar, así como del deporte femenino u obligar a la existencia de órganos paritarios en las organizaciones deportivas“.

El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Gustavo Angulo ha anunciado el voto en contra del proyecto de ley subrayando sus diferencias con la organización interna de las federaciones deportivas, ya que es “uno de los principales cambios” de esta ley. Aunque ha dicho compartir la necesidad de abordar la reforma del sistema federativo, cree que no se debe hacer “de cualquier manera”. Y el parlamentario de PP+Cs Carmelo Barrio ha defendido que su grupo ha hecho “un esfuerzo político importante” presentando 58 enmiendas, 32 de ellas aceptadas y transadas, pero ha subrayado entre las enmiendas no aceptadas se encuentran algunas importantes para su voto definitivo a la ley. “Se eligió el modelo de EH Bildu por parte de la mayoría parlamentaria en la confección definitiva de esta ley y nosotros no compartimos ese modelo”, ha señalado.