Otegi anuncia que no será candidato de EH Bildu, que inicia la búsqueda de cabeza de cartel para las elecciones de 2024

Arnaldo Otegi (Elgoibar, 1958) no será candidato a lehendakari por EH Bildu. En realidad, pese a la rumorología, no supone ninguna novedad ya que nunca lo ha sido en las tres ocasiones en las que se ha presentado esta coalición a las autonómicas, en 2012 (preso), en 2016 (inhabilitado) y en 2020. Otegi sí fue candidato en 1998 y 2001, contra Juan José Ibarretxe, pero entonces al frente de la marca Euskal Herritarrok (EH).

Otegi, en cambio, sí continuará al frente de la formación soberanista, que integra a su partido, Sortu, pero también a EA, histórico partido socialdemócrata escindido del PNV, Alternatiba, escindido de IU, e independientes. Ya ha verbalizado que aspira a un nuevo mandato en un congreso que se adelantará previsiblemente a 2024. “Yo sigo aquí”, ha garantizado.

En una rueda de prensa en Donostia, ha afirmado que la decisión estaba tomada desde hace tiempo, “mucho” tiempo. Ha indicado también que siempre en su dilatada “militancia” ha primado los intereses del país. Ha señalado también que EH Bildu mira más allá de las “tres provincias” y que el proyecto nacional ha de mirar también a Navarra y a las tierras del “Estado francés”.

“¿Miedo escénico? Ninguno. Cuando a nosotros nos expulsaron de ese Parlamento porque nos ilegalizaron. Estoy absolutamente seguro de que mi candidatura al menos habría triplicado eso. Si fuera del PNV y de Bilbao diría que por cuatro. Pero ésa es una decisión desde la comodidad política. Pero el país está para hacer cambios políticos”, ha señalado en respuesta a preguntas de los periodistas.

La coalición afronta ahora la búsqueda de una cabeza de cartel. En 2012, la primera aparición de EH Bildu, la elegida fue Laura Mintegi, que no terminó la legislatura. En 2016 iba a serlo Otegi pero continuaba inhabilitado por el denominado 'caso Bateragune', aunque ya fue excarcelado en febrero de aquel año. Su sustituta fue Maddalen Iriarte, que ya en 2020 repitió. Iriarte ya dejó el liderazgo en el Parlamento Vasco a principios de este año porque se presentó como candidata en las forales de Gipuzkoa, donde ganó al PNV.

Otegi ha hablado de un “cambio de ciclo” en la política vasca y de “crecimiento sostenido” de la “izquierda independentista”. “El país se parece cada vez más a los valores que representa EH Bildu”, ha manifestado el dirigente abertzale. Y ha añadido sin dar nombres de posibles candidatos: “En los próximos meses y años se van a abrir debates fundamentales. Se a abrir este debate en términos nacionales. Esto va a pasar. Puedo adelantar que la política vasca va a cambiar. Estamos en mitad de un cambio de ciclo político. Necesitamos acertar y sobre todo estar a la altura de las responsabilidades. Hay una nueva generación que se está incorporando. Mucha de esa gente, que está en los 40 ó 40 y pocos, está porque yo se lo pedí. Hay gente nueva que quiere hacer las cosas de otra manera y que representa los valores emergentes de la sociedad vasca”.

EH Bildu ha indicado que ahora arranca un proceso en el que no hay “prisa” para culminar el debate. “Es muy importante acertar. No lo digo con vanidad pero todo el mundo tiene claro que no está muy clara quién ganará en las tres provincias. Esto es un gran avance. Antes se pensaba que había un partido único que podía ganar. Ahora hay debate en la calle. Tenemos una responsabilidad especial y no porque sea nuestra obsesión ganar al PNV sino para poner en marcha otro modelo de gobernanza”, ha señalado igualmente. “A lo largo de diciembre, con mucha tranquilidad, con mucho buen rollo”, es la única referencia que ha ofrecido, en la que ha añadido una cierta crítica al abrupto proceso del PNV. Y ha añadido: “El día 6 trabajamos también, ¿eh? Es el día de la Constitución y no lo descontamos”.