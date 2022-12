Pisos turísticos: 159 sanciones en Euskadi en dos años pero dificultades para combatir la oferta clandestina

El Gobierno vasco ha incoado en los dos últimos años 159 sanciones por irregularidades en pisos turísticos, 90 de ellas en este 2022. La mayoría de estas sanciones tienen carácter grave que acarrean una multa mínima de 10.000 euros. Sin embargo, sigue habiendo muchas dificultades para detectar los pisos 'clandestinos', es decir, los que están en funcionamiento pese a no estar registrados en el REATE, el registro obligatorio de este tipo de viviendas que el Gobierno vasco puso en marcha en 2019, según ha reconocido este jueves el director de Turismo y Hostelería del Gobierno vasco, Greogorio Zurro. De hecho, según ha detallado, casi en la mitad de los anuncios para publicitar estas viviendas no figura el número de registro pese a ser obligatorio por ley. De un total de 2.781 anuncios únicos -es decir, pisos que no se duplican en diferentes plataformas- publicados este año, 1.302 no llevan el número de registro. El director de Turismo no ha podido determinar, sin embargo, el número de estas viviendas que pueden calificarse de “clandestinas” porque muchas no ponen el número del registro aunque están registradas. Zurro ha señalado además que es “muy difícil” llevar a cabo las labores de inspección, porque estos anuncios no suelen especificar el titular ni la dirección exacta de la vivienda. En las 159 sanciones impuestas desde enero de 2021, 92 han tenido como motivo no estar registradas, 33 alteraban o falseaban datos, y 34 han sido sancionados por tener colocada la placa obligatoria en la fachada para distinguirlas.

Acualmente en Euskadi hay registradas -y por lo tanto legales- un total de 4.235 viviendas para uso turístico, lo que es un 18,5% más respecto a las registrados en 2019. El crecimiento de este tipo de viviendas se da sobre todo en Bizkaia, donde se han disparado un 48%, con 1.859 viviendas registradas, siendo la capital Bilbao la que tiene un aumento más espectacular con un 35,7% en el número de estos pisos. También ha aumentado en Álava en un 40% con 210 viviendas, mientras que en Gipuzkoa ha descendido un 0,1%, aunque sigue siendo el territorio que tiene una mayor concentración de pisos turísticos, con 2.166 pisos. La capital Donostia también tiene un descenso del 8,1% en en este registro respecto a 2019.

Estos datos se extraen del estudio de viviendas de uso turístico de Euskadi 2022 cuyas conclusiones han sido dadas a conocer este jueves por el director de Turismo y Hostelería. Gregorio Zurro, ha señalado que estos datos permiten ver que se ha producido un descenso en destinos turísticos consolidados, como es el caso de Donostia, mientras se expanden las viviendas turísticas a otros emplazamientos costeros o con otros reclamos turísticos, como Lekeitio, Bermeo o Zarautz.

El estudio analiza, además de los pisos registrados, la evolución de los anuncios publicados en diferentes plataformas en los últimos tres años. En 2022, tras el cese de las restricciones de la pandemia, el número de anuncios ha crecido un 3,55% respecto a 2019, tras haberse publicado 4.055 anuncios. Esta cifra se refiere a anuncios totales, es decir, todos los que están activos en diferentes plataformas, teniendo en cuenta que una misma vivienda puede estar anunciada en varias de ellas. El aumento de estos anuncios totales está impulsado por Bizkaia, mientras que en Álava y Gipuzkoa descienden. En el análisis de los anuncios únicos, es decir, realizada la filtración de duplicidades, Bizkaia también es la que crece, un 38%, mientras que Gipuzkoa cae un 27% y Álava un 2% respecto a 2019. El análisis de los anuncios únicos publicados constata además que la distribución por municipios se expande hacia otros destinos de menor dimensión a las tres capitales vascas, como es el caso de las subidas constatadas desde 2019 de poblaciones como Bermeo, donde crece la oferta un 73,6%, Zarautz, que sube un 65% en tres años o Lekeitio (+31,4%).

Gregorio Zurro considera que estos datos muestran que el mercado de vivendas de uso turístico tiende en Euskadi hacia “su estabilización” en 2022 tanto respecto a 2017 como a 2019, aunque no se muestra “satisfecho” todavía con el número de viviendas sin registrar o que no publican su número de registro tras analizar los anuncios publicados, por los que las administraciones “deben seguir esforzándose en tener este mercado más regulado y controlado”. Támbién ha llamado la atención sobre que Euskadi está por debajo de la media de España en este tipo de viviendas con un 0,39% frente al 1,13% de media nacional. En concreto en Euskadi hay alrededor de 78.000 plazas turísticas, de las que 19.600 corresponden a pisos o habitaciones turísticas.