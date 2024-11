Pradales pide “dos o tres años” para captar a los profesionales que precisa la Sanidad pública vasca

El lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado que harán falta “dos o tres años” para que Osakidetza pueda paliar la escasez de profesionales, aunque ha comprometido nuevamente medidas “de choque” para asegurar la “fidelización” de facultativos. Acompañado del consejero de Salud, Alberto Martínez, y antes de emprender viaje oficial a Bruselas, Pradales ha visitado este lunes el ambulatorio de Ortuella, en Bizkaia, con el ánimo de hacer ver su prioridad para reforzar la atención primaria.

“No es sólo la puerta de entrada. Es principalmente donde se resuelve el 80% de nuestras patologías de salud. Y debemos poner el foco ahí”, ha señalado Pradales. “Tenemos claro que nuestro modelo de atención primaria debe ser de persona a persona, porque esa cercanía es la precisamente la esencia misma de este ámbito asistencial”, ha manifestado también De su lado, el consejero Martínez ha puesto en valor el centro de salud, “que en muchos países del entorno ni siquiera existe y que además de prestar asistencia, educación para la salud y medicina preventiva, es decir, prevención dentro de la prevención”, ha recogido el Gobierno en un comunicado.

Después, Pradales ha continuado su agenda con la inauguración en Bilbao del conjunto escultórico Atalase, un espacio de encuentro, reflexión y homenaje a todas las víctimas del terrorismo y la violencia política, informa Europa Press. Allí, en compañía del alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, ha realizado un llamamiento a hablar a los jóvenes “sin tapujos ni complejos” sobre el pasado en Euskadi para que las nuevas generaciones “no estén condenadas a repetir los mismos errores”. Además, ha instado a aportar cada ciudadano a crear “una memoria colectiva, sincera, justa, clara, completa y no revanchista” para “construir un futuro entre todos”.

Pradales ha contado que el Día de la Memoria, el 10 de noviembre, preguntó a un estudiante de Deusto sobre el terrorismo, ETA y la violencia en Euskadi. Éste le respondió que entre los amigos no hablaban “nada” de eso y en casa “apenas”, y sólo conocía “algo” por la ikastola e Internet. “Me preocupó. No podemos dejar nuestra memoria sólo en manos de una educación formal. Estaríamos cometiendo los mismos errores que muchos y muchas de nuestras amamas y aitites cometieron al no hablar de la Guerra Civil o de la dictadura franquista”, ha manifestado el jefe del Ejecutivo vasco.