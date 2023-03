El Parlamento Vasco pide una reforma constitucional en España que debata sobre la monarquía y el derecho a decidir

El Parlamento Vasco, con los votos de PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, ha aprobado este jueves una tan simbólica como no vinculante resolución en la que se apunta que la “necesaria reforma de la Constitución española debe incorporar como cuestiones nucleares la posibilidad de cambio de la forma política del Estado, habilitando la opción de la República”, y “el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado y el consiguiente derecho a decidir de los pueblos”. La votación ha escenificado la división entre los socios de Gobierno, PNV y PSE-EE, y en todo caso ha tenido como resultado un texto alejado de la propuesta inicial de Elkarrekin Podemos-IU, que quería hacer coincidir el 14 de abril con una petición a las Cortes Generales para pedir un “referéndum sobre la continuación de la monarquía en España”.

En su exposición, Miren Gorrotxategi, de Elkarrekin Podemos-IU, ha indicado que la República no es “imposible” aunque sí “difícil”. “Y es difícil porque el Partido Socialista no quiere. ¿Éste es el mensaje que el Partido Socialistas quiera dar a los republicanos de este país?”, ha indicado Gorrotxategi, profesora de Derecho Constitucional, que ha insistido en que apenas el 20% de la población actual validó el actual marco político de 1978. “Otra Constitución es posible: no es nada democrática y ni siquiera es patriota. Cualquier coma es revisable si así lo quiere la ciudadanía. La monarquía es el pasado y la república plurinacional es el pasado. Euskadi lo sabe y lo tenemos que reclamar alto y claro”, ha añadido.

El PSE-EE había presentado un texto alternativo genérico en solitario. Se hablaba de España como “Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, valores todos ellos de gran significación progresista”. Es un hecho excepcional, ya que la práctica habitual es que PNV y socialistas, como coalición de Gobierno, firmen de manera conjunta todas sus iniciativas y voten conjuntamente. Hay muy pocos ejemplos de esta división. El más reciente, en sede parlamentaria, tuvo lugar en relación con los descuentos en los transportes, aunque otros temas como el centro de refugiados de Vitoria o la festividad del 8 de marzo de 2024 también han suscitado encontronazos.

PNV y EH Bildu, en todo caso, han parecido querer primar el derecho a decidir de la nación vasca a la república española. “Entra usted con la República y se va con la independencia debajo del brazo”, le ha espetado Txarli Prieto a Gorrotxategi. El dirigente socialista, que en el pasado lo fue del PCE, ha pedido a Elkarrekin Podemos-IU que analice “qué espacio quieren jugar en la izquierda” ya que, a su criterio, una verdadera izquierda no cree en más fronteras. Al PNV, Prieto le ha recordado que es mucho más sólida la mayoría de “41”, en referencia a la suma de nacionalistas y socialistas, frente a la que este jueves se ha visualizado de “48”, con EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU. “¿Es un anuncio de inestabilidad? Puede ser una cierta alarma si la estabilidad política que proclama el lehendakari ya no es el punto común”, le ha preguntado a sus socios 'jeltzales'.

Joseba Egibar lo ha tenido fácil en su réplica: “No son 48. Son 58”. Además, el portavoz del PNV que los socialistas no pueden limitarse a ofrecer “líneas rojas” a quienes demandan más soberanía. Para Egibar, este texto es la base de un futuro “nuevo estatus” de relación con el Estado. En su intervención, la portavoz de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha querido “poner en valor el acuerdo”, mencionando también que representa el 77% de los escaños. La coalición ha señalado que “la monarquía y el modelo territorial son cuestiones básicas a reformar” en España y que no son cosas “del pasado”. Pero ha recalcado que toca “profundizar” en la democracia porque “el futuro de este país”, en referencia a Euskal Herria y no a España, está en juego.

Desde la bancada de PP+Cs, Carmelo Barrio ha ironizado que el Parlamento Vasco se ha convertido en la tercera Cámara del Estado después de Congreso y Senado por el tipo de debates que acoge. Ha indicado que la sesión ha sido “absolutamente improductiva” porque “crea problemas donde no los hay” y, además, “divide al Gobierno”. Asimismo, ha defendido la monarquía como positiva para Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Vox ha aprovechado su turno para atacar a los socialistas. La sesión ha servido también como despedida del veterano parlamentario del PNV Luis Javier Tellería, que se jubila. Diferentes portavoces, desde Egibar hasta Gorrotxategi, se han ido despidiendo de él en la tribuna. “Bizi pozik”, le ha deseado su colega.