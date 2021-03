Sanidad se opone a la presencia de hasta 10.000 personas en la final de la Copa del Rey en Sevilla: "No es posible"

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, a petición de la consejera vasca de Salud, Gotzone Sagardui, ha advertido de que "no es posible" que haya público en la final de la Copa del Rey de fútbol que disputarán el Athletic Club y la Real Sociedad el próximo 3 de abril en el estadio de La Cartuja, en Sevilla, pendiente de la temporada pasada, así como en la que jugarán de nuevo los rojiblancos contra el FC Barcelona en Sevilla dos semanas después. Euskadi había mostrado su malestar por el mensaje equivocado que transmitiría en un momento de posible inicio de una nueva ola de la COVID-19 y cuando hay medidas específicas para impedir viajes y reuniones de más de cuatro personas en el inminente puente de San José o en Semana Santa.

La COVID-19 deja otros 38 fallecidos en Euskadi, una subida de pacientes graves en la UCI y seis días consecutivos de mayor incidencia

Saber más

"No se celebrarán eventos masivos de cualquier índole que implique aglomeración o concentración de personas. Estamos hablando de más de 10.000 personas. Entenderán que en la situación epidemiológica en la que nos encontramos no es posible. Esta ministra va a trabajar intentando buscar el consenso intensamente para que esta asistencia de público no se produzca. Soy consciente de que todos tenemos ganas especialmente quienes somos aficionados al deporte, al fútbol, al baloncesto, de volver, pero entenderán que no es el momento", ha enfatizado Darias en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial que sienta al Gobierno central con todas las comunidades autónomas cada miércoles por la tarde.

Según las fuentes consultadas, tras la intervención del consejero de andaluz de Salud, Jesús Aguirre, Darias ha mostrado su desconcierto por haberse enterado por los medios de comunicación de los planes de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de permitir un aforo del entorno del 20% en las gradas del campo de fútbol sevillano. Precisamente este derbi se había pospuesto todo un año con el convencimiento de que aficionados vascos pudiesen viajar al sur. Pero con mucha seriedad y respaldada por Sagardui y otros consejeros autonómicos, la ministra ha hecho llegar internamente el mensaje luego trasladado públicamente de que "no es posible" plantear algo semejante ni buscar resquicios especiales para este evento.

"No parece el mejor momento para invitar al público a asistir a un encuentro de fútbol, cuando estamos diciendo a la gente que no se reúna en sus domicilios con otras unidades convivenciales y que extreme el cuidado", ha protestado el portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria. Desde las instituciones locales se había apelado a los aficionados de Bilbao y de Donostia a que vean el partido en casa y no en los bares y a que se eviten celebraciones como las que se produjeron cuando el Athletic venció en la Supercopa en enero o como cuando el Baskonia ganó la liga ACB el pasado verano.